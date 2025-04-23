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Сбер Лигал
ООО «Сбер Лигал» управляет онлайн-сервисом «СберПраво», с помощью которого можно в любое время суток получить помощь по любым юридическим вопросам.
|23.04.2025
|«Индид» защищает доступ к ключевым ИТ-системам ООО «Сбер Лигал» 5
|14.04.2021
|«Сбер» запустил сервис взыскания просроченной дебиторской задолженности 1
Сбер Лигал и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - АБК - АктивБизнесКонсалт - АктивБизнесКоллекшн - АктивБизнесТехнологии 18 1
|Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 75 1
|Компания Индид - Indeed PAM - Indeed Privileged Access Manager 30 1
|Сбер - Сбер Лигал - Сберправо - юридический онлайн-сервис 8 1
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