Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 189990
ИКТ 14662
Организации 11369
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3549
Системы 26578
Персоны 82499
География 3023
Статьи 1574
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2753
Мероприятия 878

SIM-card Nano-SIM Mini-SIM Micro-SIM

SIM-card - Nano-SIM - Mini-SIM - Micro-SIM

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


28.01.2026 Обзор смартфона HUAWEI Mate X7: эффектный складной фотофлагман 1
05.12.2025 Россияне создали мощный бронированный планшет с поддержкой сотовых сетей, которых нет в стране. Его можно не заряжать 1
21.11.2025 Обзор смартфона iQOO Z10R: достойное решение в среднеценовом сегменте 1
20.11.2025 Xenium X900: первый 4G-телефон с видеосвязью для тех, кому рано держать смартфон 1
19.11.2025 Обзор смартфона HUAWEI nova 14i: суперавтономность и огромный экран 1
17.11.2025 Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: мощный фотофлагман 1
12.11.2025 Обзор HUAWEI nova 14: модное решение в среднеценовом сегменте 1
23.10.2025 Обзор смартфона HUAWEI Pura 80: младший флагман с отличной камерой 1
04.09.2025 eSIM против обычной SIM-карты: что лучше? 1
01.08.2025 Обзор смартфона HUAWEI Pura 80 Pro: стильный фотофлагман с отличной производительностью 1
08.07.2025 Детские смарт-часы Xenium W600 в России 1
24.06.2025 Обзор смартфона IQOO Neo 10: сбалансированное сочетание мощности и функциональности 1
03.06.2025 Xenium X175 — надежный мобильный телефон с рекордной автономностью и высокими стандартами безопасности 1
27.05.2025 Обзор детских умных часов ELARI KidGram Watch: полный контроль 1
19.05.2025 Xenium X800: премиальный телефон на все случаи жизни 1
29.04.2025 Представлено новое устройство, работающее на «РОСА Мобайл» — планшет «Р-Таб» 1
21.02.2025 CDEK.Shopping открыл предзаказ на iPhone 16e в России 1
21.02.2025 Обзор складного смартфона HUAWEI MATE XT | ULTIMATE DESIGN с тремя дисплеями: как они это сделали? 1
19.02.2025 Обзор HUAWEI Mate X6: тоньше планшета — лучше смартфона 1
06.02.2025 Обзор смартфона HUAWEI nova 13 Pro: сочетание элегантности и производительности 1
30.01.2025 Анонсирован запуск новой модели телефона Xenium X280 1
26.12.2024 Обзор смартфона HUAWEI nova Y72S: эффектный и надежный 1
23.12.2024 Обзор смартфона VERTU METAVERTU 2: первый тест в России 1
10.12.2024 Обзор смартфона vivo iQOO Z9: мобильный гейминг с новым именем 1
25.11.2024 Обзор смартфона TECNO SPARK 30 5G — быстрый и выгодный 1
19.08.2024 Обзор смартфона TECNO CAMON 30 LOEWE.Design Edition: экологичная красота 1
23.07.2024 На AliExpress стартовали продажи новых смартфонов Cubot 1
09.07.2024 Обзор смартфона TECNO CAMON 30: локомотив продаж 2024 1
02.07.2024 Обзор смартфона HUAWEI Pura 70 Ultra: фотофлагман 2024 1
11.06.2024 Обзор смартфона TECNO CAMON 30 Premier 5G — фотовызов 2024 1
17.05.2024 Обзор смартфона Honor X9b: новый эталон для среднего сегмента 1
15.04.2024 Обзор смартфона HUAWEI nova 12s: стильный и функциональный 1
04.04.2024 «М.Видео-Эльдорадо»: первые результаты продаж Samsung Galaxy S24 на 30% выше предыдущей модели 1
15.03.2024 Новая серия планшетов Digma Pro – Prime 18 1
29.01.2024 «Актив» объявила о старте серийного производства и продаж новой модели смарт-карт «Рутокен ЭЦП 3.0 3100 SAM» 2
19.01.2024 Планшет Digma Pro HIT 16 — первый тест в Росcии 1
24.12.2023 Что подарить ребенку на Новый год: лучшие гаджеты для детей 1
04.12.2023 Как получить eSIM в России в 2023 году 1
01.12.2023 Обзор планшета Digma Pro HIT 108E — хит под Новый год 1

