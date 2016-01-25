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Titanium
СОБЫТИЯ
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|25.01.2016
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Titanium Investments профинансировал израильскую компанию Feedvisor
Российский венчурный фонд Titanium Investments принял участие в новом раунде финансирования компании Feedvisor, значительно увеличив свою долю с момента предыдущих инвестиций. Объем раунда составил $5 млн. Средства буду
|08.12.2015
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Российские партнеры фонда Titanium Investments вложились в израильского разработчика finger-point-устройств MUV Interactive
point-устройств, превращающих любое пространство в интерактивную 3D-среду — получила инвестиции для серийного выпуска своих девайсов от российских инвесторов. Об этом CNews сообщили в венчурном фонде Titanium Investments. Сумма инвестиций не раскрывается. Партнеры Titanium Investments Александр Айвазов и Игорь Сулькис предоставили MUV Interactive конвертируемый заём, который будет на
|07.02.2013
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Cruiser Titanium — первый телефон из полированного титана
Компания Gresso совершила технологический прорыв, разработав собственную технологию ручной полировки самого твердого материала. Результатом стал новый Cruiser Titanium — сочетание безупречного зеркального блеска и потрясающей прочности металла. Габариты устройства — 112*46*12, вес — 116 г. Работает Cruiser Titanium на платформе Symbian S40. Мо
|31.10.2012
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Trend Micro представила новые приложения для Windows 8
ws Store, призваны помочь пользователям без лишних сложностей и расходов защитить неприкосновенность своей частной жизни от киберпреступников. Кроме того, Trend Micro оптимизировала линейку продуктов Titanium, чтобы обеспечить соответствие текущим и будущим требованиям пользователей, касающимся безопасности ПК. Как рассказали CNews в Trend Micro, компания разработала три новых приложения. П
|31.10.2012
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Gresso выпустил титановый мобильник за $4,5 тыс.
Производитель телефонов премиум-класса Gresso объявил о выпуске модели Regal Titanium в титановом корпусе. Базирующееся на платформе S40 устройство обладает поддержкой 64-тональной полифонии, Bluetooth 2.0, 2-МП камерой, FM-радио, диктофоном и слотом для карт памяти mic
|24.10.2011
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Leica показала топовую камеру D-Lux 5 Titanium
Компания Leica анонсировала новую ультракомпактную камеру D-Lux 5 Titanium. Устройство напоминает фотоаппарат Panasonic LX5. В камере установлена широкоугольная оптика DC Vario-Summicron с расстоянием 24-90 мм в эквиваленте 35 мм пленки. Также в ней применяет
|01.09.2011
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Trend Micro предлагает новое решение для защиты от интернет-угроз Titanium 2012
Компания Trend Micro представила портфель новых решений, охватывающих аспекты активности современных интернет-пользователей. Trend Micro Titanium 2012 — это новая версия решения для обеспечения безопасности, которое вышло на рынок в 2010 г. Решение предлагает комплексную защиту от современных интернет-угроз, делая безопасными де
|22.09.2010
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Trend Micro выпускает новую линейку Titanium 2011 на базе облачных технологий
Компания Trend Micro Incorporated представила новое программное обеспечение для защиты компьютеров. Trend Micro Titanium Security 2011 блокирует вирусы, шпионское ПО и попытки фишинга. Titanium 2011 использует систему защиты, которая совмещает облачные репутационные сервисы веб-ресурсов, электронн
|13.11.2002
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Apple обновил линейку Titanium PowerBook G4
Компания Apple объявила об обновлении модельного ряда Titanium PowerBook G4 . Новый модельный ряд PowerBook G4 оснащен быстрыми процессорами PowerPC G4, работающими на частоте до 1ГГц и включающими модуль Velocity Engine и 1Мб кэш-памяти 3 уровня.
|24.01.2002
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Panda Platinum и Titanium удостоены сертификатов Checkmark
Антивирусы Platinum и Titanium от компании Panda Software, совместимые с ОС Windows XP, были удостоены сертификатов качества Checkmark. Этим антивирусным программам для Windows XP удалось получить сертификацию от We
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