Главная новинка Apple никому не нужна. Производство iPhone Air остановлено почти полностью спустя два месяца после премьеры

Apple почти полностью прекратила выпуск iPhone Air на заводах своего главного подрядчика – Foxconn. Осталась всего одна сборочная линия, целиком отданная под производство этой модели. Смартфону всего два месяца от роду – его премьера состоялась в сентябре 2025 г. Также Apple теперь в больших сомнениях по поводу целесообразности выпуска iPhone Air 2.

Ключевой игрок, не оправдавший надежд

Компания Apple приказала Foxconn оставить всего одну сборочную линию для производства смартфона iPhone Air, чтобы радикально снизить объемы его выпуска, пишет WCCFTech. Этот смартфон был показан в сентябре 2025 г. и стал первой за многие годы настоящей новинкой Apple после релиза крошечного iPhone 12 mini в 2020 г.

Foxconn – это главный подрядчик Apple по выпуску ее техники. Сейчас под сборку iPhone Air у него выделено всего лишь буквально полторы линии – одна занята им полностью, вторая только наполовину.

Между тем, именно на iPhone Air Apple и делала ставку в нынешнем модельном ряду, что было видно уже на этапе презентации. Этой модели было уделено больше внимания, потому что это первый за 18 лет iPhone с толщиной корпуса менее 6 мм, и это в принципе самый тонкий iPhone в истории.

Apple В погоне за минимальной толщиной iPhone Air Apple пожертвовала избыточно многим

По данным Consumer Intelligence Research Partners, доля iPhone Air в общем объеме продаж iPhone в сентябре 2025 г. составила всего 3%. Для сравнения, доля iPhone 17 Pro – 9%, а доля iPhone 17 Pro Max – 12%.

Чего и следовало ожидать

Информация о почти полной остановке производства iPhone Air поступила спустя две недели после того, как стало известно о планах Apple по уменьшению количества выпускаемых экземпляров конкретно этой модели. Спрос на нее оказался гораздо ниже прогнозируемого самой Apple, но на тот момент о столь радикальном снижении объемов выпуска речи еще не было.

Тонкий смартфон Samsung оказался функциональнее iPhone AIr

Особенность iPhone Air не только в его толщине. В отличие от всех современных iPhone, кроме базового iPhone 16e образца весны 2025 г., у него всего одна камера, что очень не понравилось потенциальным покупателям. Даже в самом доступном iPhone 17, который стоит дешевле iPhone Air, камер две.

Что еще не так с iPhone Air

Плюс ко всему, iPhone 17, как и в другие iPhone новой линейки, можно установить физическую SIM-карту, а в некоторых регионах и вовсе две, но только не в iPhone Air. Этот мобильник в принципе не способен работать с привычными миллиардам людей SIM-картами – он поддерживает только eSIM.

Apple мотивировала это тем, что ей пришлось избавиться от лотка для SIM-карты, дабы максимально уменьшить толщину корпуса. Но на дела это не более чем попытка оправдаться, потому что прямо сейчас в российской рознице доступен бюджетный смартфон Tecno Spark Slim толщиной 5,93 мм против 5,6 мм у iPhone Air, и в нем есть не один слот под SIM-карту, а сразу два.

Отдельно стоит упомянуть и про Samsung Galaxy S25 Edge, который вышел на несколько месяцев раньше iPhone Air. Это тоже очень тонкий смартфон, всего 5,8 мм толщиной, но Samsung нашла в нем место под два SIM-слота. И он тоже продается в России.

Редкий случай, когда бюджетный Android-смартфон лучше дорогого iPhone

Apple заявила, что отдала почти все внутреннее пространство iPhone Air под аккумулятор, но и здесь у нее не получилось обойти конкурентов. Внутри этого мобильника стоит батарея на 3149 мАч, тогда как в Samsung S25 Edge – 3900 мАч, а в Tecno Spark Slim – и вовсе 5160 мАч.

В общей сложности у большинства потенциальных покупателей iPhone Air три основные претензии к этому смартфону – слабая автономность, отсутствие SIM-слота и наличие всего одной тыльной камеры.

Будущее туманно

Существует отличная от нуля вероятность, что выпускать iPhone Air 2 Apple не станет или вовсе, или как минимум в 2026 г. В пользу последнего варианта говорят источники издания The Information.

По их сведениям, никакого iPhone Air 2 в 2026 г. ждать не стоит – линейка iPhone 18, скорее всего, обойдется без него. Они также не внушают ложную надежду тем, кому очень понравился первый iPhone Air, и кто ждет iPhone Air 2 хотя бы с двумя камерами – вполне возможно, что Apple в принципе не станет дальше развивать линейку сверхтонких смартфонов.

Похоже, выпуская iPhone Air и даже ставя его во главу новой линейки, Apple и сама не была уверена, «выстрелит» ли он. Об этом свидетельствует тот факт, что под этот смартфон с самого начала производства, задолго до официальной премьеры, она выделила лишь 10% сборочных линий.

Также стоит обратить внимание на то, что в недавней телеконференции Apple ее генеральный директор Тим Кук (Tim Cook) напрямую отказался комментировать объемы продаж iPhone Air. Он отметил лишь, что Apple получила некий «огромный отклик» (tremendous response) пользователей на свою линейку iPhone 17.

Опыт имеется

Apple за последние годы несколько раз обжигалась на собственных продуктах, неся как финансовые, так и репутационные потери. Основной пример – смартфон iPhone 12 mini с экраном 5,4 дюйма – он вышел в 2020 г. и имел ту же проблему с автономностью, что и iPhone Air, появившийся пятью годами позже.

Других недочетов у iPhone 12 mini не было, но слабой батарейки вполне хватило, чтобы начисто убить к нему интерес тех пользователей, кто устал от обычных «лопат», то есть крупногабаритных смартфонов. Но даже у iPhone 12 mini дела со спросом обстояли намного лучше – сокращать его производство Apple начала лишь через полгода со дня премьеры, и не так резко, как в случае с iPhone Air. Полная остановка сборочных линий случилась и вовсе почти через год, к тому же осенью 2021 г. вышел его прямой заменитель – iPhone 13 mini.

Еще через год появился гигантский iPhone 14 Plus, пришедший на замену именно iPhone 13 mini. Но и здесь Apple ошиблась – эта модель тоже оказалась провальной