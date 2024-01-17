«М.Видео-Эльдорадо»: четверть продаж умных девайсов и колонок в 2023 г. пришлась на декабрь

Группа «М.Видео-Эльдорадо» проанализировала спрос на элементы для организации умного домашнего пространства и колонки с голосовыми ассистентами, за 12 месяцев 2023 г. спрос на эти категории товаров продемонстрировал позитивную динамику в штуках 80% и 65% соответственно. Пик продаж пришелся на IV квартал 2023 г., только в декабре 2023 г. россияне приобрели более четверти от годового объема, когда умные девайсы пользовались повышенной популярностью в период крупных продаж и в преддверии новогодних праздников. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

По итогам 2023 г. в «М.Видео-Эльдорадо» количество проданных девайсов из экосистемы умного дома для повышения уровня комфорта и безопасности увеличилось год к году более чем на 80%. Наибольший объем продаж пришелся на лампочки, розетки, элементы для контроля и управления умным домом, датчики безопасности и IP-камеры. Самыми активно растущими товарами в сегменте умного дома относительно предыдущего года оказались: интерактивная светодиодная лента, датчики безопасности, лампочки, девайсы для управления умным домом, а также розетки. Ассортимент устройств для организации умного дома в обеих сетях превышает уже 1000 наименований, в том числе пополнился специальными замками, термостатами, шторами, карнизами, видеодомофонами и комплектными решениями.

Одним из драйверов популяризации умной экосистемы и голосовых ассистентов выступают колонки. Спрос на них за прошлый год увеличился более чем на 65% год к году. Порядка 85% продаж в количественном выражении пришлось на компактные и наиболее доступные модели, порядка 15% заняли более мощные, функциональные и габаритные устройства, доля которых за год увеличилась почти на 2 пп. В топ-5 наиболее продаваемых моделей умных колонок в 2023 г. в штуках вошли: «Яндекс Лайт», «Яндекс мини» (с часами), SberBoom Mini, «Яндекс Станция 2» и VK Neo.

Руководитель департамента «Развлечения и гаджеты» в группе «М.Видео-Эльдорадо» Алексей Рогозин: «Умные гаджеты продолжают активно проникать в нашу повседневную жизнь и российские домохозяйства. Все больше пользователей открывают для себя возможности, различные сценарии использования, автоматизируют домашнее пространство, расширяют пул используемых устройств, которыми можно управлять дистанционно. Элементы по отдельности или в связке позволяют повысить безопасность помещения и снизить различные бытовые риски, упрощают различные задачи и управление техникой, позволяют экономить на них время и, например, снижать стоимость коммунальных услуг. Массовой популяризации способствует довольно низкий порог входа и расширение ассортимента приборов с разными протоколами, особенно российскими брендами, которые активно вовлекают в свои экосистемы, а также развитие выбора и возможностей колонок с виртуальными ассистентами. Со своей стороны мы стремимся сделать умное направление понятнее и доступнее: расширяем демо-зоны в магазинах, проводим промоакции и делаем специальные предложения, предоставляем услуги по настройке и установке».

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». В периметр группы входят ИТ-компания «М.Тех» и финтех-платформа «Директ Кредит». Группа «М.Видео-Эльдорадо» управляет сетью из более чем 1200 магазинов в 370 российских городах от Калининградской области до Камчатки и развивает собственный маркетплейс техники и электроники.