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Индексная книга (каталог) CNews*
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Фотокамеры Тыловая камера Rear camera

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


27.04.2026 Toshiba TV представила новые модели саундбаров на российском рынке 1
28.07.2025 Выпущен ультрадешевый смартфон Xiaomi Redmi Note с продвинутой камерой 1
08.07.2025 OnePlus выпустила дешевый смартфон с огромной батареей и внушительной памятью. Видео 1
23.05.2025 Xiaomi выпустила процессор не хуже, чем в iPhone 16 Pro Max. Суперсовременный техпроцесс 3 нм, 19 млрд транзисторов. Он уже используется 1
13.05.2025 Xiaomi в опасности. Выпущен «убийца» Redmi Note за $110 с огромной батареей. Производитель любим россиянами 1
29.04.2025 Новинки от CMF в России 1
13.01.2025 Xiaomi выпустила идеальные смартфоны для России без переплаты за 5G. Они дешевые, мощные и с большим экраном 1
04.12.2024 Выстоявшая под санкциями США компания выпустила суперсовременный смартфон с огромной батареей вдвое дешевле iPhone 16 Pro Max 1
06.11.2024 Выпущен неубиваемый смартфон с огромной батареей намного компактнее самого маленького iPhone. Ожидается в России 1
01.11.2024 Создатель «убийц флагманов» образумился. Выпущен мощнейший OnePlus 13, который стоит вдвое дешевле iPhone 1
30.07.2024 Заклятый конкурент Xiaomi выпустил супердешевые смартфоны, которые снимают не хуже iPhone. Видео 1
23.07.2024 На AliExpress стартовали продажи новых смартфонов Cubot 1
17.06.2024 Oukitel представил серию новых смартфонов 2024 года с чипсетами MediaTek Dimensity и поддержкой 5G 1
31.05.2024 Гаджеты в подарок на выпускной 2024: выбор ZOOM 1
15.04.2024 Главный конкурент Xiaomi выпустил сверхдешевый смартфон с почти флагманской начинкой. Видео 1
07.03.2024 Любимый россиянами заклятый конкурент Xiaomi выпустил дешевый смартфон с экраном как у iPhone 15 Pro Max. Российская премьера не за горами. Видео 2
08.02.2024 Создан «вечный» смартфон с самым большим в мире аккумулятором. Он работает месяцами без подзарядки, но не помещается в кармане 1
13.12.2023 Легендарный производитель начал продавать в России недорогие смартфоны с большими аккумуляторами. Цена 1
16.11.2023 Планшет TCL TAB 10 Gen2 – для работы, учебы и развлечений 1
27.06.2023 TCL NXTPAPER 11 и TCL TAB 11 – новые планшеты с заботой о зрении 1
08.06.2023 Россиянам выставили цену на новый Xiaomi больше, чем на iPhone 14 Pro Max. В Китае он гораздо дешевле 1
02.06.2023 Что Samsung не смогла, сделали китайцы. Легендарный бренд выпустил дешевый смартфон с гибким дисплеем. Цена, видео 1
31.05.2023 TCL представляет в России новый смартфон TCL 40 SE и другие новинки 1
17.03.2023 Xiaomi привезла в Россию топовые смартфоны 13 и 13 Pro на замену iPhone 14 Pro. Цена. Видео 1
28.02.2023 В России появился дешевый флагманский смартфон Xiaomi. Он стоит намного меньше, чем в Европе 1
17.02.2023 Выпущен сверхзащищенный смартфон с большим аккумулятором, двумя ОС на выбор и без всякого Android. Цена. Видео 1
01.12.2022 TCL NXTPAPER 12 Pro – планшет для работы и развлечений 1
16.11.2022 TCL TAB – планшеты для работы, учебы и развлечений 1
08.09.2022 TCL NXTPAPER 10S – новый планшет с защитой зрения на аппаратном уровне 1
05.07.2022 Легендарнейший производитель привез в Россию планшет на замену санкционному iPad 1
10.06.2022 Конкурент Xiaomi привез в Россию дешевый смартфон с расширяемой оперативной памятью. Цена, видео 1
31.05.2022 Производитель дешевых и качественных смартфонов вернулся из небытия с бюджетным клоном iPhone 1
27.01.2022 Рассекречены все подробности о новых флагманских смартфонах Samsung. Цены кусаются 1
24.01.2022 Getac расширяет свою линейку полностью защищенных планшетов на базе операционной системы Android и выпускает новый 10-дюймовый ZX10 1
18.01.2022 В России появился супердешевый смартфон Samsung на продвинутом «железе». Цена, видео 1
17.09.2021 Как установить акустику в машине для лучшего звука: советы ZOOM 1
14.09.2021 Apple выпустила iPhone 13 и новый iPad mini, исполнивший мечту миллионов пользователей. Цены в России 1
08.09.2021 Главный конкурент Xiaomi привез в Россию ультрадешевый смартфон с NFC. Цена, видео 1

Публикаций - 498, упоминаний - 638

Фотокамеры и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11065 174
Apple Inc 13156 149
Google LLC 12690 110
HTC Corporation 1512 79
LG Electronics 3735 69
Huawei 4677 68
Sony 6739 68
Microsoft Corporation 25775 62
Qualcomm Technologies 1974 59
Lenovo Group 2447 54
MediaTek - Ralink 595 52
Nvidia Corp 4002 51
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 50
Xiaomi - Сяоми 2232 46
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 46
Acer Group - Acer Inc 2776 45
ZTE Corporation 800 34
Yandex - Яндекс 9216 28
Intel Corporation 12811 24
Meta Platforms - Facebook 4621 20
X Corp - Twitter 2938 19
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 19
Lenovo Motorola 3566 18
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 18
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 16
Fly 214 15
Geely Group - Meizu Technology - DreamSmart Group - Hubei Xingji Meizu Group - Wuhan Xingji Meizu Technology 170 14
