Закурдаев Александр
Закурдаев Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 1
|Минцифры РФ - НУЦ - Национальный удостоверяющий центр Национального удостоверяющего центра Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 44 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7306 5
|Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 126 5
|Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 160 1
|Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1996 3
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4746 1
|Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 167 2
|СалютДевайсы - SberBoom 18 1
|Сбер - SberBox - ТВ-приставка-медиаплеер 61 1
|Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 763 1
|Google Android 13994 1
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