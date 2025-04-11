Гигапроизводство электроники для Сбербанка массово набирает сотрудников от программистов до руководителей и главбуха

По всей видимости, Сбербанк запускает работу завода по производству умных телевизоров Sber в Новгородской области. Ранее предполагалось, что он начнет работу в IV квартале 2024 г.

Производство смарт-ТВ

Как выяснил CNews, ООО «Гигафабрика» массово набирает сотрудников на производство телевизоров Sber в Новгородской области. Все вакансии опубликовала компания, следует из публикации на портала поиска вакансий HeadHunter.



Согласно порталу, компании требуются операторы линии ТВ, которым предлагают от 65 тыс. руб. в месяц. Также требуется главный технолог, инженер-программист, руководитель направления входного контроля, операторов линии выводного монтажа для работы на автоматизированном оборудовании выводного монтажа печатных плат. Их заработная плана не указана. Также «Гигафабрика» ищет главного бухгалтера.

Судя по описанию вакансий, производство только начинает свою работу. «Гигафабрика» получила сертификат на серийное производство десятков моделей телевизоров Sber только в начале апреля 2025 г., следует из портала Росаккредитации.

SberDevices Сбербанк запускает новое производство телевизоров

Представитель Сбербанка заверил, что «Гигафабрика» не является дочерней компанией банка.

«По нашей информации, производство на заводе в Новгородской области началось еще в прошлом году, в конце 2024 года там выступили тестовые партии, — рассказала CNews Лариса Сенина, директор департамента КБТ «Марвел-Дистрибуции». — Сейчас на новой фабрике идет отладка производственных процессов».

Телевизоры Сбербанка

Сбербанк вышел на рынок смарт-ТВ под брендом Sber в марте 2022 г. Устройства работают на прошивке «Салют ТВ», которую впервые показали весной 2021 г. В январе 2023 г. Сбербанк продал свои доли в разработчике умных пользовательских продуктов — компании SberDevices, которая занимается производством ТВ Sber и других устройств этого бренда.

В декабре 2023 г. Сбербанк сообщил о том, что запустит производство умных телевизоров в Новгородской области. Старт производства был запланирован на IV квартал 2024 г. Компания планировала перенести до 50% производства умных телевизоров Sber на территорию особой экономической зоны «Новгородская».

Как сообщала пресс-служба банка, размер арендуемой производственной площади составит 7500 кв. м, где будут производиться телевизоры с диагональю от 43 до 75 дюйма. В производстве планируется задействовать более 200 высококвалифицированных сотрудников.

Согласно сайту производителя, цены телевизоров варьируются в зависимости от диагонали от 13 тыс. до 119 тыс. руб.

Срок службы телевизоров, на который «Гигафабрика» получила сертификат, составляет 24 месяца, следует из портала Росаккредитации.

В 2024 году было продано порядка 440 тыс. телевизоров Sber, рассказал CNews источник на рынке электроники. В штучном выражении бренд занял 5,6% российского рынка (в денежном — 3,2%). По его данным, в январе 2025 г. продажи составили около 50 тыс. штук. Доля бренда в штучном выражении составила 6,8%, а в денежном — 4,3%.

О «Гигафабрике»

Согласно данным портала «Контур.Фокус», ООО «Гигафабрика» образована 22 февраля 2024 г. в Новгородской обл. Гендиректором компании заявлен Дмитрий Мельцин. Сведения об учредителях компании скрыты. По состоянию на конец 2024 г. баланс компании составлял 1,9 млрд руб. и чистый убыток 96,3 млн руб.

Как указано на портале HeadHunter, «ГигаФабрика» — это современное технологичное производство умных телевизоров, расположенное на территории особой экономической зоны «Новгородская».

«Умные телевизоры, которые будут производить на предприятии — это современные высокотехнологичные устройства, которые работают под управлением надежной российской операционной системы «Салют ТВ», — отмечается на сайте.

Рынок телевизоров в России

Российский рынок телевизоров по итогам 2024 г. обвалился на 11,3% в натуральном выражении, писал «Коммерсант» со ссылкой на статистику дистрибьютора «Марвел-Дистрибуция». В общей сложности в России за 2024 г. было продано 7,8 млн телевизоров на общую сумму 234,4 млрд руб. Несмотря на уход в начале 2022 г. компаний Sony, LG и Samsung из России, которые десятилетиями лидировали на российском ТВ-рынке, импортозамещения в этом сегменте пока не случилось — в топе продаж телевизоры китайских брендов.

И лишь на третьем месте российский Сбербанк со своей линейкой телевизоров Sber. «Яндекс», безоговорочный лидер на рынке умных колонок, в сегменте умных ТВ не представлен даже в первой пятерке, хотя телевизоры под своим брендом выпускает уже несколько лет — с 2022 г., как и Сбербанк.

Первая и основная причина падения продаж телевизоров в России — деньги. Цены на технику выросли, а кредиты стали менее доступными.

В начале апреля CNews со ссылкой на «Коммерсант» писал о том, что производство единственного российского телевизора из реестра Минпромторга (бренд Irbis) полностью остановлено по причине крайне низкого спроса. Оно велось на заводе «Квант» в Воронеже. Он оказался невостребован даже в госзакупках — здесь доминируют телевизоры иностранных брендов.

По данным сервиса «Контур.Закупки», по итогам 2024 г. в России было опубликовано около 4600 госзаявок на покупку телевизоров. За год из стало больше на 15%, но в денежном выражении за тот же период зафиксирован спад на 6,6% — до 3,3 млрд руб.

По 223-ФЗ закупки выросли на 10,5%, составив 2100 тендеров, в деньгах этот показатель показал уверенный 28-процентный рост год к году, достигнув отметки 4,05 млрд.

Приобретались телевизоры только иностранных компаний, притом даже тех, кто бежал из России — это корейские LG и Samsung, а также японская Sony, следует из статистике. Китайские ТВ тоже были популярны, особенно Xiaomi и Haier, указано в «Контур.Закупках». Российские Irbis, напротив, повышенного интереса к себе не вызывали.