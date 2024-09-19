Группа «М.Видео-Эльдорадо» привезла в Россию iPhone 16

«М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, привезла в Россию iPhone 16. Предзаказ на новые модели Apple стартовал 10 сентября 2024 г. в каналах продаж «М.Видео» и «Эльдорадо». Выдача предзаказов начнется на следующей неделе. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Серия iPhone 16 стала более востребованной у клиентов по сравнению с предыдущим поколением. За первую неделю количество предзаказов на базовую модель iPhone 16 с памятью 128 ГБ – на 109% выше, чем у iPhone 15 за тот же период. Самая популярная версия у покупателей iPhone 16 – модель цвета «Ультрамарин» с объемом памяти 128 ГБ. Также россияне активно предзаказывают iPhone 16 в версии 256 ГБ – его продажи по сравнению с предыдущим годом увеличились на 75%.

Большой интерес вызвала и модель iPhone 16 Pro, где основным драйвером продаж стало то, что по техническим характеристикам устройство совпадает со своим «старшим братом» – iPhone 16 Pro Max. Ее продажи выросли на 19% по сравнению с iPhone 15 Pro.

В смартфонах iPhone 16 Pro Max самой популярной моделью стала версия на 256 ГБ. Ее предзаказали 61% всех покупателей самой продвинутой модели.

Руководитель департамента «Телеком и гаджеты» Группы «М.Видео-Эльдорадо» Екатерина Иксанова: «Новинки Apple, особенно новые iPhone, традиционно пользуются большой популярностью у россиян. Такая тенденция сохраняется и в этом году. Главным драйвером продаж стало увеличение дисплея у Pro-серии. Благодаря новому чипсету A18 Pro смартфоны стали еще более инновационными, чем были в прошлом году. Базовая серия интересна новым дизайном и рекордным временем автономной работы. Все эти факторы влияют на популярность новинок у потребителей».

10 сентября 2024 г. стартовал предзаказ новой серии iPhone 16 и Apple Watch Series 10, Apple Watch Ultra 2 в черном цвете, а также новых наушников AirPods в каналах продаж «М.Видео» и «Эльдорадо».

Стоимость новых смартфонов: iPhone 16 (128 ГБ): 112 999 руб.; iPhone 16 (256 ГБ): 125 999 руб.; iPhone 16 (512 ГБ): 149 999 руб.; iPhone 16 Pro (128 ГБ): 152 999 руб.; iPhone 16 Pro (256 ГБ): 165 999 руб.; iPhone 16 Pro (512 ГБ): 199 999 руб.; iPhone 16 Pro (1 TB): 224 999 руб.; iPhone 16 Pro Max (256 ГБ): 189 999 руб.; iPhone 16 Pro Max (512 ГБ): 219 999 руб.; iPhone 16 Pro Max (1 TB): 249 999 руб.

Стоимость наушников AirPods: AirPods 4: 19 999 руб.; AirPods 4 ANC: 24 999 руб.; AirPods Max (обновленные): 74 999 руб.

Стоимость новых смарт-часов Apple Watch: S10 (42 мм): 54 999 руб.; S10 (46 мм): 59 999 руб.; S10 Titanium SIM (42 мм): 94 999 руб.; S10 Titanium SIM (46 мм): 99 999 руб.; Ultra 2 Black (49 мм): 109 999 руб.

Покупатели могут оформить предзаказ с кэшбеком 30% и рассрочкой без первоначального взноса и переплат на 24 месяца на все представленные новинки Apple – iPhone 16, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, новое поколение часов – Apple Watch Series 10 и Apple Watch Ultra 2 в черном цвете, наушники AirPods 4 и AirPods Max. Все устройства доступны с официальной гарантией на один год.