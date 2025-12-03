Apple роет себе могилу. Ей предсказан грандиозный обвал продаж из-за нового непривычного графика выпуска iPhone 18

Предстоящие метаморфозы с будущими презентациями iPhone могут обернуться обвалом продаж смартфонов Apple более чем на 4%. Apple собирается показывать в сентябре не всю линейку новых iPhone, как было много лет подряд, а только топовые устройства Pro-серии. Базовые iPhone будут анонсироваться весной. Именно это и обрушит продажи, считают эксперты IDC.

Сам себе злобный Буратино

Компания Apple может столкнуться с 4,2-процентным падением продаж ее новых iPhone в 2026 г., считают эксперты аналитической компании IDC. Причиной тому рискует стать новая идея компании – на протяжении последних 15 лет она каждый год показывала всю линейку новых iPhone в сентябре, но с 2026 г. в начале осени премьера будет охватывать лишь топовые модели серии Pro.

Как сообщал CNews, если изменения действительно вступят в силу, то базовый iPhone 18 и все остальные модели, кроме Pro, весь мир увидит лишь весной 2027 г., на полгода позже Pro-серии. Между тем, далеко не всем требуется самый топовый iPhone с приставкой Pro – многим достаточно возможностей базовой модели, и для многих она является входным билетом в экосистему Apple. Apple и аналитики IDC пока не объясняют причины переноса премьеры базовых моделей.

Американские горки Apple

4,2-процентный обвал продаж специалисты IDC спрогнозировали по итогам 2026 г. на фоне показателей 2025 г. Если в 2026 г. Apple действительно не представит базовый iPhone 18, то у потребителей будет выбор между прошлогодней (к тому моменту) всей линейки iPhone 17 и очень дорогих iPhone 18 Pro и Pro Max (предварительные названия).

Keming Tan / Unsplash Apple нацелилась на две масштабные премьеры iPhone в год вместо одной

Не исключено, что Apple оставит в списке доступных к приобретению iPhone и более старые модели. Но это, считают в IDC, не убережет ее от падения продаж по итогам всего 2026 г.

В то же время нынешний 2025 г., вероятнее всего, окажется для Apple рекордным в плане объемов продаж. Почти никому не нужный сверхтонкий iPhone Air, ставший главной звездой всей линейки iPhone 2025 модельного года, почти не продается, но на итоговый результат он повлиять не смог.

По данным IDC, за весь 2025 г. Apple отгрузит 247 млн смартфонов. Причина такого успеха – в очень хороших продажах всех смартфонов iPhone 17, включая базовый. Китай в этом плане очень помог Apple – для компании это крупнейший рынок сбыта, подчеркивают эксперты IDC, и местные потребители очень тепло приняли iPhone 17.

Согласно статистике IDC China Monthly Sales, в октябре и ноябре 2025 г. Apple заняла первое место на мобильном рынке КНР с долей более 20%, значительно опередив конкурентов. Это заставило IDC пересмотреть прогнозы на 2025 г. – если раньше компания была уверена, что Apple завершит этот год с 1-процентным снижением продаж в Китае, то теперь она говорит о 3-процентном росте.

Аналогичная ситуация складывается для Apple и в других регионах мира. Если раньше IDC прогнозировала спад в США и Западной Европе, то теперь ожидает хоть и небольшой, но все же рост.

Также в IDC отмечают, что календарный 2025 г. станет рекордным для Apple не только по объему поставок iPhone, но и по деньгам, вырученным с их продажи. Итоговая сумма должна превысить $261 млрд – рост составит 7,2% по сравнению с 2024 г.

Не iPhone единым

iPhone – не единственный игрок на мировом рынке смартфонов – есть еще устройства на базе Android. С их учетом мировые поставки смартфонов по итогам всего 2025 г. составят 1,25 млрд единиц. Это 1,5-процентный рост по сравнению с 2024 г., и эксперты IDC подчеркивают, что ранее ожидали лишь 1-процентного роста рынка в натуральном выражении.

Изменение прогноза, опять же, связано с Apple и ее очень успешными смартфонами iPhone 17. Продажи iPhone в 2025 г. благодаря им вырастут на 6,1% год к году – до 247,4 млн единиц, прогнозируют в IDC. Для сравнения. В 2024 г. они выросли на 3,9% по отношению к 2023 г.

Но в 2026 г. все может быть не так радужно. Из-за искусственного интеллекта в мире острый дефицит чипов оперативной и флеш-памяти, которые есть в каждом смартфоне. В IDC полагают, что если продажи смартфонов по итогам года и вырастут. То лишь на 0,9%, а не 1,2% как предполагалось ранее.

В IDC уверены, что глобальный дефицит памяти ограничит предложение и приведет к росту цен на смартфоны. Сильнее всего это отразится на продажах бюджетных Android-смартфонов – не все захотят покупать некогда дешевые и оттого далеко не самые лучшие модели по завышенной цене.