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Сбер Сбер Лигал Сберправо юридический онлайн-сервис
СберПраво от "Сбер Лигал"— круглосуточная online-платформа для получения правовой помощи. Сервис связывает поставщиков и потребителей юридических услуг, гарантируя обеим сторонам безопасное и комфортное взаимодействие. На платформе предоставляют юридическую помощь более 2000 адвокатов и представителей юридических компаний. На СберПраво можно получить правовую поддержку практически по всем жизненным ситуациям, которые регулируют семейные, жилищные, имущественные, денежные, земельные, административные отношения; защиту прав потребителей, автовладельцев, начисления и выплаты пособий и многие другие. Проект СберПраво реализуется в рамках соглашения о сотрудничестве между ПАО Сбербанк и Федеральной палатой адвокатов России.
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5044 1
|Оганесян Ашот 126 1
|Попов Анатолий 130 1
|Баринова Ксения 10 1
|Муров Никита 1 1
|Кондрашов Игорь 1 1
|Галкина Татьяна 45 1
|Мичурин Кирилл 5 1
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