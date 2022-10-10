Сбербанк обманул систему. Его новое приложение вопреки санкциям прорвалось в магазин ПО для iPhone

В App Store вернулось приложение Сбербанка СБОЛ, ранее удаленное Apple спустя всего несколько дней после загрузки. Сбербанк рекомендует всем пользователям утилиты «Сбербанк онлайн» как можно скорее перейти на СБОЛ, но не уточняет, как именно ему удалось обойти ограничения Apple.

Сбербанк вернулся на iOS

Сбербанк вернул всем владельцам смартфонов Apple iPhone и планшетов iPad возможность пользоваться фирменным приложением. Пользователи стали получать SMS-уведомления о возможности перехода на новую утилиту СБОЛ.



Приложение «Сбербанк онлайн» исчезло из каталога App Store еще весной 2022 г., сразу после того, как Сбербанк попал под американские санкции вместе с некоторыми другими банками России. Экосистема Apple не позволяет скачивать ПО на смартфоны и планшеты из каких-либо других источников.

В итоге «Сбербанк онлайн» под iOS невозможно ни обновить, ни установить заново. Даже перенос всей информации с одного мобильного устройства Apple на другое вызывает сложности в плане конкретно этого приложения.

СБОЛ снова можно установить на iPhone . Но риск его удаления из App Store по-прежнему сохраняется

До недавнего времени единственным выходом была веб-версия «Сбербанк онлайн», работающая через браузер. Также можно было в любое время перейти на Android, где есть опция скачивания ПО из любых источников. Такая возможность есть и сейчас – приложение Сбербанка удалено из Google Play, но доступно для установки непосредственно с официального сайта банка.

В конце лета 2022 г. появился новый способ работать со счетом в Сбербанке, не пользуясь веб-версией и не отказываясь от iOS в пользу Android. Как сообщал CNews, этот способ получил название СБОЛ.

Попытка номер три

СБОЛ – это новое приложение Сбербанка специально для пользователей iOS. Нужды в нем в экосистеме Android ввиду возможности установки «Сбербанк онлайн» попросту нет.

Почти сразу после появления СБОЛ в каталоге App Store Apple удалила его. Долгое время оно оставалось недоступным, но 10 октября 2022 г. по неизвестным причинам вновь появилось магазине Apple.

СБОЛ можно найти через браузер ПК

Оригинальное приложение СБОЛ было опубликовано от LLC OPEN INFORMATION SOLUTIONS или ООО «Открытые информационные решения». Новое приложение СБОЛ размещено от имени IOSPlatform. Однако его разработчиком в веб-версии App Store по-прежнему значится LLC OPEN INFORMATION SOLUTIONS.

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Сбербанк рекомендует всем, кто установил СБОЛ ранее, как можно быстрее обновить его. Тем пользователям, кто сейчас работает в «Сбербанк онлайн» с экрана своего iPhone или iPad, требуется установить СБОЛ ввиду скорого прекращения работы первого приложения.

Редакция CNews обнаружила, что приложение СБОЛ действительно присутствует в каталоге App Store. На момент публикации материала его можно было найти через поиск в браузере. При этом, если искать его непосредственно в App Store, то найти его не получается.

Через поиск в App Store все тоже работает, но только в российском регионе

Более того, судя по всему, скачать СБОЛ могут только жители России. С устройства, в котором в качестве региона указан Казахстан, сделать этого не удалось.

Все работает. Пока что

Редакция CNews выяснила, что нынешний СБОЛ – это все то же приложение, которое Сбербанк выгрузил в App Store ранее, и которое Apple успела удалить. После установки ПО и авторизации в нем на номер, указанный при регистрации профиля, приходит SMS-уведомление следующего содержания: «Вы зарегистрированы в “Сбербанк онлайн”. 5-значный пароль, который вы установили, теперь действует для входа во все приложения с с доступом в “Сбербанк онлайн”».

Такое SMS-сообщение приходит после авторизации или регистрации в СБОЛ

По данным профильного ресурса iPhones.ru, факт подлинности приложения подтверждает и техподдержка Сбербанка. «Мы нашли способ предоставить доступ к сервисам банка, – заявили в техподдержке банка. – Рекомендуем установить новое приложение СБОЛ, пока оно доступно для загрузки в App Store. Ваши данные надёжно защищены. Использовать приложение безопасно. Разработчик iOSPlatform предоставляет возможность получить доступ к сервисам и использование СБОЛ, приложение пока оно доступно для загрузки в App Store».

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На вопрос CNews, как Сбербанку удалость вернуть СБОЛ в каталог Apple, а также будет ли прекращена работа приложения «Сбербанк онлайн», представители банка не ответили. Официальный комментарий Сбербанка, поступивший в редакцию, звучит так (он приведен без изменений): «“Сбер” рекомендует установить приложение СБОЛ клиентам владельцам устройств на платформе iOS, чтобы иметь доступ к сервисам Сбербанка. Мы подтверждаем, что использование приложения полностью безопасно, данные клиентов надёжно защищены. Тем клиентам, у которых уже есть установленное ранее банковское приложение “Сбербанк онлайн” или более ранняя версия приложения СБОЛ, мы советуем установить сегодняшнюю версию приложения СБОЛ, потому что она содержит новые доработки и возможности для клиентов. Установить приложение СБОЛ можно по ссылке, пока оно доступно для загрузки в магазине App Store».