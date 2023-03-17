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Фотокамеры Тыловая камера Rear camera



17.03.2023 Xiaomi привезла в Россию топовые смартфоны 13 и 13 Pro на замену iPhone 14 Pro. Цена. Видео 1
28.02.2023 В России появился дешевый флагманский смартфон Xiaomi. Он стоит намного меньше, чем в Европе 1
17.02.2023 Выпущен сверхзащищенный смартфон с большим аккумулятором, двумя ОС на выбор и без всякого Android. Цена. Видео 1
01.12.2022 TCL NXTPAPER 12 Pro – планшет для работы и развлечений 1
16.11.2022 TCL TAB – планшеты для работы, учебы и развлечений 1
08.09.2022 TCL NXTPAPER 10S – новый планшет с защитой зрения на аппаратном уровне 1
10.06.2022 Конкурент Xiaomi привез в Россию дешевый смартфон с расширяемой оперативной памятью. Цена, видео 1
31.05.2022 Производитель дешевых и качественных смартфонов вернулся из небытия с бюджетным клоном iPhone 1
27.01.2022 Рассекречены все подробности о новых флагманских смартфонах Samsung. Цены кусаются 1
17.09.2021 Как установить акустику в машине для лучшего звука: советы ZOOM 1
14.09.2021 Apple выпустила iPhone 13 и новый iPad mini, исполнивший мечту миллионов пользователей. Цены в России 1
08.09.2021 Главный конкурент Xiaomi привез в Россию ультрадешевый смартфон с NFC. Цена, видео 1
27.07.2021 Второй раз на те же грабли. Microsoft выпускает новый складной Android-смартфон, хотя прошлый был провальным 1
21.07.2021 Xiaomi больше не нужны. Samsung выпустила дешевый мобильник с монструозной батареей. Фото 1
01.02.2021 Россияне выпустили дешевый смартфон с квадрокамерой. Фото 1
21.08.2020 В России начались продажи суперфлагманских смартфонов и премиальных планшетов Samsung. Видео 1
27.03.2020 Выпущены флагманские смартфоны Huawei с камерами лучше, чем у iPhone 11 Pro. Цены. Видео 1
13.02.2020 Xiaomi выпустила сверхдешевого конкурента новых флагманов Samsung. Цена, видео 1
22.01.2020 Лучшие смартфоны до 20 000 рублей: хиты продаж зимы 2020 1
05.12.2019 Huawei выпустил дешевый смартфон с 5G и топовой начинкой. Видео 1
27.11.2019 Главный флагман Samsung 2020 г. рассекречен до анонса. Видео 1
05.09.2019 Лучшие смартфоны до 30 000 рублей: хиты продаж 2
20.08.2019 Oppo выпустила дешевые смартфоны с мощными аккумуляторами и квадрокамерами. Цена 1
24.07.2019 Полностью рассекречены характеристики будущих флагманов Samsung Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+ 1
23.07.2019 Лучшие смартфоны до 15 000 рублей: хиты продаж 2
10.06.2019 ZTE Blade A7 2019 стал лучше и доступнее 1
13.05.2019 Две новинки ZTE в бюджетном сегменте 1
19.04.2019 7 самых мощных смартфонов в 2019 году 1
12.04.2019 Смартфоны Hisense - разные и на любой вкус 1
05.04.2019 Начинается предзаказ на Xiaomi Mi 9 и Redmi 7 1
04.04.2019 Xiaomi выпускает радикально дешевый смартфон с суперсовременным процессором 1
03.04.2019 Фото-флагманы Huawei приходят в Россию 1
20.03.2019 Первый взгляд на новые iPad Air и iPad mini 1
29.01.2019 Jinga открыла год двумя новинками 1
28.01.2019 Samsung выпустила целую линейку дешевых смартфонов. Цены 1
18.12.2018 Lenovo выпустила первый в мире смартфон с оперативной памятью 12 ГБ 1
12.12.2018 Рассекречены изображения всей линейки будущих флагманов Samsung Galaxy S10 1
06.12.2018 Asus представила смартфон ZenFone Max Pro (M2) в России. Цена 1
16.11.2018 Обзор смартфона BQ 6016L Mercury 1
23.08.2018 Обзор смартфона Honor Play 1

Публикаций - 364, упоминаний - 494

Фотокамеры упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9806 138
Apple Inc 11330 109
Google LLC 11076 77
HTC Corporation 1493 68
Sony 6491 59
Microsoft Corporation 23687 52
LG Electronics 3548 51
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6367 51
Huawei 3562 48
Qualcomm Technologies 1722 44
Lenovo Group 2187 44
Nvidia Corp 3235 44
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5614 39
ASUS - AsusTek Computer Inc 1961 39
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2430 38
MediaTek 463 36
ДОК 772 34
Zoom Int - Zoom Video Communications 1345 31
NeXus 323 31
ZTE Corporation 727 23
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson 1265 18
Intel Corporation 11722 17
Meta Platforms - Facebook 4350 17
Twitter 2746 16
Цифра ГК 2175 16
Yandex - Яндекс 5884 15
Fly 203 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8147 14
Xiaomi 1356 13
Lenovo Motorola 3505 13
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2828 12
3Q 47 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9744 11
Dropbox 462 11
Meizu Technology 158 10
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7134 9
123 солюшнс 630 9
Toshiba Corporation 2898 9
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 546 9
HERE Technologies 104 9
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6684 22
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6278 17
Carl Zeiss AG 299 10
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 451 8
Совкомбанк Совесть 269 7
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 119 7
Евросеть 1401 7
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 191 5
Связной ГК 1347 5
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 392 5
Лента - Сеть розничной торговли 1763 4
Открытие ФК - Банк Открытие 2842 4
Softbank Vision Fund 12 3
Россети Ленэнерго 2378 3
SoftBank Group 250 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 942 3
Верный - торговая сеть 261 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 449 2
ivi - Онлайн-кинотеатр 339 2
Prada 52 2
X5 Group - Перекрёсток 460 2
UMA - United Music Agency 39 2
JD.com - Jingdong Mall 84 2
TÜV Rheinland Group 99 2
eBay Inc 1602 2
Май - Майский чай - российская торговая компания 1043 2
BMW Group 414 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 239 2
101Hotels.com 713 2
Возрождение - Коммерческий банк 331 2
X5 Group 847 2
Hyundai Motor Company 344 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 687 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 614 1
Coca-Cola Company 251 1
DreamWorks Animation LLC 59 1
