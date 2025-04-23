Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 173382
ИКТ 13493
Организации 10565
Ведомства 1453
Ассоциации 992
Технологии 3428
Системы 25409
Персоны 74385
География 2814
Статьи 1511
Пресса 1208
ИАА 692
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2620
Мероприятия 847

Сбер Сбер Лигал Сберправо юридический онлайн-сервис


СберПраво от "Сбер Лигал"— круглосуточная online-платформа для получения правовой помощи. Сервис связывает поставщиков и потребителей юридических услуг, гарантируя обеим сторонам безопасное и комфортное взаимодействие. На платформе предоставляют юридическую помощь более 2000 адвокатов и представителей юридических компаний. На СберПраво можно получить правовую поддержку практически по всем жизненным ситуациям, которые регулируют семейные, жилищные, имущественные, денежные, земельные, административные отношения; защиту прав потребителей, автовладельцев, начисления и выплаты пособий и многие другие. Проект СберПраво реализуется в рамках соглашения о сотрудничестве между ПАО Сбербанк и Федеральной палатой адвокатов России.


23.04.2025 «Индид» защищает доступ к ключевым ИТ-системам ООО «Сбер Лигал» 1
05.03.2024 Россия обходит санкции. Сотрудники Сбербанка ездят по домам россиян, чтобы установить приложение, удаленное из магазина для iPhone 1
05.03.2024 Получить доступ к «СберБанк Онлайн» поможет выездной сервис Сбербанка 1
17.10.2023 Все привилегии для каждого клиента Сбербанка теперь на одном экране в «Сбербанк онлайн» 1
08.08.2023 «Сбер» запустил сервис дистанционного выпуска онлайн-подписи для физлиц 1
15.06.2023 «Сбер» внедрит новые цифровые сервисы в мобильное приложение холдинга «Бронка групп» 1
18.04.2023 Объем утечек данных за 1 квартал 2023 г. вырос в 2,3 раза 1
10.03.2023 Сервис Сбербанка «протек» по-крупному. Персональные данные десятков миллионов клиентов в свободном доступе 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 88 3
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 458 1
Acronis - Акронис 450 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2570 1
Telegram Group 2146 1
Сбер - СберРешения - Интеркомп 20 1
Интернет-Проекты - Subscribe.ru 256 1
Google LLC 11914 1
Apple Inc 12233 1
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 75 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7518 8
Сбер - СберЛогистика 64 2
Сбер - Сбербанк Инвестиции - Сбербанк Инвестор - СберИнвест - СберИнвестор 25 2
Спортмастер - Sportmaster 180 1
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 100 1
Сбер - Сбербанк Уральский территориальный банк 33 1
Сбер - Еаптека 33 1
Бронка групп - Измерон НПО - ПНК имени С.М. Кирова - Бронка Девелопмент 3 1
Сбер Лигал 2 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5044 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6919 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28603 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11421 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24557 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68170 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3915 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5138 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30329 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5402 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12786 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9590 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11643 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8596 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16307 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12755 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7340 1
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - ЮЗЭДО - Юридически значимый электронный документооборот - Специализированный оператор связи 345 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7894 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21653 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1594 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4017 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1552 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1302 1
SHA - Secure Hash Algorithm - алгоритм криптографического хеширования - SHA-1 и SHA-2 77 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5244 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1508 1
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 659 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17302 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1191 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24813 1
Web development - Веб-разработка 272 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4586 1
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны 1042 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4867 1
Web App - PWA - Progressive Web Apps - Progressive Web Applications 50 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25846 1
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 976 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1243 1
Google Android устройства-девайсы 741 1
Email - EAI - Email Address Internationalization - интернационализация адреса электронной почты 66 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 780 3
Сбер - Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка - СберБизнес Спасибо 116 3
Google Android 14195 2
DLBI - Data Leakage & Breach Intelligence - сервис поиска утечек и мониторинга даркнета - Мониторинг закрытых площадок в DarkNet на предмет утечек баз данных 49 2
Apple iOS 7927 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4636 1
Сбер - Сбер ID - Сбербанк ID - Sber ID - Sberbank ID - СберБизнес ID 83 1
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 119 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 758 1
Сбер - СберПрайм 48 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7151 1
Google Play - Google Store - Android Market 3332 1
Apple - App Store 2923 1
VK RuStore - Рустор 380 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 683 1
Apple ID - Система аутентификации 124 1
Google Android Package Kit - APK 193 1
Сбер - ОРПС - Объединенная Российская Платежная Система - СберКарт 58 1
Apple iPhone 6 4863 1
Компания Индид - Indeed PAM - Indeed Privileged Access Manager 30 1
Оганесян Ашот 126 1
Попов Анатолий 130 1
Баринова Ксения 10 1
Муров Никита 1 1
Кондрашов Игорь 1 1
Галкина Татьяна 45 1
Мичурин Кирилл 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 147708 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17717 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48889 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7865 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6135 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24582 2
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 469 2
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 718 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29829 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3536 1
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 213 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4454 1
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 285 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19037 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6516 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 849 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 531 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 900 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4953 1
Паспорт - Паспортные данные 2570 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1661 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3549 1
Миграция населения - Миграционные службы 417 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3320 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6820 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5942 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8957 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13954 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2487 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7962 1
Кредитование - Потребительское кредитование - потребительский кредит 156 1
The Register - The Register Hardware 1592 1
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 102 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 564 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1355381, в очереди разбора - 759118.
Создано именных указателей - 173382.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Доступные игровые ноутбуки стоимостью до 100 000 рублей: хиты продаж

Лучшие стайлеры для волос: выбор ZOOM

Лучшие нейросети для улучшения качества фото: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153