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Сбер SberBox ТВ-приставка-медиаплеер


УПОМИНАНИЯ


22.05.2024 Сбербанк крупно обновил свою знаменитую ТВ-приставку SberBox. Устранен ее основной недостаток, бесивший пользователей

Второе пришествие SberBox Сбербанк сообщил CNews о выпуске второго поколения SberBox – ТВ-приставки, с к
22.05.2024 Сбербанк представил второе поколение умной ТВ-приставки SberBox

Сбербанк анонсировал новое поколение ТВ-приставки SberBox, которая делает телевизор умным. В разработке учли обратную связь от пользователей и

28.11.2023 Обзор обновлений в платформе Салют ТВ: новый интерфейс, искусственный интеллект и сквозной поиск

Обновление появилось на всех гаджетах, где есть Салют ТВ. Это ТВ-приставка SberBox, медиацентр SberBox Top и медиаколонка SberBox Time, телевизоры Sber, а
25.10.2022 Масштабное обновление SberBox: установка сторонних приложений и 100+ каналов бесплатно

ТВ-приставка SberBox с виртуальными ассистентами «Салют» получила большое системное обновление. Теперь уст
08.08.2022 Число проданных умных устройств Sber превысило 1 млн

er превысило 1 млн. При подсчете учитывались все устройства с ассистентами Салют: ТВ-медиаприставка SberBox, смарт-дисплей SberPortal, ТВ-медиацентр SberBox Top, умная медиаколонка Sb
09.02.2022 «Сбер» локализует производство приставок Sberbox в России на мощностях GS Group

Sberdevices локализует крупносерийное производство умных ТВ-приставок Sberbox на территории России на мощностях кластера «Технополис GS» (флагманский инвестиционны
09.02.2022 Знаменитая ТВ-приставка Сбербанка впервые стала полностью российской

ация Сбербанк сообщил CNews о полной локализации в России производства своей фирменной ТВ-приставки SberBox. SberBox был самым первым гаджетом Сбербанка после ребрендинга. Премьера прист
24.01.2022 Открыты продажи SberBox Time — первой умной медиаколонки от «Сбера»

«Сбер» объявляет о старте продаж умной медиаколонки SberBox Time, анонсированной в декабре 2021 г. в рамках документального фильма «Engineering Joy: как создаются умные устройства с виртуальными ассистентами от Сбера». Умную медиаколонку Sber
15.03.2021 Владельцы медиаприставки Sberbox смогут покупать авиабилеты S7 Airlines во время просмотра фильмов

С 15 марта 2021 г. покупка авиабилетов на рейсы S7 Airlines доступна всем владельцам умной медиаприставки Sberbox. Забронировать перелет можно с помощью виртуальных ассистентов семейства «Салют» прямо во время просмотра фильма из коллекции Оkko или через приложение авиакомпании в главном меню интер
25.12.2020 Сбербанк открыл сервис облачного гейминга. Пока бесплатный

нк запустил сервис облачного гейминга SberPlay. Начиная с 25 декабря 2020 г. владельцы ТВ-приставки SberBox могут воспользоваться бесплатной бета-версией, которая позволяет тестировать ПК-игры

23.12.2020 Waveaccess представила приложение для медиаприставки Sberbox

tapps) на открытой платформе «Сбера» – Smartmarket. Он будет доступен владельцам новой ТВ-приставки Sberbox, представленной в линейке мультимедийных устройств со встроенными виртуальными ассист
15.10.2020 Медиаприставка SberBox поступила в продажу. Цена

«Сбер» объявил о старте продаж умной медиаприставки SberBox с интегрированным семейством виртуальных ассистентов «Салют. Стоимость устройства сос
24.09.2020 «Сбер» выпустил ТВ-приставку SberBox с семейством виртуальных ассистентов «Салют» и голосовым управлением

«Сбер» выпустил мультимедийную ТВ-приставку-медиаплеер SberBox с семейством виртуальных ассистентов «Салют» и голосовым управлением. Устройство прев

Публикаций - 62, упоминаний - 117

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 343 46
Yandex - Яндекс 7723 6
Google LLC 11949 6
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 461 5
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 353 5
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 156 5
Xiaomi 1817 5
Amlogic 35 5
Apple Inc 12273 4
Amazon Inc - Amazon.com 3048 4
Ростелеком 9921 3
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 325 3
Microsoft Corporation 24849 3
VK - Mail.ru Group 3484 3
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 322 3
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GS Group - ЦТС НПО - Цифровые телевизионные системы 62 3
Samsung Electronics 10373 3
Цифровые активы 133 3
Digt - Цифровые технологии 13 3
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Lenovo Group 2307 2
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VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4141 2
Финтех Лаб - Fintech Lab 14 2
Aqara - Акара.Ру 30 2
8482 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7588 55
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 218 15
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2514 6
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 393 4
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 167 4
Лента - Сеть розничной торговли 2146 4
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 131 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 786 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1441 3
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 258 3
Связной ГК 1374 2
GFG - Lamoda - Купишуз 170 2
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 97 2
Сбер - СберЛогистика 65 2
Hyundai Motor Company 401 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 489 2
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 259 2
Сбер - SberShop 4 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 459 1
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 101 1
Сбер - СберАвто 32 1
Щука - дизайн-студия 23 1
Сбер - Сбербанк Управление Активами 5 1
Landor&Fitch 3 1
Сбер - Сбербанк Управление благосостоянием - Страховой брокер Сбербанка 2 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 255 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 1
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 42 1
Сбер - Самокат - сервис экспресс-доставки - Роборитейл - Roboretail - Умное пространство - Умный ритейл 6 1
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 73 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 376 1
Сбер - Сбербанк Инвестиции - Сбербанк Инвестор - СберИнвест - СберИнвестор 25 1
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 34 1
Кофемания 59 1
Сбер - SPB - Sberbank Private Banking 5 1
Сбер - Еаптека 33 1
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 134 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 893 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2025 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4964 3
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Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3071 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3361 1
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