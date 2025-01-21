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Закурдаев Александр



21.01.2025 Сергей Фикс назначен заместителем председателя Северо-Западного банка Сбербанка 1
29.12.2023 Сбербанк открыл более 50 офисов нового формата для жителей Северо-Запада в 2023 году 1
09.06.2023 В офисах «Сбера» можно бесплатно установить полезные сервисы на смартфон 1
10.10.2022 Клиенты Сбербанка в СЗФО купили товаров на 17 млрд рублей через сервис SberPay 1
01.08.2022 Оборот платежного сервиса SberPay на Северо-западе в первом полугодии 2022 г. достиг 12 млрд рублей 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Закурдаев Александр и организации, системы, технологии, персоны:

СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 1
Минцифры РФ - НУЦ - Национальный удостоверяющий центр Национального удостоверяющего центра Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 44 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7306 5
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 126 5
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 160 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1996 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4746 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12010 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5031 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7551 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8459 2
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1736 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 353 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12485 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27847 1
Application store - магазин приложений 1195 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24126 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27372 1
Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 167 2
СалютДевайсы - SberBoom 18 1
Сбер - SberBox - ТВ-приставка-медиаплеер 61 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 763 1
Google Android 13994 1
Россия - РФ - Российская федерация 144235 5
Россия - СЗФО - Архангельская область 717 3
Россия - СЗФО - Карелия Республика 673 3
Россия - СЗФО - Псковская область 629 3
Россия - СЗФО - Новгородская область 643 3
Россия - СЗФО - Калининградская область 1283 3
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 384 3
Россия - СЗФО - Вологодская область 682 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17373 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2415 3
Россия - СЗФО - Республика Коми 751 3
Россия - СЗФО - Мурманская область 668 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43167 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3092 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47996 3
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 176 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24086 1
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 237 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Создано именных указателей - 166242.
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