Россияне стали экономить на комфорте. По всей стране скупают дешевую бытовую технику – дорогая стала роскошью

Российский рынок бытовой техники смещается в сторону дешевых устройств. Средняя стоимость падает – жители страны все чаще и активнее смотрят в сторону недорогих решений, так как перешли на сберегательную модель поведения.

Дешевле, но лучше ли

В России наметилась тенденция массового перехода на недорогую бытовую технику. Это видно по падению средней цены устройств, пишет «Коммерсант», не приводя абсолютные значения.

Сам рынок бытовой техники растет, но больше в штуках, нежели в деньгах. К примеру, сегмент крупной бытовой техники за январь-август 2026 г. увеличился на 7,4% в натуральном выражении и обвалился на 0,6% год к году в деньгах, до 338,7 млрд руб., приводит издание статистику исследовательской компании ICMR.

Схожая ситуация и в сегменте малой бытовой техники, разве что в деньгах рынок здесь не рухнул. В натуральном выражении он показал рост на 17,6%, в денежном – на 13% до 294,6 млрд руб.

Масштабы уменьшения средней стоимости техники зависят в первую очередь от их вида. Есть и случаи ее роста – например, у кондиционеров она увеличилась на 1,5%. Но если рассматривать вертикальные моющие пылесосы, то их средняя стоимость за шесть лет упала более чем вдвое – с 41 до 20 тыс. руб., согласно статистике «ГФК-Русь». При этом сами устройства пользуются очень высоким спросом в России – за первые восемь месяцев 2026 г. их было продано 789 тыс. по всей стране против 460 тыс. годом ранее.

fabrikasimf / FreePik Россияне стали меньше тратить на бытовую технику

Не менее активно россияне скупали и аэрогрили – 3,7 млн устройств в январе-августе 2026 г. против 750 тыс. за аналогичный период 2025 г. Среднюю цену такой техники «Коммерсант» не приводит.

Перспективы не светлые

Директор департамента бытовой техники и электроники OCS Владислав Бородин сообщил изданию что «предпосылок для ускорения рынка пока немного». По его словам, россияне перешли на сберегательную модель поведения.

«Рост расходов на логистику и персонал, а также регуляторных издержек и валютные колебания оказывают давление на цены. В связи с этим в первой половине 2027 г. спрос может заметно ослабнуть», – отметил Владислав Бородин.

Едва ли смогут помочь и многочисленные акции, проходящие осенью каждого года например, «11.11» и «черная пятница», равно как и повышенный спрос на перед Новым годом. «В четвертом квартале (1 октября – 31 декабря 2026 г. – прим. CNews) мы ждем сезонного оживления, но в основном за счет скидок, поэтому штучные продажи по-прежнему будут расти быстрее денежных», – сообщила «Коммерсанту» директор департамента крупной бытовой техники «Марвел-Дистрибуции» Лариса Сенина.

Не в магазин, а в интернет

Еще одна новая особенность российского рынка техники – жители страны стали гораздо активнее покупать крупную технику в онлайне, обходя стороной классическую офлайновую розницу. Издание приводит статистику маркетплейса Wildberries, где бытовая техника, как крупная, так и мелка, стала одним из ключевых направлений продаж,

Основным драйвером роста стала именно крупная бытовая техника. По итогам III квартала 2026 г. (1 июля – 30 сентября) ее продажи на площадке подскочили на 66% год к году. Лидерами по обороту этой категории стали в первую очередь холодильники – их продажи за отчетный период увеличились на 111% в деньгах и на 126% в натуральном выражении. На втором месте оказались стиральные машины – в их случае рост составил 93% и 113% соответственно.

Сегмент малой бытовой техники показал «органические темпы роста», сообщили изданию в Wildberries, не предоставив абсолютные значения. Активнее всего на маркетплейсе продавались аэрогрили – их продажи выросли на 50% в штуках и 31% в деньгах. Пылесосы – на втором месте с ростом 42% и 26% соответственно.