Публикаций - 317, упоминаний - 333

SIM-card и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12323 72
Huawei 4274 57
Apple Inc 12717 57
Samsung Electronics 10689 52
Lenovo Group 2372 32
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5748 32
Yandex - Яндекс 8565 29
Microsoft Corporation 25318 27
Xiaomi 2019 22
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 835 20
LG Electronics 3684 17
Qualcomm Technologies 1915 16
MediaTek - Ralink 571 16
Transsion Holdings - Tecno Mobile 288 16
Meta Platforms - Facebook 4547 15
HTC Corporation 1506 15
Lenovo Motorola 3530 15
ZTE Corporation 776 13
Панорама КБ - Конструкторское бюро 220 12
X Corp - Twitter 2913 12
Leica Camera 267 12
Sony 6640 11
Meizu Technology - DreamSmart Group 164 11
МегаФон 10055 10
ASUS - AsusTek Computer Inc 2109 10
AKG 65 10
Intel Corporation 12571 9
BQ - Bright & Quick - Новая линия 403 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9234 9
Ростех - Автоматика Концерн 1749 7
HP Inc. 5767 7
BBK OnePlus 263 6
BBK OPPO Electronics 435 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4581 6
Fly - Explay - Эксплей 242 6
Vertu 118 5
Shenzhen Sang Fei Consumer Communications - Sangfei CEC Electronics - Сангфей СЕС Электроникс Рус 17 5
Philips 2076 5
HMD Global - Nokia 136 5
D-Link - Д-Линк Трейд 384 5
Геометрия НПО 151 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2737 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8288 6
Связной ГК 1384 6
Евросеть 1417 6
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 183 6
Carl Zeiss AG 304 5
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 278 4
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 479 4
TÜV Rheinland Group 165 4
Softbank Vision Fund 12 3
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 172 3
SoftBank Group 272 3
OneTwoTrip Travel Agency LLP 56 2
Островок.ру - Ostrovok.ru 110 2
Градиент 95 2
Asahi Glass 47 2
eBay Inc 1632 2
Почта России ПАО 2263 2
BMW Group 469 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 994 2
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 140 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 407 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1360 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 276 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1678 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 147 2
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 2
Vimeo - Видеохостинг 69 1
Совкомбанк Совесть 277 1
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 116 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 205 1
Энергобанк АКБ 12 1
РПЛ - РФПЛ - Российская Премьер-Лига - Профессиональная футбольная лига - РПЛ - Чемпионат России по футболу 54 1
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 66 1
TripAdvisor 41 1
Porsche Design GmbH 23 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Жемчужина - Санаторий 63 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5310 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3409 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13001 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5024 2
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 125 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3139 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3566 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3120 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 33
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 4
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1485 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 99 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 56 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25689 270
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10242 249
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9871 208
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12909 204
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21807 200
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2247 194
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6178 194
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5184 194
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7704 185
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26102 183
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13044 178
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6329 167
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27170 157
USB Type-C - USB-C - USB 3 2197 151
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10356 150
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2840 147
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3003 132
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2463 128
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8198 126
Наушники - Headphones 4305 126
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2453 125
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3143 120
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9432 115
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10530 111
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2364 110
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3733 97
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17841 92
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2222 91
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1134 90
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11193 87
Карты памяти - Запоминающее устройство 2292 84
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1329 84
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6259 83
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8393 82
Микрофон - Microphone 2705 78
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 76
Контрастность 2953 74
USB micro 971 74
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1088 73
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - мини-джек - Audio jack - Аудиовыход 1109 73
Google Android 14802 168
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5138 116
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2900 112
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1181 67
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1632 66
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 700 62
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 266 55
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 835 53
Apple iPhone - серия смартфонов 7398 53
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 512 53
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 278 43
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 502 41
Apple iOS 8308 39
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 372 39
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 522 38
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 421 38
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 405 36
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 250 32
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 421 30
Microsoft Windows 16416 27
Qualcomm aptX Adaptive audio - Audio Processing Technology - аудиокодек с алгоритмом сжатия данных 97 27
Google Android 8 - Android Oreo 196 25
Google Play - Google Store - Google Android Market 3454 24
Samsung Galaxy Note 697 24
Qualcomm QC - Quick Charge - TurboPower - технология скоростной зарядки смартфона 185 23
Samsung Galaxy 996 23
