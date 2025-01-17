СалютДевайсы SberBoom
Умные колонки SberBoom и SberBoom Mini с ассистентами Салют воспроизводят музыку, развлекают детей и взрослых, помогают управлять разными устройствами умного дома и обеспечивать безопасность, контролировать обстановку в доме с помощью сервиса домашнего комфорта «Детектор шума». Разработаны для Сбера командой компании-партнёра SberDevices.
СалютДевайсы и организации, системы, технологии, персоны:
|Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 3
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 2
|Белевцев Андрей 63 3
|Филиппов Денис 54 2
|Уваров Сергей 33 2
|Закурдаев Александр 4 1
|Рогозин Алексей 4 1
|Иксанова Екатерина 16 1
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