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 13
Toshiba Corporation 2980 12
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 12
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 12
3Q 48 12
МегаФон 10742 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 11
Dropbox 527 11
Amazon Inc - Amazon.com 3277 10
BBK OPPO Electronics 484 10
Leica Camera 282 10
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 9
IBM - International Business Machines Corp 9699 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 16
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 13
Связной ГК 1401 10
Carl Zeiss AG 307 9
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 9
Евросеть 1421 8
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 7
Геометрия НПО 165 7
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 6
Совкомбанк Совесть 279 6
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 6
Россети Ленэнерго 1699 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 4
Softbank Vision Fund 13 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
BMW Group 482 3
Microsoft - LinkedIn 699 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 3
SoftBank Group 284 3
TripAdvisor 41 3
Automobili Lamborghini S.p.A. 60 3
eBay Inc 1640 2
Kickstarter 136 2
X5 Group - Перекрёсток 640 2
Возрождение - Коммерческий банк 359 2
LEGO 260 2
UMA - United Music Agency 40 2
JD.com - Jingdong Mall 101 2
Верный - торговая сеть 326 2
Porsche Design GmbH 23 2
uBank 21 2
Prada 58 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 2
101Hotels.com 456 2
Цветной - Универмаг - Московский торговый центр 4 1
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 26
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
U.S. DOT - NTSB - National Transportation Safety Board - Национальный совет по безопасности на транспорте США - NHTSA - National Highway Traffic Safety Administration - Национальное агентство по безопасности дорожного движения 56 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 36
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 15
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 7
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 2
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 2
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
OLPC - One Laptop per Child 82 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 412
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 365
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 363
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 348
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 334
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 322
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 300
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 290
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 284
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 273
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 262
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 249
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 227
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 220
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 220
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 202
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 184
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 178
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 170
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 165
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 158
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 141
Наушники - Headphones 4479 138
USB micro 974 131
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 128
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1409 123
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 115
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 113
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 108
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 105
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 104
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 96
Карты памяти - Запоминающее устройство 2315 91
PPI - pixels per inch - пикселей на дюйм - единица измерения разрешающей способности монитора 624 89
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 88
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 83
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2531 83
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 81
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 79
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 75
Google Android 15244 335
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 187
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 175
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 144
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 111
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 106
Samsung Galaxy 1035 102
Samsung Galaxy Note 702 92
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 378 87
