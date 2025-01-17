СалютДевайсы - SberBoom

Умные колонки SberBoom и SberBoom Mini с ассистентами Салют воспроизводят музыку, развлекают детей и взрослых, помогают управлять разными устройствами умного дома и обеспечивать безопасность, контролировать обстановку в доме с помощью сервиса домашнего комфорта «Детектор шума». Разработаны для Сбера командой компании-партнёра SberDevices.