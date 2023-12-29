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Сбербанк открыл более 50 офисов нового формата для жителей Северо-Запада в 2023 году

Сегодня на Северо-Западе работают уже 136 офисов Сбербанк нового формата, из них более 50 открылись в 2023 г.

Большинство банковских услуг в обновленных офисах можно получить в любой удобной для посетителя локации, появились детские зоны и коворкинги, где можно зарядить телефон, пообщаться и выпить кофе. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

У клиентов появилась возможность не только получить финансовые услуги, но и приобрести небанковские продукты компаний-партнеров Сбербанка. Например, в зоне SberDevices можно протестировать и купить устройства для умного дома Sber – лампы и розетки, а также музыкальную колонку SberBoom, смарт-дисплей SberPortal, ТВ-приставку SberBox и другие умные устройства Sber.

Еще одна новинка – в большинстве офисов теперь оборудованы пункты выдачи заказов, где можно получить или отправить посылку с помощью «СберЛогистики», забрать покупку из «Мегамаркета».

Александр Закурдаев, заместитель председателя Северо-Западного банка Сбербанка: «В 2023 г. мы обновили 11 офисов в сельских поселениях, 25 – в Санкт-Петербурге и еще 16 – по всему СЗФО. Наши отделения преображаются и становятся максимально комфортными для посетителей. В одном пространстве теперь доступны и онлайн-, и офлайн-услуги для разных сфер жизни. К нам приходят и купить подарок, и за посылкой, и настроить онлайн-кинотеатр или мобильную связь. Мы видим реакцию и отзывы клиентов и понимаем, что двигаемся в правильном направлении. В следующем году мы продолжим переформатирование и модернизацию».

Набор новых услуг в офисах может отличаться в зависимости от их размера и посещаемости.

Александр Ежов, С3 Solutions — о состоянии рынка и технологических трендах в ИТ-кондиционировании
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ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. Основным акционером ПАО Сбербанк является Россия в лице Министерства финансов, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

Северо-Западный банк ПАО Сбербанк работает в 11 регионах России - Санкт-Петербург, Ленинградская, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Мурманская, Новгородская, Псковская области, Республика Карелия, Республика Коми и Ненецкий автономный округ.

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