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Заневский Кирилл

СОБЫТИЯ


05.06.2026 Юристы нефтегазовой отрасли получат ИИ-ассистента 1
23.04.2025 «Индид» защищает доступ к ключевым ИТ-системам ООО «Сбер Лигал» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Заневский Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:

Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 139 1
Сбер - Сбер Лигал 4 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8661 1
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом 582 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12940 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - сценарии 2ФА - SMS-based two-factor authentication 1119 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32915 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10067 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35427 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60454 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 33954 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8022 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2894 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21179 1
Сбер - Сбер Лигал - Сберправо - юридический онлайн-сервис 9 1
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 536 1
Компания Индид - Indeed PAM - Indeed Privileged Access Manager 62 1
Мичурин Кирилл 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 163510 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8401 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8666 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15744 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3577 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1447496, в очереди разбора - 728584.
Создано именных указателей - 195631.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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