Apple выпустила iPhone 13 и новый iPad mini, исполнивший мечту миллионов пользователей. Цены в России.

Apple анонсировала новые планшеты iPad mini и iPad, четыре новых iPhone и седьмое поколение умных часов Watch. Мини-планшет получил больше всего изменений, включая давнюю мечту пользователей: Lightning в нем заменен на современный, универсальный и популярный разъем USB-C. Нововведения в остальных гаджетах не столь явные. Все без исключения новинки поступят в продажу в России.

Новинки Apple

Компания Apple провела ежегодную сентябрьскую презентацию, на которой продемонстрировала новые планшеты, умные часы и смартфоны. Премьера линейки iPhone 13 состоялась на менее чем через год после показа iPhone 12 – их Apple представила в октябре 2020 г.

В общей сложности Apple показала семь новых устройств – планшеты iPad и iPad mini, часы Watch и четыре смартфона iPhone, включая iPhone 13 mini, несмотря на провальные продажи iPhone 12 mini. Больше всего изменений получили планшеты и часы, тогда как нововведений в мобильниках Apple с точки зрения аппаратного наполнения почти нет. В них компания сосредоточила почти все усилия, в основном, вокруг фотокамер.

По-настоящему глобальных новшеств у Apple на этот раз нет

Также Apple сообщила о расширении списка стран, в которых будет доступен ее сервис Fitness +, запущенный в 2020 г. Спустя год он заработает и в России.

Самый инновационный планшет

Презентация Apple началась с показа нового поколения планшетов iPad и iPad mini. Именно мини-компьютер получил больше всего изменений на фоне остальных устройств. Сохранив прежние габариты устройства, Apple увеличила его экран с прежних 7,9 до новых 8,3 дюйма. Рамки дисплея стали существенно тоньше, и теперь компьютер напоминает прошлогодний iPad Air 4, а также имеет ряд общих элементов дизайна с iPad Pro.

iPad mini спустя много лет приобрел современный внешний вид и не менее современные возможности

Панель miniLED новому iPad mini пятого поколения не досталась – вместо нее используется привычный экран Liquid Retina. Его пиковая яркость повышена до 500 нит.

В целом, дизайн iPad mini почти не менялся с момент премьеры первого его поколения в 2012 г. В связи с этим iPad mini 2021 можно считать по-настоящему новым.

Apple исполнила мечту миллионов пользователей, заменив у iPad mini проприетарный разъем Lightning на более современный и универсальный USB-C с поддержкой 20-ваттной зарядки. Lightning используется только в технике Apple, тогда как USB-C имеет гораздо более широкий спектр использования. К тому же, это более быстрый интерфейс, в то время как Lightning – это, по сути, медленный USB 2.0.

Также у iPad mini нет на привычном месте кнопки Home, хотя Touch ID Apple все же сохранила. Дактилоскоп перенесен в кнопку включения. Face ID по-прежнему отсутствует. Основная и фронтальная камеры планшета имеет разрешение 12 Мп, есть поддержка записи 4К-видео.

Планшет также располагает поддержкой Wi-Fi 6 и доступом к сотовым сетям пятого поколения (5G), которых в России по-прежнему нет. Компьютер работает в паре с пером Apple Pencil второго поколения, для которого в нем предусмотрено магнитное крепление на одном из торцов.

Единственное, над чем Apple почти не работала в iPad mini - это фотокамера

Корпус iPad mini нового поколения на 100% выполнен из переработанного алюминия. По производительности процессора планшет обходит предыдущее поколение на 40%, а по возможностям видеоподсистемы – на 80%.

В США планшет будет стоить от $499 (36,4 тыс. руб. по курсу ЦБ на 14 сентября 2021 г.). Доступные цвета – серебристый, розовый, фиолетовый и темно-серый. Прием заказов стартует с 14 сентября 2021 г. Точную дату релиза Apple не называет, но известно, что планшет поступит в продажу на следующей неделе.

Россияне заплатят за iPad mini с 64 ГБ 48 тыс. руб, за 256 ГБ – 62 тыс. руб.

Бюджетный планшет Apple

Следующей новинкой компании стал базовый планшет iPad девятого по счету поколения. Изменений в нем по сравнению с предыдущей версией немного, и одно из них – это процессор A13 Bionic, один из самых современных в портфолио Apple. За счет него планшет стал на 20% быстрее в сравнении с предшественником.

Экран планшета не изменился, сохранив прежние диагональ (10,2 дюйма) и разрешение. С другой стороны, теперь у него есть технология True Tone для автоматической подстройки цветовой температуры с учетом параметров внешнего освещения.

Все изменения в новом iPad сосредоточены внутри. Экстерьер абсолютно не поменялся

Порта USB-C в новом iPad нет, в нем по-прежнему используется Lightning. Кнопка Home со сканером отпечатков пальцев тоже на месте.

В базовой версии новый iPad стоит $329 (24 тыс. руб.) и поставляется с 64 ГБ встроенной памяти вместо 32 ГБ. Планшет поддерживает Apple Pencil, но только первого поколения. Доступных цветов два – серебристый и темно-серый. Как и iPad mini, новый iPad поступит в продажу на следующей неделе.

В России iPad на 64 ГБ стоит 31 тыс. руб., на 256 ГБ – 45 тыс. руб.

