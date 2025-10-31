Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 185075
ИКТ 14368
Организации 11148
Ведомства 1492
Ассоциации 1067
Технологии 3522
Системы 26353
Персоны 79602
География 2978
Статьи 1568
Пресса 1255
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2733
Мероприятия 873

Китов Сергей


СОБЫТИЯ


31.10.2025 Caviar представил iPhone 17 «Русский Характер» ко Дню Народного Единства 1
22.10.2024 Caviar показал подставку для iPhone 16 Pro, возраст которой 10 тыс. лет 1
12.09.2024 Caviar выпустил iPhone 16 Pro в корпусе из русского золота 750 пробы 1
01.08.2024 Caviar представила «олимпийские» версии Samsung Z Flip6 в стиле tennis core 1
30.05.2024 Caviar создал кастомный Apple Watch в пару к iPhone 15 Pro «Победа» 1
06.05.2024 Caviar выпустила «победный» комплект iPhone 15 Pro к 9 мая 1
21.02.2024 Caviar выпустил коллекцию из iPad, Samsung Ultra и iPhone 15 Pro ко Дню Защитника Отечества 1
19.12.2023 Caviar показал кастомный iPhone 15, вдохновленный часами Richard Mille стоимостью $ 1 млн 1
17.11.2023 Caviar представил кастомный iPhone за 700 тыс. руб. со стрелой времен Рюрика на корпусе 1
31.08.2023 Caviar выставил цены на линейку iPhone 15. Побит барьер в 300 тыс. рублей 1
25.07.2023 Caviar воскресил линейку Apple Watch из 18-каратного золота стоимостью больше 1 млн рублей 1
29.03.2023 Нейросети создали коллекцию iPhone в стиле нейролюкс для Caviar 1
20.02.2023 Caviar превратил Apple Watch в швейцарские часы и сделал их невидимыми 1
06.02.2023 Caviar выпустил золотой Samsung Galaxy S23 Ultra стоимостью 3,625 млн рублей 1
12.10.2022 Caviar увеличил упаковку iPhone 14 Pro в три раза и вернул в комплект зарядку и чехол ради комфорта россиян 1
17.08.2022 Создана «галактическая» версия Samsung Galaxy Z Fold 4 в корпусе из метеорита 1
30.06.2022 В России создали защитный iPhone, способный выдержать выстрел из автомата Калашникова 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

Китов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12555 11
Samsung Electronics 10573 7
Huawei 4182 1
Defender 145 1
Box inc - box.com - box.net 367 1
Галактика - Корпорация 1504 1
Canyon Technology Group 53 1
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 74 1
eBay Inc 1629 1
Automobili Lamborghini S.p.A. 59 1
Richemont CFR - Compagnie Financière Richemont - Cartier - Omega - Blancpain - Breguet - Van Cleef & Arpels - Piaget - Vacheron Constantin - Jaeger-LeCoultr 25 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 154 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4751 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25455 10
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3968 10
Аксессуары 4088 8
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8110 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25438 4
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12833 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3914 1
Часы - Watch 985 1
Double Electroplated - Гальванизация 10 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4404 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14668 1
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2341 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5359 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17338 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1266 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7309 11
Apple iPhone 15 158 6
Apple iPhone 14 144 3
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 528 3
Samsung Galaxy 987 2
Samsung Galaxy S24 - смартфон 63 2
Apple iPhone 16 160 2
Samsung Galaxy Z Fold - Samsung Galaxy Foldables - Серия смартфонов 95 1
Apple iPad 3914 1
Apple iPad Pro 305 1
Samsung Galaxy Z Flip - Серия смартфонов 110 1
Blizzard - Diablo - компьютерная игра (action) 157 1
Apple iPhone 13 169 1
AMD - ATI RAGE - ATI RAGE Mobility 60 1
Huawei Pura - серия смартфонов 25 1
Midjourney - нейросеть 88 1
Samsung Galaxy S23 - смартфон 40 1
OpenAI - ChatGPT 489 1
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 77 1
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software - RAGE - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 70 1
Apple iPhone 6 4861 1
Samsung Galaxy Fold - Серия смартфонов 140 1
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 360 1
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Microsoft Windows Defender Firewall - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 285 1
Hadid Zaha - Хадид Заха 5 2
Nadal Rafael - Надаль Рафаэль 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 155245 8
Сатурн - Титан (спутник) 500 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2531 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53282 2
Катар 172 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Абу-Даби 90 1
Китай - Пекин - Beijing 1041 1
США - Нью-Йорк 3145 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1048 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1043 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1682 1
Земля - планета Солнечной системы 10613 1
США - Аризона 536 1
Саудовская Аравия - Эр-Рияд 31 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1139 1
Америка Латинская 1873 1
Металлы - Золото - Gold 1193 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6318 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5562 3
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 822 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11363 2
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 649 2
Импортозамещение - параллельный импорт 563 2
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 373 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5238 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 608 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3767 1
Палеонтология - Paleontology - Палеобиология - Paleobiology 135 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 877 1
Зоология - наука о животных 2770 1
Fashion industry - Индустрия моды 311 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1143 1
Английский язык 6850 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4291 1
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 615 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2355 1
Металлы - Серебро - Silver 791 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 757 1
Samsung Unpacked 33 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1251 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1396965, в очереди разбора - 732459.
Создано именных указателей - 185075.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор Dreame L50 Ultra: моющий робот-пылесос нового уровня

Легальные приложения для отслеживания чужого смартфона в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор моноблока AOpen WA272: труженик цифрового мира

Показать еще

Наука

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/