Баринова Ксения
Баринова Ксения и организации, системы, технологии, персоны:
|Apple Inc 12101 2
|Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 78 1
|Сбер - СберРешения - Интеркомп 20 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 10
|Сбер - Сбербанк Инвестиции - Сбербанк Инвестор - СберИнвест - СберИнвестор 24 1
|Сбер - Еаптека 33 1
|Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
|Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
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