Olixar 3 1
Visa International 1882 1
G4S - Британская транснациональная частная военная компания 12 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 226 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2046 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 562 2
МВД РФ Управление К 118 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18348 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2859 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1594 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 733 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 862 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1084 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6107 29
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1373 15
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1801 9
4CIO 725 3
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 65 2
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 52 1
8K Association - Ассоциация 8K 164 1
OLPC - One Laptop per Child 81 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21746 298
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8545 273
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8783 267
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19403 264
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 1835 250
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22362 246
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5772 236
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11676 226
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6789 209
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11966 208
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5693 195
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6508 190
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2443 185
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17589 176
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2745 175
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11412 168
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5722 157
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6196 145
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4172 143
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 80139 137
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 6848 131
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9504 130
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9401 115
USB micro 947 109
Автофокус - Автофокусировка 2239 103
Наушники - Headphones 3615 102
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1085 94
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 1956 92
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12748 90
A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 343 88
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2642 82
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3534 78
PPI - pixels per inch - пикселей на дюйм - единица измерения разрешающей способности монитора 513 77
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 2391 77
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17750 76
Карты памяти - Запоминающее устройство 2203 74
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6175 72
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5471 69
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22555 66
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25696 64
Google Android 12779 262
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 937 133
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1444 126
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4379 122
Samsung Galaxy 1063 90
Apple iPhone - серия смартфонов 6704 79
Samsung Galaxy Note 686 77
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 477 70
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 474 68
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1563 64
Microsoft Windows 14619 64
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 653 60
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2525 60
Nvidia Tegra - серия процессоров 443 58
Google Play - Google Store - Android Market 3007 53
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 771 52
Apple iPad 3757 52
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 288 49
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 715 47
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 565 44
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 275 44
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 435 43
Apple iOS 6945 43
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 467 39
Samsung Galaxy S3 - Samsung Galaxy SIII - смартфон 234 38
Microsoft Skype 1986 38
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 431 36
Samsung Electronics TouchWiz 200 35
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 403 35
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 246 35
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 318 34
Apple iPhone 5 776 32
HTC One - серия смартфонов 181 32
HTC Sense 195 30
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 350 28
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1346 27
Samsung Super AMOLED 144 26
Apple iPhone 6 6265 26
Sony Xperia - Sony Ericsson Xperia 233 23
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 332 22
Jobs Steve - Джобс Стив 1000 14
Rubin Andy - Рубин Энди 61 3
Путин Владимир 2785 2
Малевич Казимир 6 2
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 564 2
Gates William Henry - Гейтс Билл 905 2
Анашкевич Сергей 1 1
Речменский Игорь 20 1
Варламов Илья 5 1
Faraday Michael - Фарадей Майкл 24 1
Мартынов Владислав 113 1
Чубайс Анатолий 208 1
Навальный Алексей 61 1
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 182 1
Elop Stephen - Элоп Стивен 155 1
Наумов Максим 97 1
Румянцев Сергей 24 1
Юсупов Ренат 114 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 369 1
Майстренко Игорь 45 1
Доля Сергей 2 1
Беленький Александр 36 1
Киселев Евгений 12 1
Лебедев Артемий 98 1
