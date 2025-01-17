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СалютДевайсы SberBoom

СалютДевайсы - SberBoom

Умные колонки SberBoom и SberBoom Mini  с ассистентами Салют воспроизводят музыку, развлекают детей и взрослых, помогают управлять разными устройствами умного дома и обеспечивать безопасность, контролировать обстановку в доме с помощью сервиса домашнего комфорта «Детектор шума». Разработаны для Сбера командой компании-партнёра SberDevices.


17.01.2025 «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост рынка умных колонок на 26% за 2024 год 2
24.10.2024 «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж умных колонок на 49% за девять месяцев 2024 года 2
16.09.2024 Сбербанк выпустил суперполезное умное устройство, которое не даст замерзнуть зимой. Цена 1
07.08.2024 Сбербанк представил новые умные колонки SberBoom Home и SberBoom Mini 2 с искусственным интеллектом GigaChat 2
17.05.2024 «М.Видео-Эльдорадо» анонсирует старт продаж умных колонок «SberBoom Mini Простоквашино» 3
16.05.2024 «Сбер» выпустил умную колонку SberBoom Mini c героями «Простоквашино» 2
27.04.2024 Умный дом Sber теперь может управлять техникой Haier 1
18.04.2024 Продажи умных колонок в России продолжают уверенно расти: +33% в I квартале 2024 года 2
18.03.2024 Лучшие умные колонки, говорящие по-русски: выбор ZOOM 1
17.01.2024 «М.Видео-Эльдорадо»: четверть продаж умных девайсов и колонок в 2023 г. пришлась на декабрь 1
29.12.2023 Сбербанк открыл более 50 офисов нового формата для жителей Северо-Запада в 2023 году 1
08.12.2023 Гаджеты для новогоднего настроения: выбор ZOOM 1
30.11.2023 Родителям станет проще наладить режим дня ребенка с умным ночником Sber 2
09.11.2023 Пользователям теперь доступен виртуальный ассистент «Салют» нового поколения 2
21.09.2023 Искусcтвенный интеллект «Сбера» теперь доступен во всех умных устройствах Sber под управлением ОС «Салют ТВ» 2
05.09.2023 «Сбер» открывает публичный доступ к искусственному интеллекту для всех 2
17.08.2023 «Сбер» встроил GigaChat в ассистента «Салют» на умных колонках SberBoom 2
31.01.2023 «Сбер» представил умные колонки SberBoom и SberBoom Mini 2

Публикаций - 18, упоминаний - 31

СалютДевайсы и организации, системы, технологии, персоны:

СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 13
Yandex - Яндекс 7339 4
Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 68 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 3
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 110 3
Apple Inc 12099 2
X Corp - Twitter 2845 1
Ростелеком 9699 1
Xiaomi 1732 1
Haier Group 165 1
HEC 25 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 12
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2342 5
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 2
Лента - Сеть розничной торговли 2080 2
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 160 2
Сбер - SberShop 3 1
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 125 1
Сбер - СберЛогистика 63 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 163 1
Haier - Candy Group - Канди 96 1
Союзмультфильм - киностудия ТПО ФГУП 47 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 2
БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 483 14
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Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1736 9
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 8
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Умные платформы 1682 4
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2966 4
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API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3836 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1940 1
СалютДевайсы - GigaChat 190 7
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 7
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 165 5
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 148 3
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 3
Сбер - СберПрайм 45 2
Google Android 13994 2
Сбер - Салют-ТВ - Сберсалют 78 2
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 316 2
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 763 2
Apple iOS 7809 2
Яндекс.Станция Мини 57 2
СалютДевайсы - NeONKA - NEural Omnimodal Network with Knowledge-Awareness 7 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 90 1
СалютДевайсы - GigaChat - ruGPT - Russian Generative Pretrained Transformer - нейросетевая модель генерации текста для русского языка 23 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 1
Gen Digital - Avast Smart Life 21 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 198 1
Яндекс.Плюс 191 1
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 177 1
Яндекс.Станция - Умный дом с Алисой 42 1
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 427 1
Apple Siri - Голосовой помощник 395 1
Apple Music 108 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 171 1
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 49 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Рассвет ОС 92 1
Apple HomePod 33 1
Intel Evo 103 1
Apple HomeKit 41 1
Digma SmartLife 4 1
Сбер - SberPortal 31 1
Xiaomi Mi Home 74 1
LG XBOOM - серия аудиоколонок 17 1
VK ID - VK OnePass - Mail.ru ID 66 1
Xiaomi Mi Smart Speaker 4 1
HiPER Smart Home 3 1
Haier - Casarte 4 1
Сбер - SberBox - ТВ-приставка-медиаплеер 61 1
Apple - App Store 2890 1
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