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Правительство России заставляет Apple вставить RuStore в каждый iPhone и iPad страны. Законопроект уже одобрен

Правительство России поддержало законопроект об обязательном внедрении RuStore в iOS и iPadOS. Это позволит пользователям скачивать из него приложения на iPhone и iPad и больше не страдать от исчезновения по воле Apple программ из App Store. Одобрение частичное – есть ряд нареканий. Вступить в силу документ должен 1 сентября 2025 г.

RuStore в каждый iPhone

Российское правительство частично (с замечаниями) поддержало законопроект по принудительной предустановке магазина приложений RuStore на iPhone и iPad, пишет ТАСС. Это отечественный каталог, работающий с мая 2022 г. и развиваемый холдингом VK при поддержке Минцифры.

В своей экосистеме Apple развела монополию и запрещает скачивать приложения отовсюду, кроме своего собственного магазина App Store. Это дает ей безграничную власть над пользователями – если она не хочет, чтобы какое-либо приложение было в ее магазине, то его там не будет. Это в полной мере ощутили на себе россияне, владеющие iPhone и iPad, у которых отняли возможность устанавливать из App Store приложения крупнейших российских банков.

Власти России намерены исправить эту ситуацию. Взяв пример с европейских чиновников, которые немного раньше начали требовать от Apple разрешить сторонние магазины приложений на iPhone, они подготовили законопроект, который обяжет Apple внедрить RuStore в свою мобильную платформу.

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«Правительство России поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний», – приводит ТАСС официальный отзыв Правительства России.

Подробнее о законопроекте

Документ, который частично поддержало Правительство – плод труда нескольких сенаторов и депутатов, внесенный на рассмотрение в Госдуму в начале лета 2024 г. Он представляет собой пакет поправок к действующему закону «О защите прав потребителей», и запрещает «дискриминацию приложений российских разработчиков в App Store», приводит ТАСС слова замглавы комитета Госдумы по информполитике, ИТ и связи Антона Горелкина. Депутат входит в число авторов законопроекта. Он подчеркивает, что вступление документа в силу ускорит появление RuStore на iPhone.

Здесь важно отметить, что Apple остановила все свои операции на территории России в марте 2022 г. с весны 2023 г. она не осуществляет гарантийное обслуживание техники в России – теперь его обеспечивают непосредственно ритейлеры.

Тем не менее, все новинки Apple по-прежнему продаются в российских сетях – смартфоны новейшей линейки iPhone 16 появились в рознице одновременно с мировым стартом продаж, хотя и по очень завышенной цене.

Законопроект призван обеспечить «возможность устанавливать и обновлять программы с использованием RuStore, а также проводить в них платежи», пишет ТАСС. Помимо этого, он должен не допустить «ограничения на установку российских приложений или самого RuStore» и лимиты на «какие-либо функции гаджета, если они не нарушают законодательство России». Это касается и платежей через приложения, установленные из RuStore, уточняет издание.

По плану авторов законопроекта, его положения должны вступить в силу 1 сентября 2025 г., чтобы у Apple было время подготовиться к изменениям.

Законопроект на доработку

Правительство одобрило документ лишь частично, предоставив список замечаний, но отметив, что «концепция законопроекта в целом заслуживает внимания». В числе прочего чиновникам не понравился пункт о запрете владельцам магазинов приложений на внедрение ограничений на российские утилиты.

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«Используемые в законопроекте формулировки будут означать отнесение владельцев магазинов приложений к контролируемым лицам при осуществлении федерального государственного контроля в области защиты прав потребителей», – приводит ТАСС замечание Правительства.

В отзыве указано, что приложения являются самостоятельными объектами гражданских прав, а не «вещами (товарами), работами или услугами». «Таким образом, внесение изменений [в необходимый пункт] невозможно без определения правового статуса владельца магазина приложений (по аналогии с регулированием деятельности владельцев агрегаторов информации о товарах или услугах)», – отметили чиновники (цитата по ТАСС).

Наряду с этим, авторам документа нужно «проработать контроль за исполнением перечисленных требований, в том числе в трансграничных сделках». При этом до планового вступления документа в силу остается немногим более 11 месяцев.

Геннадий Ефремов

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