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 337 22
Microsoft Windows 10 1899 21
Apple iPhone 6 4861 21
Qualcomm Kryo CPU - Семейство процессоров на основе ARM архитектуры 113 20
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 459 20
Google Android 6 - Android M - Android Marshmallow 239 20
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 435 19
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1414 19
Google Android 7 - Android Nougat 223 19
Honor SuperCharge 166 18
Sony LDAC Bluetooth - технология кодирования звука 79 18
Google YouTube - Видеохостинг 2910 18
Huawei AppGallery 326 18
MediaTek MT - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 240 18
Катаев Александр 40 5
Jobs Steve - Джобс Стив 1023 4
Rubin Andy - Рубин Энди 63 3
Пузанов Владимир 14 3
Платонов Алексей 22 3
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 396 3
Blass Evan - Бласс Эван 36 2
Lau Pete - Лау Пит - Ло Пит 19 2
Wallace Brian - Уоллес Брайан 6 2
Bond James - Бонд Джеймс 86 2
Starck Philippe - Старк Филипп 12 2
Sarvikas Juho - Сарвикас Юхо 11 1
Yu Richard - Ю Ричард 21 1
Faraday Michael - Фарадей Майкл 31 1
Чернецов Алексей 5 1
Уваров Сергей 46 1
Yuefang Jia - Юэфан Цзя 14 1
Айбашева Анна 98 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 624 1
Uzan Murat Hakan - Узан Мурат Хакан 9 1
Seiche Florian - Зайхе Флориан 13 1
Liu Vincent - Лиу Винсент 5 1
Jun Lei - Цзунь Лей 46 1
DJ Koh - Dong-Jin Koh - Донг-Джин Кох - Донг-Джин Ко 14 1
Ding David - Динг Дэвид 3 1
Yueting Jia - Юэтин Цзя 18 1
Дорохина Юлия 44 1
Карпицкий Олег 80 1
Кузьмин Евгений 27 1
Kohli Ramnik - Кохли Рамник 4 1
Семушина Людмила 18 1
Князев Роман 9 1
Woodside Dennis - Вудсайд Дэннис 12 1
Малиновски Анджей 1 1
Демин Никита 5 1
Xu Victor - Сюй Виктор 3 1
Германович Сергей 4 1
Howard Todd - Говард Тодд 6 1
Moskowitz Mark - Московиц Марк 8 1
Рейман Евгений 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 158110 180
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18342 67
Солнце - звезда Солнечной системы 5355 63
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53555 29
Европа 24674 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46044 15
Южная Корея - Республика 6874 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18768 7
Китай - Тайвань 4144 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13580 6
Япония 13564 6
Финляндия - Финляндская Республика 3659 6
Индия - Bharat 5726 6
Франция - Французская Республика 7994 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14536 6
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 751 5
Германия - Федеративная Республика 12955 5
Испания - Каталония - Барселона 748 5
США - Калифорния - Купертино 277 5
Китай - Пекин - Beijing 1057 5
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 386 4
Африка - Африканский регион 3578 4
Россия - СФО - Новосибирск 4692 4
США - Калифорния 4778 4
Сатурн - Титан (спутник) 505 3
Азия - Азиатский регион 5762 3
Америка - Американский регион 2190 3
Канада 4994 3
Турция - Турецкая республика 2503 3
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1512 3
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 512 2
Франция - Бордо 29 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2436 2
Швеция - Королевство 3719 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3306 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4316 2
США - Нью-Йорк 3154 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2542 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1647 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1080 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5283 112
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26004 49
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 247 29
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11444 22
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1445 22
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 309 20
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 678 19
Видеокамера - Видеосъёмка 706 19
Ergonomics - Эргономика 1690 18
Металлы - Золото - Gold 1204 15
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5910 15
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2499 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 11
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6415 11
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2971 11
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 664 10
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 10
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 9
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5732 9
Литий - Lithium - химический элемент 604 9
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1239 9
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 376 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 9
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6987 8
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1438 7
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 778 6
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 6
Сон - Somnus 457 6
Английский язык 6885 5
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 5
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 5
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1326 5
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2958 5
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1052 5
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 685 5
Металлы - Серебро - Silver 795 5
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3773 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 4
Паспорт - Паспортные данные 2736 4
CNews - ZOOM.CNews 1854 96
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1324 5
FT - Financial Times 1263 4
Bloomberg 1554 4
GizmoChina 155 3
VK - Mail.ru Новости 33 3
The Verge - Издание 597 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6032 3
AppleInsider 398 2
Wikipedia - Википедия 600 2
ITHome 40 2
GSM Arena 76 2
SamMobile 56 1
Газпром ГПМ - Радио - Детское радио 14 1
Patently Apple 27 1
Mashable 372 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
Из рук в руки - irr.ru 70 1
9to5Mac 70 1
MacWorld 134 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
Октагон - Octagon.Media 6 1
iMore 22 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11438 1
Reddit 364 1
Ведомости 1285 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 254 1
Engadget - Блог о технологиях 425 1
GizChina - Издание 81 1
DigiTimes - Издание 1327 1
9to5Google 58 1
SlashGear 134 1
Counterpoint Research 98 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 118 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 265 1
День молодёжи - 27 июня 1002 6
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 5
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 5
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 5
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 629 2
Samsung Unpacked 33 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 40 1
Qualcomm Snapdragon Tech Summit 3 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1416693, в очереди разбора - 727269.
Создано именных указателей - 189990.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Умные кольца против умных часов: плюсы, минусы и перспективы

Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: архитектор безупречного порядка

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще