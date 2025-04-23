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Сбер Лигал


ООО «Сбер Лигал» управляет онлайн-сервисом «СберПраво», с помощью которого можно в любое время суток получить помощь по любым юридическим вопросам


23.04.2025 «Индид» защищает доступ к ключевым ИТ-системам ООО «Сбер Лигал» 5
14.04.2021 «Сбер» запустил сервис взыскания просроченной дебиторской задолженности 1

Публикаций - 2, упоминаний - 6

Сбер Лигал и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - АБК - АктивБизнесКонсалт - АктивБизнесКоллекшн - АктивБизнесТехнологии 18 1
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 75 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7518 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 851 1
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Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6919 1
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ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3604 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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