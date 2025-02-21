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CDEK.Shopping открыл предзаказ на iPhone 16e в России

19 февраля 2025 г. компания Apple представила линейку полностью переработанных бюджетных смартфонов iPhone SE, выпустив новые iPhone 16e в конфигурациях с Dual eSIM и NanoSIM + eSIM. Старт продаж на зарубежном рынке планируется 28 февраля 2025 г., однако россияне уже начали оставлять предзаказы через CDEK.Shopping — сервис доставки зарубежных товаров. Об этом CNews сообщили представители CDEK.Shopping.

iPhone 16e выходит спустя три года после третьего поколения SE. В этот раз создатели решили, что кнопка с Touch ID на экране смартфона в современных реалиях уже не актуальна, и сделали дизайн приближенным к iPhone 14 — с той самой «челкой» для «фронталки» и разблокировкой через Face ID. Параметрами знакомые — 146,7×71,5×7,8 мм.

Новинка взяла курс на преемственность и у других моделей: так, iPhone 16e обзавелся многофункциональной кнопкой действия по типу Action Button в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, а процессор А18 позаимствовал у линейки iPhone 16. Для поддержки Apple Intelligence гаджету потребовался не только мощный чип «под капотом», но и 8 ГБ оперативной памяти.

Создатели нового смартфона пошли на еще один шаг в изменениях, отказавшись от матрицы IPS в пользу OLED-технологий. Разрешение 6,1-дюймового экрана составляет 2532×1170 пикселей, пиковая яркость — 1200 нит, а частота, как и у iPhone 14 — 60 Гц.

iPhone 16e получил один объектив на 48 МП, с диафрагмой f/1.6 со встроенным двукратным объективом. А фронтальная камера TrueDepth 12 Мп с автофокусом теперь поддерживает более четкие крупные планы по сравнению с iPhone SE третьего поколения.

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Из очевидных и ожидаемых обновлений — порт USB Type-C вместо Lightning, согласно новым требованиям Евросоюза. Объемы памяти стандартные: 128, 256, 512 ГБ, цвета — белый и черный.

Новинки уже доступны к предзаказу на платформе CDEK.Shopping, стоимость iPhone 16e с SIM-картой NanoSIM + eSIM стартует от 70 796 руб., Dual eSIM — от 75 204 руб. без учета таможенных пошлин. Сразу после официального старта продаж сервис выкупит смартфоны на официальной зарубежной площадке и доставит пользователям в России, курьером до двери или в ближайший пункт выдачи заказов. К оплате на CDEK.Shopping принимаются российские банковские карты, в том числе платежной системы «Мир».

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