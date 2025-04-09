Получите все материалы CNews по ключевому слову
Сенина Лариса
Сенина Лариса и организации, системы, технологии, персоны:
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2450 2
|НАМИ ГНЦ РФ ФГУП - Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт 28 1
|Hansa - Ханса 114 1
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2965 1
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4876 1
|Иманов Гусейн 11 2
|Скворцов Кирилл 8 1
|Плаксин Максим 1 1
|Беляков Алексей 30 1
|Швыдко Юрий 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1351695, в очереди разбора - 760404.
Создано именных указателей - 172460.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.