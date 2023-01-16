Услуга Сбербанка по установке его приложения на iPhone работает плохо. Пользователи в бешенстве

Интернет наводнили жалобы на плохое качество услуги Сбербанка по установке своего фирменного ПО на iPhone. В одних отделениях нет USB-кабелей, в других требуют паспорт (это не прописано в условиях предоставления сервиса), в третьих сбоит подключение к сети. Самостоятельно установить ПО банка на iPhone непросто – Apple блокирует все его приложения в App Store, а пользоваться сторонним софтом для этого захочет не каждый. Вариантов три – или идти в отделение, или пользоваться веб-версией, или перейти на Android.

Сбербанк не оправдал ожиданий

Россияне стали жаловаться на низкое качество услуги Сбербанка по принудительной установке приложения СБОЛ (официальный клон «Сбербанк онлайн») на iPhone в обход запретов Apple. Пользователи профильного ресурса 4PDA оставили массу сообщений, в которых пишут, в том числе, о скрытых условиях получения услуги, о которых на официальном сайте Сбербанка не сказано ни слова.

В частности, пользователи заявляют, что в отделении банка с них требуют паспорт для установки СБОЛ. Об этом Сбербанк своих клиентов нигде не уведомляет. О необходимости предъявить удостоверение личности, чтобы просто получить мобильное приложение банка, сообщил пользователь 4PDA под ником kosnov.

Он также пожаловался, что отделение работает слишком медленно. Ему пришлось прождать в очереди почти час. И в итоге работники банка потеряли USB-кабель и так и не смогли установить нужный клиенту софт.

Чтобы пользоваться Сбербанком на iPhone, пользователям нужно пройти через все круги ада

Услугу по установке СБОЛ в своих отделениях Сбербанк запустил в декабре 2022 г. В январе 2023 г. он разработал для этого специализированный софт, подробности о котором держит в тайне.

Новые iPhone не подходят

Пользователь под ником bigdiscus осветил другую проблему. По его словам, он посетил четыре отделения Сбербанка, но в каждом из них ему в итоге не смогли установить СБОЛ. Можно было бы сделать скидку на то, что отделения находятся в небольших населенных пунктах, куда еще не успело добраться новшество Сбербанка, но в данном случае речь об офисах «Сбера» в Санкт-Петербурге и Челябинске. Bigdiscus обратился к ним со своим iPhone 14 – новейшим смартфоном компании Apple со свежей прошивкой iOS 16.2.

В такой ситуации может оказаться каждый

По словам пользователя, при попытке установить приложение раз за разом высвечивалась ошибка подключения к серверу. Она не исчезала ни при подключении через сеть банка, ни через мобильный интернет клиента. Перезагрузка мобильника тоже не помогла. «На этом все и заканчивается. Разводят руками и говорят, что я не первый с такой проблемой прихожу», – заявил bigdiscus.

Пользователь добавил, что во всех отделениях, что он посетил, ему так и не смогли помочь, хотя его мобильник полностью отвечал требованиям банка. СБОЛ устанавливается на iPhone с прошивкой не старше версии 14.3.

Секретный секрет

Сбербанк не уточняет, как именно работает его ПО для установки СБОЛ на iPhone клиентов. Эта информация закрыта, но пользователи 4PDA пролили свет на этот вопрос.

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Например, bigdiscus пишет, что в процессе установки сотрудники банка вводили данные своего Apple ID. Другие пользователи портала подтвердили, что работники отделений устанавливают на iPhone специальный сертификат, после чего скачивают дистрибутив СБОЛ (IPA-файл) с использованием корпоративного профиля Apple ID.

Сбербанк, вероятно, отладит процесс установки СБОЛ клиентам в своих отделениях. Вопрос в том, сколько на это уйдет времени

Этот способ действительно работает, по крайней мере, пока Apple не прикрыла эту лазейку. По точно такой же схеме работает и знаменитая программа iMazing, с той лишь разницей, что она позволяет переносить приложения с одного устройства Apple на другое без использования учетной записи Сбербанка.

Но оба варианта имеют свои существенные минусы. После установки СБОЛ силами Сбербанка пропадет возможность дальнейшего переноса утилиты на другие устройства при помощи той же iMazing, так как для этого вновь потребуется корпоративная учетка Сбербанка. Что до самой iMazing, то она может втайне передавать информацию с пользовательских устройств на сторонние серверы. Пока программа в этом не замечена, но шанс все же есть.

Трудности на ровном месте

Услуга по установке СБОЛ появилась не на пустом месте. Сбербанк находится под санкциями, и Apple еще весной 2022 г. удалила «Сбербанк онлайн» из своего каталога App Store. Банк дважды пытался вернуться в него с приложением СБОЛ, но оба раза потерпел неудачу.

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В результате российские пользователи iPhone лишились доступа к приложению банка и были вынуждены либо работать в его устаревшей версии, либо управлять счетом через веб-версию «Сбербанк онлайн». 16 января 2022 г. Сбербанк отключил поддержку старых версий приложения. Как пишут «Ведомости», это могло затронуть 5-10 млн клиентов Сбербанка.

В настоящее время единственная возможность установить СБОЛ на iPhone – это самостоятельное использование iMazing или обращение к специалистам в отделениях Сбербанка. Альтернативой будет переход на Android, где установить официальный софт «Сбера» можно за две минуты путем скачивания дистрибутива «Сбербанк онлайн» с не менее официального сайта банка с последующей его распаковкой на устройстве.