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Индексная книга (каталог) CNews*
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Titanium

СОБЫТИЯ

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25.01.2016 Titanium Investments профинансировал израильскую компанию Feedvisor

Российский венчурный фонд Titanium Investments принял участие в новом раунде финансирования компании Feedvisor, значительно увеличив свою долю с момента предыдущих инвестиций. Объем раунда составил $5 млн. Средства буду
08.12.2015 Российские партнеры фонда Titanium Investments вложились в израильского разработчика finger-point-устройств MUV Interactive

point-устройств, превращающих любое пространство в интерактивную 3D-среду — получила инвестиции для серийного выпуска своих девайсов от российских инвесторов. Об этом CNews сообщили в венчурном фонде Titanium Investments. Сумма инвестиций не раскрывается. Партнеры Titanium Investments Александр Айвазов и Игорь Сулькис предоставили MUV Interactive конвертируемый заём, который будет на
07.02.2013 Cruiser Titanium — первый телефон из полированного титана

Компания Gresso совершила технологический прорыв, разработав собственную технологию ручной полировки самого твердого материала. Результатом стал новый Cruiser Titanium — сочетание безупречного зеркального блеска и потрясающей прочности металла. Габариты устройства — 112*46*12, вес — 116 г. Работает Cruiser Titanium на платформе Symbian S40. Мо
31.10.2012 Trend Micro представила новые приложения для Windows 8

ws Store, призваны помочь пользователям без лишних сложностей и расходов защитить неприкосновенность своей частной жизни от киберпреступников. Кроме того, Trend Micro оптимизировала линейку продуктов Titanium, чтобы обеспечить соответствие текущим и будущим требованиям пользователей, касающимся безопасности ПК. Как рассказали CNews в Trend Micro, компания разработала три новых приложения. П
31.10.2012 Gresso выпустил титановый мобильник за $4,5 тыс.

Производитель телефонов премиум-класса Gresso объявил о выпуске модели Regal Titanium в титановом корпусе. Базирующееся на платформе S40 устройство обладает поддержкой 64-тональной полифонии, Bluetooth 2.0, 2-МП камерой, FM-радио, диктофоном и слотом для карт памяти mic
24.10.2011 Leica показала топовую камеру D-Lux 5 Titanium

Компания Leica анонсировала новую ультракомпактную камеру D-Lux 5 Titanium. Устройство напоминает фотоаппарат Panasonic LX5. В камере установлена широкоугольная оптика DC Vario-Summicron с расстоянием 24-90 мм в эквиваленте 35 мм пленки. Также в ней применяет
01.09.2011 Trend Micro предлагает новое решение для защиты от интернет-угроз Titanium 2012

Компания Trend Micro представила портфель новых решений, охватывающих аспекты активности современных интернет-пользователей. Trend Micro Titanium 2012 — это новая версия решения для обеспечения безопасности, которое вышло на рынок в 2010 г. Решение предлагает комплексную защиту от современных интернет-угроз, делая безопасными де
22.09.2010 Trend Micro выпускает новую линейку Titanium 2011 на базе облачных технологий

Компания Trend Micro Incorporated представила новое программное обеспечение для защиты компьютеров. Trend Micro Titanium Security 2011 блокирует вирусы, шпионское ПО и попытки фишинга. Titanium 2011 использует систему защиты, которая совмещает облачные репутационные сервисы веб-ресурсов, электронн
13.11.2002 Apple обновил линейку Titanium PowerBook G4

Компания Apple объявила об обновлении модельного ряда Titanium PowerBook G4 . Новый модельный ряд PowerBook G4 оснащен быстрыми процессорами PowerPC G4, работающими на частоте до 1ГГц и включающими модуль Velocity Engine и 1Мб кэш-памяти 3 уровня.
24.01.2002 Panda Platinum и Titanium удостоены сертификатов Checkmark

Антивирусы Platinum и Titanium от компании Panda Software, совместимые с ОС Windows XP, были удостоены сертификатов качества Checkmark. Этим антивирусным программам для Windows XP удалось получить сертификацию от We