Lee Bruce - Ли Брюс 3 1
Антошкин Юрий 6 1
Медведев Дмитрий 1635 1
Cameron James - Кэмерон Джеймс 26 1
Bond James - Бонд Джеймс 48 1
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 83 1
Wallace Brian - Уоллес Брайан 6 1
Катаев Александр 40 1
Chen John - Чен Джон 25 1
McFly Steve - Макфлай Стив 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 125371 204
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15332 121
Южная Корея - Республика 6326 70
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50516 69
Солнце - звезда Солнечной системы 4929 40
Европа 21469 36
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17224 33
Япония 13018 30
Китай - Тайвань 3795 21
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13047 20
Финляндия - Финляндская Республика 3487 18
Испания - Каталония - Барселона 718 12
Азия - Азиатский регион 5090 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39941 10
США - Калифорния - Купертино 253 10
Индия - Республика 5124 8
Германия - Федеративная Республика 12146 7
Испания - Королевство 3618 6
Франция - Французская Республика 7110 6
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 780 6
США - Калифорния 4684 5
США - Нью-Йорк 3100 5
Португалия - Порту 623 5
Луна - спутник Земли 1425 4
США - Вашингтон - Редмонд 221 4
Америка 2159 4
Великобритания - Лондон 2377 4
Канада 4729 4
Ближний Восток 2679 4
Африка - Африканский регион 3298 4
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 309 4
Швеция - Королевство 3544 3
США - Калифорния - Сан-Франциско 1392 3
Италия - Итальянская Республика 4241 3
Германия - Берлин 705 3
Бразилия - Федеративная Республика 2249 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2398 3
Америка Южная 723 3
Америка Северная 3118 3
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1750 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4386 87
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10810 57
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21084 46
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1269 30
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг - активная маркетинговая стратегия 1782 23
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 299 20
Статистика - Statistics - статистические данные 1613 19
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3886 18
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4780 17
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10145 16
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 906 16
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15419 14
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4653 13
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2211 12
"китайфон" 27 11
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1507 10
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7024 10
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 2852 9
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4148 9
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2306 9
Металлы - Золото - Gold 1029 9
РРЦ - Рекомендованные розничные цены 819 8
Ergonomics - Эргономика 1504 8
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1389 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24692 8
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Погода 1632 7
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4934 7
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1160 7
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2485 7
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 190 6
Метеорология - Метеостанция - Прогноз погоды - Weather forecast 1430 6
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 506 6
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 1184 6
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 1161 6
Экстремальная ситуация - экстремальные условия 836 6
Английский язык 6213 6
Здравоохранение - Гормоны счастья - Hormones of happiness 142 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5538 5
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5337 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6228 5
CNews - ZOOM.CNews 1761 63
Wikipedia - Википедия 442 8
Engadget - Блог о технологиях 421 7
The Verge - Издание 508 4
Чудо техники 60 3
Ubergizmo 6 3
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1252 3
Bloomberg 1135 3
SlashLeaks 10 2
Reddit 261 2
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1186 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 396 1
NYT - The New York Times 1005 1
Thomson Reuters - Рейтер 5787 1
TENAA 18 1
Gizmodo 122 1
China Daily 64 1
WinFuture 13 1
OnLeaks 17 1
Mashable 370 1
Silicon 511 1
NokiaPowerUser 13 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7522 6
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 329 5
IDC - International Data Corporation 4860 3
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 286 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений 94 1
NRC - National Research Council Canada - Национальный научно-исследовательский совет Канады 3 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 797 26
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 311 11
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11783 7
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 333 3
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 186 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2113 3
День знаний - 1 сентября 30 2
iF Design Awards 25 2
JD.com 618 Shopping Festival 73 1
Масленица - Масленая неделя 9 1
День молодёжи - 27 июня 699 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 619 1
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 33 1
Red Dot Design Award 54 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1030 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 110 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 622 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 157 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
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