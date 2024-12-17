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Баринова Ксения



17.12.2024 Клиенты могут сами установить приложения Сбербанка на iOS-устройства не выходя из дома 1
29.10.2024 Санкции дали трещину. Приложение Сбербанка теперь работает на всех iPhone, и Apple не сможет его удалить. В чем секрет? Опрос 1
29.10.2024 Пользоваться веб-версией «Сбербанк Онлайн» стало удобнее 1
19.08.2024 Веб-версия «Сбербанк Онлайн» стала удобнее 1
14.06.2024 В веб-версию «СберБанк Онлайн» теперь можно зайти по номеру карты 1
23.10.2023 Сбербанк обновил фирменное мобильное приложение 1
17.10.2023 Все привилегии для каждого клиента Сбербанка теперь на одном экране в «Сбербанк онлайн» 1
24.07.2023 «Сбер» внедрил быстрый доступ в веб-версию «Сбербанк онлайн» со смартфона 1
26.07.2022 Сбербанк запустил онлайн-сервис для совместного сбора денег 1
12.07.2022 Масштабное обновление «Сбербанк онлайн» для пользователей на платформе Android: более удобный интерфейс и акцент на накопления 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Баринова Ксения и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12101 2
Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 78 1
Сбер - СберРешения - Интеркомп 20 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 10
Сбер - Сбербанк Инвестиции - Сбербанк Инвестор - СберИнвест - СберИнвестор 24 1
Сбер - Еаптека 33 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 4
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1222 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5031 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 2
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны 1024 2
Application store - магазин приложений 1195 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 1
FinTech - QR-код - QR-платеж - Платежи по QR-коду - Оплата по QR-коду - Универсальный QR 89 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1700 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 1
Google Android - приложения и разработчики 590 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2462 1
Управление финансами - Financial management 607 1
FinTech - CVV - Card Verification Value - CVC - Card Validation Code - Трёхзначный код проверки подлинности карты платёжной системы 140 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4173 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
PWA - Progressive Web Apps - Progressive Web Applications 47 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 1939 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2902 1
Кибербезопасность - FIDO WebAuthn - Web Authentication 16 1
Native applications - Нативные приложения - Прикладные программы, оптимизированые под конкретные операционные системы 242 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5031 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10963 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 763 10
Google Android 13994 5
Apple - App Store 2890 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7083 3
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 670 2
Google Chrome - браузер 1561 2
Сбер - Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка - СберБизнес Спасибо 113 2
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
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i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 586 1
Mozilla Firefox - браузер 1889 1
Brave - Браузер 33 1
Vivaldi - Браузер 92 1
Opera Browser - Браузер 1021 1
Apple ID - Система аутентификации 121 1
Сбер - СберKids 8 1
Apple iOS 7809 1
Apple Safari - браузер 853 1
Сбер - Сберправо - юридический онлайн-сервис 7 1
Сбер - СберПрайм 45 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 6
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4950 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1788 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1095 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1618 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4361 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7597 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 1
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 272 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 694 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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