Индексная книга (каталог) CNews*
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Фотокамеры Тыловая камера Rear camera
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 498, упоминаний - 638
Фотокамеры и организации, системы, технологии, персоны:
|CNews - ZOOM.CNews 1866 105
|Wikipedia - Википедия 650 8
|Engadget - Блог о технологиях 429 7
|The Verge - Издание 619 6
|Bloomberg 1627 4
|GSM Arena 78 4
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 3
|Ubergizmo 8 3
|Reddit 398 2
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
|DxOMark - Издание 36 2
|9to5Google 60 2
|Чудо техники 60 2
|TENAA 19 2
|SlashLeaks 10 2
|WinFuture 15 2
|ITProPortal 4 1
|TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
|NYT - The New York Times 1100 1
|WCCFTech - Издание 110 1
|GizChina - Издание 84 1
|PhoneArena 75 1
|Liliputing 76 1
|Gizmodo 133 1
|Windows Central 36 1
|Sports.ru - Спортс.ру 30 1
|Neowin 217 1
|China Daily 71 1
|OnLeaks 20 1
|Mashable 372 1
|GizmoChina 171 1
|9to5Mac 70 1
|Silicon 494 1
|NokiaPowerUser 13 1
|NDTV.com 3 1
|VK - Mail.ru Новости 33 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 6
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 5
|IDC - International Data Corporation 4975 4
|Counterpoint Research 110 2
|Мировой рынок смартфонов 19 1
|BlueFin Research 5 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.