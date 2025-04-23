СберПраво от "Сбер Лигал"— круглосуточная online-платформа для получения правовой помощи. Сервис связывает поставщиков и потребителей юридических услуг, гарантируя обеим сторонам безопасное и комфортное взаимодействие. На платформе предоставляют юридическую помощь более 2000 адвокатов и представителей юридических компаний. На СберПраво можно получить правовую поддержку практически по всем жизненным ситуациям, которые регулируют семейные, жилищные, имущественные, денежные, земельные, административные отношения; защиту прав потребителей, автовладельцев, начисления и выплаты пособий и многие другие. Проект СберПраво реализуется в рамках соглашения о сотрудничестве между ПАО Сбербанк и Федеральной палатой адвокатов России.