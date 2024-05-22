Сбербанк анонсировал новое поколение ТВ-приставки SberBox , которая делает телевизор умным. В разработке учли обратную связь от пользователей и

Обновление появилось на всех гаджетах, где есть Салют ТВ. Это ТВ-приставка SberBox , медиацентр SberBox Top и медиаколонка SberBox Time, телевизоры Sber, а

ация Сбербанк сообщил CNews о полной локализации в России производства своей фирменной ТВ-приставки SberBox . SberBox был самым первым гаджетом Сбербанка после ребрендинга. Премьера прист

«Сбер» объявляет о старте продаж умной медиаколонки SberBox Time, анонсированной в декабре 2021 г. в рамках документального фильма «Engineering Joy: как создаются умные устройства с виртуальными ассистентами от Сбера». Умную медиаколонку Sber