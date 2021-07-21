Xiaomi больше не нужны. Samsung выпустила дешевый мобильник с монструозной батареей. Фото

Samsung выпустила обновленную версию своего смартфона Galaxy M21 под названием M21 2021 Edition. Аппарат получил батарею повышенной емкости (6000 мАч) и сравнительно невысокую цену – от 12,5 тыс. руб. с учетом актуального курса валют. Он стоит дешевле популярного смартфона Xiaomi Redmi Note 10, обходя его по ряду характеристик.

Дешевый и долгоиграющий мобильник

Компания Samsung анонсировала смартфон Galaxy M21 2021 Edition, являющийся новой модификацией моноблока M21. У этого аппарата две отличительные черты – аккумулятор повышенной емкости и невысокая рекомендуемая цена.

Премьера Galaxy M21 2021 Edition состоялась в Индии, и это может означать, что аппарат ориентирован в первую очередь на развивающиеся страны. Оригинальный М21 продавался в России с 15 апреля 2020 г., и Samsung пока не уточняет, когда на российском рынке появится его современная версия.

В Индии, по данным портала GSM Arena, базовая версия смартфона стоит 12500 рупий (12,5 тыс. руб. по курсу ЦБ на 21 июля 2021 г.). В нее входят 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, а версия на 6/128 ГБ оценивается в 14,5 тыс. рупий (14,5 тыс. руб.).

На старте продаж оригинальный M21 стоил в России от 16 тыс. руб.

Новинка Samsung стоит существенно дешевле смартфона Xiaomi Redmi Note 10, одного из самых известных аппаратов в бюджетном сегменте. Его цена составляет $174 (12,9 тыс. руб.) за минимальную комплектацию (4/64 ГБ). Смартфоны во многом похожи с точки зрения аппаратных спецификаций, но по ряду характеристик, включая емкость аккумулятора, Samsung Galaxy M21 2021 Edition превосходит Redmi Note 10.

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Начало продаж M21 2021 Edition назначено на 26 июля 2021 г.

Galaxy M – это сравнительно новая линейка смартфонов Samsung. Как сообщал CNews, она появилась в январе 2019 г. одновременно с анонсом первых ее представителей – моноблоков начального уровня М10 и М20, тоже прошедшего в Индии. Первоначально М-серия планировалась на замену закрытой линейке Galaxy J, состоявшей из бюджетных моделей.

Возможности аккумулятора и отличия от предшественника

Новый Galaxy M21 2021 Edition почти полностью скопирован с обычного Galaxy M21, за исключением двух основных моментов. Камера в новом аппарате получила измененный дизайн, плюс смартфон поставляется с Android 11 и прошивкой One UI 3.1 Core вместо Android 10.

Galaxy M21 2020 модельного года

В остальном мобильники очень похожи внешне и полностью идентичны внутренне. Батарея нового Galaxy M21 2021 Edition имеет емкость 6000 мАч и поддерживает 15-ваттную зарядку по USB-C.

Samsung пока не раскрывает время автономной работы аппарата, но, с учетом одинакового «железа», здесь она совпадает с параметрами М21. Этот смартфон может обеспечить 131 час воспроизведения аудио, 22 часа в интернете через Wi-Fi и 49 часов разговоров в сетях LTE при наличии все той же АКБ на 6000 мАч.

Экран и процессор

Galaxy M21 2021 Edition снаряжен экраном с диагональю 6,4 дюйма и соотношением сторон 19,5:9. На принадлежность аппарата к бюджетному сегменту указывает, помимо корпуса из пластика, еще и каплевидный вырез в экране под камеру. В более дорогих моделях он почти не встречается.

Дисплей смартфона – это панель Super AMOLED с разрешением Full HD+ и плотностью 403 пикселя на дюйм. Экран занимает 84% площади лицевой панели.

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Центральный процессор смартфона – это 10-нанометровый Exynos 9611 разработки и производства самой Samsung. В составе процессора есть два кластера ядер по четыре в каждом – производительные Cortex A73 на частоте до 2,3 ГГц и энергоэффективные Cortex A5 на 1,7 ГГц. Также в наличии видеокарта Mali-G72 MP3 на трех ядрах.

Квартет фотокамер

В упомянутый вырез в экране M21 2021 Edition Samsung установила 20-мегапиксельный сенсор с широкоугольной оптикой, диафрагмой f/2.2 и эквивалентным фокусным расстоянием 26 мм. Эта камера поддерживает режим HDR и запись Full HD-роликов с частотой 30 кадров в секунду.

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Тыльная камера здесь – это тандем из трех отдельных модулей. Основной имеет разрешение 48 Мп, диафрагму f/2.0 и размер пикселя 0,8 мкм.

За ним следует камера с ультрашироким объективом (8 Мп, f/2.2, 1,12 мкм, угол обзора 123 градуса). Третий датчик – это сенсор глубины (5 Мп, f/2.2).

Основная камера имеет электронную стабилизацию изображения и пишет 4К-ролики на 30 кадрах в секунду, Full HD – на 30 кадрах и HD – на 240 кадрах.

Набор интерфейсов

Samsung Galaxy M21 2021 Edition поставляется с поддержкой двух SIM-карт (nanoSIM) и отдельным лотком под карты microSD. К проводным интерфейсам смартфона относятся порт зарядки USB-C 2.0 и отдельный вход под 3,5-миллиметроый миниджек наушников.

Беспроводные интерфейсы мобильника – это Wi-Fi 802.11ac (2.4 и 5 ГГц), Bluetooth 5, FM-тюнер, а также навигация по GPS, ГЛОНАСС, Galileo и Beidou.

NFC-чипа в обновленном M21 нет, что лишает возможности использовать его в качестве инструмента оплаты товаров и услуг. Смартфон поддерживает сети второго, третьего и четвертого поколений.

Поставляется M21 2021 Edition в двух цветах корпуса – синем (Arctic Blue) и черном (Charcoal Black). Это еще одно отличие от оригинального М21, который продавался в России в черном, синем и зеленом оттенках.