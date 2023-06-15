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«Сбер» внедрит новые цифровые сервисы в мобильное приложение холдинга «Бронка групп»

На Петербургском международном экономическом форуме «Сбер» и многопрофильный холдинг «Бронка групп» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов и генеральный директор «Бронка групп» Никита Муров.

Соглашение предусматривает, что «Сбер» будет развивать и интегрировать новые сервисы в мобильное приложение PatentMobile, которое разработала и запустила «Бронка групп» для упрощения оформления иностранных рабочих в стране. Так, «Сбер» уже внедрил в приложение банковский сервис для выплаты налогов, в планах – появление возможности для заказа банковских карт. Планируется также внедрение в PatentMobile небанковских сервисов компаний «Сберправо», «Сбермобайл» и «Сберстрахование», сервиса по созданию электронного ДМС для иностранного работника. «Сбер» поможет развивать раздел «Биржа труда» в приложении путем его интеграции с популярным сервисом «Работа.ру».

Никита Муров, генеральный директор «Бронка групп», сказал: «Наша общая цель – создать полноценную экосистему, в которой каждый трудовой мигрант в России получит возможность решить множество вопросов: от оформления трудового патента и поиска жилья до получения юридической поддержки на родном языке и поиска работы. Большая часть сервисов» Сбера» и компаний-партнеров, подходящих под функционал, либо уже внедрена в приложение, либо находится на стадии внедрения и тестовой эксплуатации. При этом потенциал PatentMobile позволяет масштабировать его преимущества на всех трудовых мигрантов – в экосистему приложения может быть вовлечено до 2 млн человек».

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«Бронка групп» – многопрофильный диверсифицированный холдинг со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге, развивает проекты в сфере транспорта, промышленного производства, девелопмента, ритейла и в ресторанной индустрии. Собственное мобильное приложение PatentMobile холдинг опубликовал в августе прошлого года, в него изначально были интегрированы некоторые решения «Сбера», например, интернет-эквайринг, в этом году приложение перешло на облачную платформу SberCloud.

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