Россиянам выставили цену на новый Xiaomi больше, чем на iPhone 14 Pro Max. В Китае он гораздо дешевле

Xiaomi привезла в Россию новый флагман 13 Ultra с очень продвинутой камерой. После пересечения российской границы его цена взлетела вверх – в Китае, в комплекте с глобальной прошивкой, его можно купить почти на 40 тыс. руб. дешевле в более лучшей комплектации, чем представлена на российском рынке.

Непонятная переплата

В России открылся предварительный заказ на новейший флагманский смартфон Xiaomi 13 Ultra, который мог называться Mi 13 Ultra, если бы Xiaomi не отказалась от бренда Mi. Мировая премьера мобильника состоялась в апреле 2023 г., так что до России он добирался два месяца.

На официальном российском сайте Xiaomi на момент выхода материала не было ни одного упоминания 13 Ultra – редакция CNews обнаружила его в каталоге сети DNS в двух расцветках, черной и зеленой. Россиянам предлагают оформить предзаказ на комплектацию, которой нет даже на AliExpress – с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти.

Релиз смартфона назначен на 15 июня 2023 г., и его цена по предзаказу составляет 140 тыс. руб. вне зависимости от цвета.

Цена 13 Ultra в России

Таким образом, российская цена 13 Ultra по неизвестным причинам оказалась на несколько десятков тысяч рублей выше, чем в Китае. Редакция CNews нашла его на AliExpress у нескольких продавцов с бесплатной доставкой по России, и они просят за него около 93 тыс. руб. за версию с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ROM. Комплектация с 16 ГБ RAM и 512 ГБ ROM стоит в пределах 102 тыс. руб., а за топовую 16 ГБ RAM и 1 ТБ ROM просят 114 тыс. руб. на момент выхода материала. При этом в стоимость входит глобальная прошивка. К слову, вопросы к цене смартфонов в России возникают далеко не в первый раз.

Тот случай, когда выгоднее подождать посылку, но получить больше памяти в смартфоне и существенно сэкономить

Также, для сравнения, в России можно купить флагманский iPhone 14 Pro Max на 256 ГБ за 129,5 тыс. руб. или на 512 ГБ за 156 тыс. руб. В США последний стоит $1399 или около 114 тыс. руб. по курсу ЦБ на 8 июня 2023 г.

Фотоаппарат можно выкинуть

Модификация смартфона Xiaomi 13 Ultra, доступная для предзаказа в DNS, ничем не отличается от той, что продается в КНР по значительно более низкой цене. В аппаратах используются те же комплектующие – разница лишь в объемах памяти.

Основной упор в 13 Ultra сделан на тыльную камеру, которая, помимо своих базовых характеристик, обладает поддержкой дополнительных аксессуаров, в том числе различных фильтров.

Камера разработана совместно с компанией Leica – одним из известнейших в мире производителей фотоаппаратов и объективов. От нее в 13 Ultra – именно оптика Summicron.

Фото: Xiaomi Главное конкурентное преимущество 13 Ultra

Сзади у нового смартфона Xiaomi установлено четыре камеры на 50 МП каждая, и все на базе сенсоров Sony. Основной – это IMХ989 с размером пикселя 1,5 мкм, апертурой f/1.9, эквивалентным фокусным расстроянием 23 мм, оптикой из восьми линз и оптической стабилизацией.

Foresight Day’2023: импортозамещение продолжается Импортонезависимость

Рядом с ним находится широкоугольная камера с датчиком IMX858 (f/1.8, 1,4 мкм, семь линза поддержка макросъемки на расстоянии 50 мм и угол обзора на 122 градуса). Третья камера – телевик IMX858 (оптический зум 3,2х, оптическая стабилизация, шесть линз, f/1.8, 1,4 мкм, ЭФР 75 мм), четвертая – телевик-перископ (IMX858, f/3.0, 1,4 мкм, оптический зум 5х, пять линз, ЭФР 120 мм).

Тыльная камера в 13 Ultra пишет 8К-видео на 24 кадрах в секунду и 4К-ролики на 60 кадрах. Есть поддержка HDR и алгоритмы искусственного интеллекта для улучшения изображений.





В сравнении с перечисленным возможностей у фронтальной камеры в новинке Xiaomi существенно меньше. Это 32-мегапиксельный сенсор с углом обзора 90 градусов, пятью линзами в оптике, апертурой f/2.0, пикселем 1,4 мкм, поддержкой HDR и записью роликов в Full HD на 30 кадрах в секунду.

Всего по максимуму

На момент выпуска материала 13 Ultra был самым передовым смартфоном Xiaomi. Она поместил в него топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 на частоте до 3,2 ГГц, с восемью ядрами и топологией 4 нм, и установила высокоскоростные модули памяти LPDDR5X (оперативная) и UFS 4.0 (встроенная).

Внутри смартфона все работает от батареи на 5000 мАч, которая заряжается по USB-C (максимум 90 Вт) или без проводов (максимум 50 Вт). Экран 13 Ultra – это AMOLED-матрица на 6,73 дюйма по диагонали, и над ним Xiaomi работала не меньше, чем над камерами. Дисплей флагмана имеет соотношение сторон 20:9, повышенные плотность пикселей (522 ppi) и яркость (до 2600 нит), адаптивную частоту обновления до 120 Гц и 12-битное представление цвета. В список характеристик также входят усиленное стекло Gorilla Glass Victus, поддержка «улучшайзеров» HDR10, HDR10+ и Dolby Vision и высокое разрешение 3200х1400 пикселей (Quad HD+).

10 простых шагов: как уберизировать поездки сотрудников и сэкономить 30% бюджета на корпоративный автопарк ПО

В дополнение к перечисленному в новом Xiaomi 13 имеются два SIM-слота, прошивка MIUI 14 в наборе с Android 13 уже с завода, ресиверы GPS и ГЛОНАСС, модули Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 802.11ax (Wi-Fi 6E) с поддержкой диапазонов 2,4, 5 и 6 ГГц, сканер отпечатков пальцев в экране, стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos, NFC для бесконтактной оплаты и фирменная «фишка» всех смартфонов Xiaomi – ИК-порт для управления домашней электроникой. Все это сдобрено развитой защитой от воды и пыли по стандарту IP68 и весит 227 граммов, умещаясь в корпусе размерами 163х75х9 мм.