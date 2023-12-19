Caviar показал кастомный iPhone 15, вдохновленный часами Richard Mille стоимостью $ 1 млн

Компания Caviar, бренд люксовой кастомизации смартфонов Apple и Samsung, представила на своем сайте обновление коллекции iPhone 15 Pro Pair of Kings («Королевская пара»). В рамках новой серии были представлены три уникальные модели, вдохновленные эстетикой прославленного швейцарского бренда – Richard Mille. Об этом CNews сообщили представители Caviar.

«Меня восхищает смелость команды Richard Mille в воплощении революционных идей. Они смогли то, что не удавалось никому – за 20 лет захватили рынок часовой роскоши и прорубили окно в будущее благодаря безупречному мастерству. Caviar точно также создает сложные дизайны, недоступные для других брендов. Поэтому я решил, что владельцы часов Richard Mille должны получить достойные смартфоны в пару», – отметил Сергей Китов, основатель Caviar.

Команда Caviar вдохновлялась культовыми моделями от Richard Mille – RM 66 Flying Tourbillon, RM 35-01 Rafael Nadal, RM 30-01. Цены на них могут удивить диапазоном от 25 до 100 млн руб. Часы прославились благодаря отсутствию привычного циферблата и сложным механизмам, дизайн которых Caviar постарался перенести на корпус iPhone.

Флагманом серии кастомных iPhone стал iPhone 15 Pro Max Rebel с барельефом скелетонизированной руки из цельного слитка 18-каратного золота. Прообразом стали часы RM 66 Flying Tourbillon. Золотая ладонь охватывает сложный механизм часов, образуя жест Devil’s Horns - символ рок-н-ролла и бунтарства. Каждые из всего 20 часов RM 66 стоят $1 млн. Смартфонов будет выпущено 20 экземпляров – по одному для каждого владельца.

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Модель Champion сочетается с RM 35-01 – одними из часов Richard Mille, созданными в коллаборации с Рафаэлем Надалем. Mastermind вдохновлен популярной серией Richard Mille – RM 30-01 в корпусе из розового золота. Caviar использовал практически те же материалы, что и швейцарский бренд – розовое золото, легкий титан и кованый карбон чтобы создать сочетание iPhone и часов.

Стоимость кастомизированных iPhone 15 Pro начинается от 564 тыс. руб. А самая дорогая модель – Rebel – обойдется коллекционерам в 2,025 млн руб. – почти в 50 раз дешевле часов, в пару которым она предназначается.