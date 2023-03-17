Индексная книга CNews*
Фотокамеры Тыловая камера Rear camera
Публикаций - 364, упоминаний - 494
Фотокамеры упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|CNews - ZOOM.CNews 1761 63
|Wikipedia - Википедия 442 8
|Engadget - Блог о технологиях 421 7
|The Verge - Издание 508 4
|Чудо техники 60 3
|Ubergizmo 6 3
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1252 3
|Bloomberg 1135 3
|SlashLeaks 10 2
|Reddit 261 2
|TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1186 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 396 1
|NYT - The New York Times 1005 1
|Thomson Reuters - Рейтер 5787 1
|TENAA 18 1
|Gizmodo 122 1
|China Daily 64 1
|WinFuture 13 1
|OnLeaks 17 1
|Mashable 370 1
|Silicon 511 1
|NokiaPowerUser 13 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 7522 6
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 329 5
|IDC - International Data Corporation 4860 3
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1231999, в очереди разбора - 863273.
Создано именных указателей - 117893.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1231999, в очереди разбора - 863273.
Создано именных указателей - 117893.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.