Публикаций - 88, упоминаний - 88

Titanium и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13156 16
Microsoft Corporation 25775 11
Intel Corporation 12811 9
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 9
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 504 8
Siemens AG - Siemens Group 2673 7
Samsung Electronics 11065 7
Ростелеком 10948 7
Nvidia Corp 4002 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 6
Ростех - РТ-Информ 149 6
SyncCloud 5 5
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 237 5
Telegram Group 2940 5
Adobe Systems 1597 5
AMD Graphics Product Group - ATI 973 5
Roxio - RoxioLabs 52 4
OMMG Technology - Оммджи Технолоджи 5 4
X Corp - Twitter 2938 4
LG Electronics 3735 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 4
VK - Mail.ru Group 3602 4
Trend Micro 651 4
Google LLC 12690 4
Electrolux AB - Zanussi 61 3
Gresso 29 3
Stadler Form - Stadler Form Aktiengesellschaft - Штадлер Форм 29 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 3
Dell EMC 5180 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
Philips 2099 3
Yahoo! 3726 3
AMD Radeon Technology Group - AMD Graphics Products Group - AMD Computing and Graphics Business Group - ATI Systems - ATI Technologies - Canadian semiconductor technology corporation 181 3
Киберника 16 2
АРМО ГК - АРМО-Системы 371 2
Novafora - Transmeta 196 2
Leadtek 60 2
АРМО ГК 185 2
Panda Security SL - Panda Software - Panda Software Russia - Панда Софтвэр 15 2
Hitron Systems - Hitron Technologies 5 2
Hansa - Ханса 114 9
Dyson 157 4
Titanium Investments 7 4
Miele - Миле 139 4
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 93 3
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 155 3
Liebherr Group - Либхерр Русланд 51 2
Groupe SEB - Tefal 108 2
Beko - Beko Electronics 83 2
Bugatti 17 2
Jacob Jensen Design 5 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 128 2
Haier - Candy Group - Канди 101 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Белый Ветер 365 1
Braun GmbH 79 1
Groupe SEB - Rowenta - Ровента 52 1
Bosch - Gaggenau 36 1
Luxottica 4 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 1
101Hotels.com 456 1
Melitta 6 1
Саровбизнесбанк 6 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
Visa International 1993 1
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 76 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Абсолют Банк 249 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 1
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 107 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Ford 435 1
Block - Square 203 1
UMA - United Music Agency 40 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 4
ФРИИ Акселератор 59 2
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 72 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ГлавНИВЦ ФГУП - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 10 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 73 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 2
ПБЛ - Профессиональная баскетбольная лига 4 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 24
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 16
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 15
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 15
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 14
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 12
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 11
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 11
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 11
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 11
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 10
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 9
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 615 9
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 374 9
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 9
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 9
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 9
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Духовка - Духовой шкаф - Ovens 228 8
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 8
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 8
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 8
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1181 8
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 773 7
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 785 7
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 7
Аксессуары 4282 7
Физика - Теплообменник - Heat exchanger - техническое устройство теплообмен между двумя средами различной температуры - Рекуператор - Рекуперативный теплообменник - Конвекция (вид теплообмена/теплопередачи) 222 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 7
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 7
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 7
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1158 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 6
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 6
Google Android 15244 16
Microsoft Windows 16882 13
Apple iOS 8583 10
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 9
Linux OS 11533 9
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 8
Panda Antivirus 58 6
Hansa BOES, BOEI - Hansa Titanium - духовой шкаф 18 6
OMMG TrueConf - Флодиум - Flodium 6 6
