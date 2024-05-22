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Сбер SberBox ТВ-приставка-медиаплеер
УПОМИНАНИЯ
|22.05.2024
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Сбербанк крупно обновил свою знаменитую ТВ-приставку SberBox. Устранен ее основной недостаток, бесивший пользователей
Второе пришествие SberBox Сбербанк сообщил CNews о выпуске второго поколения SberBox – ТВ-приставки, с к
|22.05.2024
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Сбербанк представил второе поколение умной ТВ-приставки SberBox
Сбербанк анонсировал новое поколение ТВ-приставки SberBox, которая делает телевизор умным. В разработке учли обратную связь от пользователей и
|28.11.2023
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Обзор обновлений в платформе Салют ТВ: новый интерфейс, искусственный интеллект и сквозной поиск
Обновление появилось на всех гаджетах, где есть Салют ТВ. Это ТВ-приставка SberBox, медиацентр SberBox Top и медиаколонка SberBox Time, телевизоры Sber, а
|25.10.2022
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Масштабное обновление SberBox: установка сторонних приложений и 100+ каналов бесплатно
ТВ-приставка SberBox с виртуальными ассистентами «Салют» получила большое системное обновление. Теперь уст
|08.08.2022
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Число проданных умных устройств Sber превысило 1 млн
er превысило 1 млн. При подсчете учитывались все устройства с ассистентами Салют: ТВ-медиаприставка SberBox, смарт-дисплей SberPortal, ТВ-медиацентр SberBox Top, умная медиаколонка Sb
|09.02.2022
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«Сбер» локализует производство приставок Sberbox в России на мощностях GS Group
Sberdevices локализует крупносерийное производство умных ТВ-приставок Sberbox на территории России на мощностях кластера «Технополис GS» (флагманский инвестиционны
|09.02.2022
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Знаменитая ТВ-приставка Сбербанка впервые стала полностью российской
ация Сбербанк сообщил CNews о полной локализации в России производства своей фирменной ТВ-приставки SberBox. SberBox был самым первым гаджетом Сбербанка после ребрендинга. Премьера прист
|24.01.2022
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Открыты продажи SberBox Time — первой умной медиаколонки от «Сбера»
«Сбер» объявляет о старте продаж умной медиаколонки SberBox Time, анонсированной в декабре 2021 г. в рамках документального фильма «Engineering Joy: как создаются умные устройства с виртуальными ассистентами от Сбера». Умную медиаколонку Sber
|15.03.2021
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Владельцы медиаприставки Sberbox смогут покупать авиабилеты S7 Airlines во время просмотра фильмов
С 15 марта 2021 г. покупка авиабилетов на рейсы S7 Airlines доступна всем владельцам умной медиаприставки Sberbox. Забронировать перелет можно с помощью виртуальных ассистентов семейства «Салют» прямо во время просмотра фильма из коллекции Оkko или через приложение авиакомпании в главном меню интер
|25.12.2020
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Сбербанк открыл сервис облачного гейминга. Пока бесплатный
нк запустил сервис облачного гейминга SberPlay. Начиная с 25 декабря 2020 г. владельцы ТВ-приставки SberBox могут воспользоваться бесплатной бета-версией, которая позволяет тестировать ПК-игры
|23.12.2020
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Waveaccess представила приложение для медиаприставки Sberbox
tapps) на открытой платформе «Сбера» – Smartmarket. Он будет доступен владельцам новой ТВ-приставки Sberbox, представленной в линейке мультимедийных устройств со встроенными виртуальными ассист
|15.10.2020
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Медиаприставка SberBox поступила в продажу. Цена
«Сбер» объявил о старте продаж умной медиаприставки SberBox с интегрированным семейством виртуальных ассистентов «Салют. Стоимость устройства сос
|24.09.2020
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«Сбер» выпустил ТВ-приставку SberBox с семейством виртуальных ассистентов «Салют» и голосовым управлением
«Сбер» выпустил мультимедийную ТВ-приставку-медиаплеер SberBox с семейством виртуальных ассистентов «Салют» и голосовым управлением. Устройство прев
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|Филиппов Денис 55 5
|Круглов Константин 28 4
|Афанасьев Денис 71 3
|Смирнов Иван 24 2
|Грищенков Александр 16 2
|Вильянов Сергей 15 2
|Греф Герман 429 1
|Волынсков Алексей 2 1
|Макаров Сергей 12 1
|Круглов Алексей 29 1
|Волошин Евгений 63 1
|Левина Елена 9 1
|Спиридонов Антон 4 1
|Михайлова Ольга 2 1
|Гецевичюс Дмитрий 1 1
|Хеирхабаров Теймур 22 1
|Алиханов Антон 21 1
|Ткаченко Андрей 21 1
|Высоцкая Юлия 3 1
|Юдинцев Антон 5 1
|Опанасенко Всеволод 133 1
|Болотская Мария 5 1
|Линева Ольга 2 1
|Дорошенко Елена 3 1
|Юдинцев Кирилл 5 1
|Чернышенко Дмитрий 572 1
|Голуб Павел 7 1
|Клименко Максим 5 1
|Жданов Сергей 30 1
|Чачин Михаил 8 1
|Пушной Александр 8 1
|Белевцев Андрей 66 1
|Закурдаев Александр 6 1
|Мусагалиев Азамат 5 1
|Харламов Игорь - Харламов Гарик 3 1
|Старый Андрей 2 1
|Дибров Дмитрий 5 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1972 4
|Forbes - Форбс 859 1
|Игромания 10 1
|Ведомости 1073 1
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