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Санкции дали трещину. Приложение Сбербанка теперь работает на всех iPhone, и Apple не сможет его удалить. В чем секрет? Опрос

Сбербанк по-крупному обновил веб-версию своего фирменного приложения «Сбербанк Онлайн». Оно работает через браузер и теперь выглядит точь-в-точь как само приложение. Санкций Apple теперь можно не бояться и не мучиться с установкой программы – веб-версия работает на всех iPhone, а также на Android.

Apple проиграла

Сбербанк сообщил CNews о масштабном обновлении сервиса «Сбербанк Онлайн», адаптированного для работы в браузере. Апдейт заключался в редизайне – отныне внешний вид сервиса в точности копирует интерфейс одноименного мобильного приложения Сбербанка.

Это означает, что если на устройстве не установлена утилита «Сбербанк Онлайн», то можно воспользоваться этим сервисом через браузер, не боясь запутаться в интерфейсе. Это будет особенно актуально для владельцев смартфонов Apple iPhone – Сбербанк с весны 2022 г. находится под западными санкциями, и Apple регулярно удаляет его фирменные приложения из своего магазина App Store. Одно из них, появившись в каталоге в октябре 2024 г., исчезло из него менее чем через сутки.

App Store – единственный магазин приложений в экосистеме Apple, а сама Apple — единственный модератор в нем. Российские власти намерены лишить ее этой монополии, но пока дальше слов и законопроекта дело не движется.

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Сбербанк
Apple буквально нечего противопоставить Сбербанку. Заблокировать все браузеры она, скорее всего, не решится

Редакция CNews обратилась в Сбербанк с вопросом, почему интерфейс веб-версии был приведен к дизайну мобильного приложения только сейчас, если Сбербанк под санкциями уже два с половиной года, и ожидает ответа.

Чем проще, тем лучше

Сейчас, чтобы установить «Сбербанк Онлайн» на iPhone, нужно или обратиться в отделение банка, или вызвать менеджера на дом (бесплатная услуга, но доступна не во всех городах). Также можно воспользоваться сторонним ПО, например, iMazing, но не все пользователи разберутся в принципах его работы.

Веб-версия «Сбербанк Онлайн» призвана избавить от этих проблем. Для ее работы нужен абсолютно любой современный браузер, а на них санкции Apple пока не распространяются.

То же касается и владельцев Android-смартфонов, однако им в этом плане намного проще. Редакция CNews убедилась, что веб-версия «Сбербанк Онлайн» работает и на Android, но эта ОС позволяет устанавливать приложения не только из фирменного каталога Google Play, откуда ПО Сбербанка уже давно удалено, но в и принципе из любого стороннего источника.

Что изменилось

Мобильная веб-версия «Сбербанк Онлайн», как выяснил сотрудник редакции CNews, полностью функционирует во всех наиболее популярных браузерах, включая Opera, Firefox и Chrome. Также она работает и в менее известных обозревателях – она прошла проверку в Brave и Vivaldi.

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CNews
Слева - Android-приложение Сбербанка, справа - его веб-версия в браузере Opera

Изменения в веб-версии коснулись дизайна стартовой страницы, а также разделов «Профиль», «История» и «Платежи». В частности, на главной странице отображаются лишь те финансовые инструменты, которыми человек пользуется на ежедневной основе.

В то же время в разделе «Накопления» можно увидеть все доступные финансовые сервисы – вклады, накопительные счета, пенсионные продукты, иностранная валюта и драгоценные металлы. Бонусы «Спасибо» отныне следует искать в разделе «Кошелек».

Также, что немаловажно остаток средств на карте в веб-версии, как и в приложении, можно скрыть, чтобы никто не подсматривал. Однако расходы, наоборот, сразу детализированы – их раскрывать не потребуется.

Приложение россиянам не нужно

Статистика Сбербанка гласит, что значительное большинство клиентов банка пользуются «Сбербанк Онлайн» именно через браузер – таковых набралось 60%, сообщила CNews Ксения Баринова, директор дивизиона «Сбербанк Онлайн» Сбербанка. «45% пользователей пользуются как веб-версией, так и мобильным приложением», – добавила она.

Ксения Баринова не уточнила, почему клиентам банка проще открыть «Сбербанк Онлайн» в браузере, нежели установить одноименное приложение. В банке подчеркивают, что веб-версия сервиса особенно востребована у владельцев iPhone, но эти устройства занимают лишь 27,76% российского мобильного рынка против 71,87% у Android (статистика StatCounter за сентябрь 2024 г.).

Комментарий Сбербанка

После публикации материала в редакцию CNews поступил официальный комментарий Сбербанка. Он приведен без изменений.

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«Мы постоянно ведем работу над улучшением веб-версии «Сбербанк Онлайн», в первую очередь, в этом процессе ориентируемся на запросы клиентов, чтобы им было удобно пользоваться продуктами и сервисами банка во всех каналах и с любых устройств, – сказали CNews представители Сбербанка. – В обновленную веб-версию мы добавили сервисы, которые наиболее востребованы у наших клиентов: удобный вход, как в приложении, оплата по QR-коду, рекомендации по переводу (те контакты, которым клиенты наиболее часто переводят деньги) и др.».

На вопросы CNews, почему веб-версию привели к виду СБ Онлайн только сейчас, хотя банк уже более двух лет под санкциями, с чем связана популярность веб-версии «Сбербанк Онлайн» в России, с учетом того, что Android-смартфонов в стране больше, чем iPhone, и планирует ли банк и дальше выпускать приложения для iPhone, несмотря на то, что они удаляются из App Store, представители Сбербанка не ответили.


Геннадий Ефремов

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