Oracle Java - язык программирования 3469 6
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 6
Киберника Сибрус - мессенджер 29 6
VK - Mail.ru Агент - Mail.ru Agent - мессенджер 200 5
Roxio Toast 8 5
Rakuten Viber 665 5
Apple - App Store 3109 5
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 5
JavaScript - JS - язык программирования 1425 5
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 249 5
Apple iTunes Store 1118 5
Apple WebKit iPhone OS 4 4
Trend Micro Antivirus - Trend Micro Titanium - Trend Micro Maximum Security 13 4
Apple iPad 4012 4
Microsoft Windows XP 2431 4
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 4
Apple iPod Touch 747 4
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 557 4
C/C++ - Язык программирования 894 4
Apple iPhone OS 152 4
Objective-C - компилируемый объектно-ориентированный язык программирования 54 4
Adobe Creative Suite - Adobe Creative SDK 119 4
Apple PowerBook 99 3
Apple PowerPC 62 3
Apple iOS SDK - Apple iOS Software Development Kit - Apple iPhone SDK 29 3
Apple iPhone 16 219 3
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 3
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 3
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 577 3
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 3
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 751 3
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 4
Айвазов Александр 32 4
Кравцов Сергей 64 3
Сулькис Игорь 3 2
Bell Jory - Белл Джори 4 2
Левцов Вениамин 41 2
Пивоваров Владимир 9 1
Никитин Валерий 16 1
Данилевский Яков 1 1
Ксенин Алекс 311 1
Константинов Константин 32 1
Макаров Иван 33 1
Гениев Артем 12 1
Архипов Константин 21 1
Рудаков Дмитрий 8 1
Бондарев Сергей 10 1
Горелов Андрей 7 1
Зюлькорнеев Ильгам 4 1
Китов Сергей 19 1
Lynch Kevin - Линч Кевин 12 1
Гаврилова Елена 5 1
Fossé Philippe - Фоссе Филипп 4 1
Щельцин Арсений 9 1
Parham Rami - Пархам Рами 1 1
Hicks Karen - Хикс Карен 2 1
Collins Michael - Коллинз Майкл 7 1
Иксанова Екатерина 22 1
Hosek Simona - Хосек Симона 3 1
Kavanaugh Jim - Каванаг Джим 3 1
Byrne John - Бирн Джон 9 1
Хазан Георгий 1 1
Котельникова Анна 1 1
Kroes Neelie - Кроес Нили - Кроэс Нейли 35 1
Hadid Zaha - Хадид Заха 5 1
Rhone Kevin - Роун Кевин 2 1
Slepak Greg - Слепак Грег 1 1
Джангиров Акшин 1 1
Назаров Александр 76 1
Одинцов Дмитрий 119 1
Калинин Алексей 77 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 40
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 11
Европа 24964 8
Южная Корея - Республика 7052 6
Италия - Итальянская Республика 4508 6
Сатурн - Титан (спутник) 533 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 4
Япония 13807 4
Германия - Федеративная Республика 13221 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
Земля - планета Солнечной системы 10865 3
Дания - Королевство 1337 3
Швеция - Королевство 3782 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 3
Израиль 2856 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 3
Франция - Французская Республика 8177 3
Испания - Королевство 3840 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
Казахстан - Республика 6048 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 2
Словения - Республика 255 2
Китай - Тайвань 4245 2
Турция - Турецкая республика 2620 2
Германия - Берлин 732 2
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 2
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 153 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 192 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петродворцовый район - Стрельна 30 1
Великобритания - Юго-Восточная Англия - Беркшир 17 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Ирландия - Республика 1051 1
Польша - Республика 2031 1
Сингапур - Республика 1953 1
Индия - Bharat 5870 1
Европа Восточная 3138 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 14
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 13
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 7
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 6
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 6
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 465 6
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1459 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 5
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 5
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 5
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 4
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 4
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность - Мясная продукция 647 4
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Вино - Виноделие 184 4
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Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 632 4
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Здравоохранение - Аллергия - Allergy - Аллергология - Allergology - Аллергологическое тестирование - Allergological testing 238 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 3
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 2
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1215 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1927 2
Зоология - наука о животных 2887 2
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 786 2
Металлы - Серебро - Silver 827 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 2
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