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 84
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 83
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 78
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 481 77
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 73
Microsoft Windows 16882 73
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 425 73
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 70
Apple iPad 4012 68
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 68
Nvidia Tegra - серия процессоров 453 68
Apple iOS 8583 59
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 50
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 442 50
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 270 49
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 444 48
Imagination Technologies - PowerVR - серия видеокарт 220 47
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 479 47
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 45
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 434 45
Samsung Electronics TouchWiz 202 39
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 452 37
Samsung Galaxy S3 - Samsung Galaxy SIII - смартфон 232 35
HTC One - серия смартфонов 187 34
Apple iPhone 6 4861 33
Apple iPhone 5 783 33
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 32
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 30
MediaTek MT - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 240 30
HTC Sense 188 30
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 29
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 16
Rubin Andy - Рубин Энди 63 4
Weber Chris - Вебер Крис 6 2
Путин Владимир 3454 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 2
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 2
Катаев Александр 40 2
Малевич Казимир 11 2
Доля Сергей 3 2
Miner Rich - Майнер Рич 3 1
Кержаков Александр 1 1
Турков Михаил 1 1
Shiyou He - Шию Хэ 2 1
Chou Peter - Чоу Питер 29 1
Arora Neeraj - Арора Нирадж 3 1
Вербова Дарья 1 1
Кошарель Наталья 1 1
Pei Carl - Пей Карл 12 1
Lees Andy - Лис Энди 7 1
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 93 1
Чубайс Анатолий 222 1
Мылицын Роман 111 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 1
Эйгес Павел 108 1
Беленький Александр 36 1
Мартынов Владислав 115 1
Навальный Алексей 63 1
Майстренко Игорь 46 1
Faraday Michael - Фарадей Майкл 34 1
Наумов Максим 100 1
Пузанов Владимир 14 1
Румянцев Сергей 24 1
Медведев Дмитрий 1665 1
Yuefang Jia - Юэфан Цзя 14 1
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 1
Исинбаева Елена 4 1
Платонов Алексей 22 1
Лебедев Артемий 110 1
Юсупов Ренат 125 1
Elop Stephen - Элоп Стивен 156 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 282
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 173
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 99
Южная Корея - Республика 7052 77
Европа 24964 55
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 54
Япония 13807 34
Китай - Тайвань 4245 29
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 21
Азия - Азиатский регион 5920 17
Индия - Bharat 5870 17
Финляндия - Финляндская Республика 3697 16
Испания - Каталония - Барселона 752 16
США - Калифорния - Купертино 281 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 13
Африка - Африканский регион 3641 9
Франция - Французская Республика 8177 9
Канада 5082 8
Германия - Федеративная Республика 13221 8
Ближний Восток 3154 8
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 7
Испания - Королевство 3840 7
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 6
Америка Южная 884 6
США - Нью-Йорк 3180 6
Швеция - Королевство 3782 5
Америка - Американский регион 2206 5
Италия - Итальянская Республика 4508 5
США - Калифорния 4829 5
Германия - Берлин 732 5
Сатурн - Титан (спутник) 533 5
Беларусь - Белоруссия 6289 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 4
Бразилия - Федеративная Республика 2520 4
Великобритания - Лондон 2432 4
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 4
Нидерланды 3746 4
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 4
США - Вашингтон - Редмонд 238 4
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 392 4
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 128
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 77
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 40
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 25
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 25
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 23
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 21
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 318 20
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 19
Статистика - Statistics - статистические данные 1889 19
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 17
Ergonomics - Эргономика 1755 16
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 16
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 265 14
"китайфон" 26 14
Металлы - Золото - Gold 1251 14
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