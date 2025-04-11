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Мельцин Дмитрий
|11.04.2025
|Гигапроизводство электроники для Сбербанка массово набирает сотрудников от программистов до руководителей и главбуха 1
Мельцин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 158 1
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3010 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147708 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17345 1
|Южная Корея - Республика 6710 1
|Япония 13347 1
|Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1539 1
|Россия - СЗФО - Новгородская область 656 1
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