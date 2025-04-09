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Сенина Лариса



09.04.2025 В России полностью остановлено производство отечественных телевизоров. Они оказались никому не нужны 1
18.11.2024 Грядет сокращение производства российской бытовой техники. Китай не поможет, сборка техники там уже не выгодна 1
01.08.2024 Знаменитый китайский бренд телевизоров без предупреждения ввел антироссийские санкции. Завод в России на грани закрытия 1
03.06.2024 Производитель бытовой техники Hansa бежал из России, сдав бизнес дистрибьютору 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Сенина Лариса и организации, системы, технологии, персоны:

Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 297 3
Xiaomi 1781 1
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 223 1
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 190 1
STI Group - СТИ Групп 10 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 457 1
S8 Capital - С8 Капитал 24 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 471 1
LG Electronics 3632 1
Apple Inc 12212 1
Samsung Electronics 10336 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2450 2
НАМИ ГНЦ РФ ФГУП - Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт 28 1
Hansa - Ханса 114 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2965 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4876 1
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 723 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20133 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7146 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4465 2
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1295 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2615 1
Аксессуары 3944 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4975 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1060 1
FreePik 1080 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 245 1
Иманов Гусейн 11 2
Скворцов Кирилл 8 1
Плаксин Максим 1 1
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17287 2
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14254 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52400 2
Европа 21863 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1320 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43775 1
Россия - ПФО - Самарская область 1353 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17653 1
Россия - ЦФО - Московская область - Химкинский район - Химки 160 1
Казахстан - Республика 5602 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Энгельс 119 1
Россия - ЦФО - Московская область - Рузский район - Сельское поселение Дороховское - Дорохово 12 1
Южная Корея - Республика 6698 1
Польша - Республика 1968 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5615 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24497 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3291 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7146 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 800 1
Санкции - Антикитайские санкции - Санкции против Китая 16 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 549 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6799 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1501 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6270 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7594 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14753 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3069 1
Импортозамещение - параллельный импорт 506 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1929 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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