Новым часам – новый дисплей

Показав планшеты, Apple переключилась на часы Watch Series 7. Устройство сохранило прежний дизайн и совместимость с ремешками от предыдущих поколений, но получило более крупный экран.

К новым Watch Series 7 прекрасно подходят ремешки от предыдущих поколений

Часы выпускаются в версиях на 41 и 45 мм против 40 и 44 мм в шестом поколении. Диагональ экрана выросла с 1,78 до 1,9 дюйма, а толщина его рамок уменьшилась до 1,7 дюйма. Кроме того, в режиме always-on-display его яркость теперь выше на 70%.

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Установка нового экрана позволяет выводить на него на 50% больше текста в сравнении с Watch Series 6. Внутри часов установлена батарея на 18 часов непрерывной автономной работы. Зарядка теперь работает по USB-C, что позволило ускорить этот процесс. Отныне Watch Series 7 могут зарядиться до 80% за 45 минут, а это примерно на треть быстрее в сравнении с показателями Watch Series 6.

В часах сохранены все функции, связанные со здоровьем, имеющиеся в Watch Series 6, новые Apple добавлять не стала. Зато теперь есть защита от пыли по стандарту IP6X.

Наглядная разница между вместительностью дисплея в Watch Series 6 (слева) и в новых Series 7

Watch Series 7 поступят в продажу до конца осени 2021 г., точную дату Apple не называет. Будут доступны корпуса из алюминия (темно-серый, серебристый, темно-зеленый, голубой и красный оттенки), стали (серебристый, графитовый и золотой) и титана (металлик и черный). Цены в США начинаются с $399 (29,1 тыс. руб.). Российские цены на момент публикации материала объявлены не были.

Четыре новых смартфона

Линейка новых смартфонов Apple в точности повторяет модельный ряд 2020 г. – iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max. С выходом новых мобильников Apple убирает из продажи многолетний iPhone Xr, оставляя вместо него iPhone 12. Смартфон iPhone 11 тоже остается доступен.

Apple уменьшила вырез в экране впервые с выхода iPhone X в 2017 году

В дизайне новых смартфонов есть лишь два отличия от предшественника – по-другому расположенные камеры и на 20% уменьшенный вырез в экране под Face ID. В остальном все осталось без изменений, если не считать новые расцветки. Материалы корпуса прежние – алюминий у базовых версий и сталь у семейства Pro.

iPhone 13 получил OLED-экран Super Retina XDR на 6,1 дюйма. Его яркость выросла на 28% до 800 нит при обычном использовании и 1200 нит на пике. Смартфон собран на 5-нанометровом процессоре А15, который, по заверениям Apple, стал на 50% производительнее в сравнении с неназванными конкурентами. Между тем, внутри него всего шесть ядер – два мощных и четыре энергоэффективных.

Тыльная камера состоит из двух датчиков по 12 Мп с апертурами f/1.6 и f/2.4 (второй с углом обзора 120 градусов). От iPhone 12 Pro Max второму сенсору досталась стабилизация со смещением матрицы.

Все цвета iPhone 13 и 13 mini

От батареи iPhone 13 работает на 2,5 часа дольше предшественника. Емкость АКБ Apple не раскрывает.

Более компактный iPhone 13 mini имеет все те же возможности при диагонали экрана 5,4 дюйма. Автономность выросла на 1,5 часа в сравнении с iPhone 12 mini.

Оба смартфона поставляются с памятью на 128, 256 или 512 ГБ, версии на 64 ГБ больше нет. Цветов на выбор пять – розовый, синий, черный, белый и красный.

В России iPhone 13 mini стоит 70 тыс. руб. (128 ГБ), 80 тыс. руб. (256 ГБ) или 100 тыс. руб. (512 ГБ). За iPhone 13 с теми же накопителями придется заплатить 80 тыс. руб., 90 тыс. руб. и 110 тыс. руб. соответственно. Продажи стартуют 24 сентября 2021 г.

Последними новинками Apple стали смартфоны iPhone 13 Pro и 13 Pro Max с экранами на 120 Гц и новыми цветами. Изменения в дизайне те же – другая компоновка камер и уменьшенная «монобровь».

Оттенки iPhone 13 Pro и Pro Max

Смартфоны оснащены OLED-дисплеями Super Retina XDR с яркостью до 1000 них и переменной частотой обновлений в пределах от 10 до 120 Гц. Внутри стоит 5-нанометровый процессор А15. Доступные варианты памяти – 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и, впервые в истории Apple, 1 ТБ.

Основная камера состоит из трех сенсоров по 12 Мп. Основной модуль поставляется с диафрагмой f/1,5, широкоугольный с f/1,8 и углом обзора 120 градусов, а у третьего (телефото) есть 6-кратный оптический зум, против 3-кратного у iPhone 12 Pro Max.

Apple предлагает покупателям четыре цвета новых iPhone семейства Pro – голубой, серебристый, золотой и графитовый. iPhone 13 Pro стоит 100 тыс. руб. (128 ГБ), 110 тыс. руб. (256 ГБ), 130 тыс. руб. (512 ГБ) и 150 тыс. руб. (1 ТБ). Цены на iPhone 13 Pro Max – 110 тыс. руб., 120 тыс. руб., 140 тыс. руб. и 160 тыс. руб. за те же объемы памяти. Старт продаж – 24 сентября 2021 г.