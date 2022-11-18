Сбер СберЛогистика
|18.11.2022
|
«Сберлогистика» установила первый постамат в МФЦ Мурманска
не всегда нужно брать талон в электронную очередь – забрать документ или справку можно в постамате «Сберлогистики». При оформлении заявки на сайте «Мои документы» нужно выбрать удобный способ п
|24.08.2022
|
Постаматами «Сберлогистики» оборудовали МФЦ Воронежа
позволяет избежать ожидания в очереди и минимизировать контакты с другими людьми. Через постаматы «Сберлогистики» можно получить документы по 29 видам услуг, а у сотрудников освобождается боль
|17.05.2022
|
«Сберлогистика» запускает склад в Новосибирске под объемы продаж «Сбермегамаркета»
ю использования складской инфраструктуры и сети пунктов выдачи главного логистического оператора — «Сберлогистики». На текущий момент оформить поставку товаров на фулфилмент можно также в Москв
|01.12.2021
|
Посетители салонов Tele2 смогут получать и отправлять посылки в постаматах «Сберлогистики»
Tele2, оператор мобильной связи, и федеральная логистическая компания «Сберлогистика» начинают сотрудничество по развитию сети постаматов. Теперь посетители салонов связи Tele2 могут получать заказы из интернет-магазинов и отправлять посылки через постаматы логист
|25.03.2021
|
«Детский мир» запускает доставку через сервис «Сберлогистика»
r.ru или в мобильном приложении «Детмир», можно будет получить в отделениях «Сбера» и в постаматах «Сберлогистики», расположенных в том числе в зонах 24/7. «Сберлогистика» обладает собственной
|23.03.2021
|
«Сберлогистика» открыла в столичном регионе новый центр для хранения продуктов
Федеральный логистический оператор «Сберлогистика» объявил об открытии в Московской области распределительного центра, ориентированного на хранение и обработку продуктов питания и дальнейшую их отправку. Новый склад класса А площ
|12.08.2020
|
К «СберЛогистике» теперь можно подключиться через «Яндекс.кассу»
запустили акцию для онлайн-бизнеса. Интернет-магазины теперь могут подключиться к сервису доставки «СберЛогистики» через личный кабинет «Яндекс.кассы» со скидкой 5%. Новая возможность доступна
|03.08.2020
|
«Сберлогистика» построила логистический контур на базе SAP
P-системы позволят нам реализовать нашу стратегию», - отметил Сергей Малышев, генеральный директор «Сберлогистики». «Промышленная система управления складом – это «сердце» логистического бизнес
|03.08.2020
|
«Сберлогистика» построила логистический контур на базе SAP
P-системы позволят нам реализовать нашу стратегию», – отметил Сергей Малышев, генеральный директор «Сберлогистики». «Промышленная система управления складом – это "сердце" логистического бизнес
|17.06.2020
|
«Сберлогистика» стала первым парнтером Wildberries по доставке заказов в постаматы
ящее время закончена интеграция ИТ систем, прошли тестовые доставки, – сказал генеральный директор «Сберлогистики» Сергей Малышев. – В июне мы начали доставлять заказы клиентам Wildberries чере
|26.05.2020
|
AliExpress Россия и «Сберлогистика» вводят новые способы доставки заказов
xpress по всей России превысит 16500 пунктов. Сначала продавцы AliExpress смогут подключить услугу «Сберкурьер» — доставку заказов курьером до двери получателя в 42 крупных российских городах и
|25.05.2020
|
«Сберлогистика» расширила географию присутствия до 42 регионов
ы во всех регионах, мы откроем до конца года еще 40 подразделений», – отметил генеральный директор «Сберлогистики» Сергей Малышев.
|27.04.2020
|
В «Сбербанк бизнес онлайн» появились услуги «Сберлогистики»
отправки корреспонденции и посылок пользователям «Сбербанк бизнес онлайн» доступны два продукта — «Сберкурьер» и «Сберпосылка». «Сберкурьер» — это доставка с курьером от двери до двери.
|10.04.2020
|
«Сберлогистика» запустила технологию бесконтактной доставки
истика» возвращает продавцу на следующий день после доставки. Сергей Малышев, генеральный директор «Сберлогистики», сказал: «Сегодня услуги курьерской доставки стали одним из ключевых социально
|01.04.2020
|
Сервис доставки в мобильном приложении Сбербанка стал доступен в 22 регионах России
. Отправить посылку пользователи «Сбербанк онлайн» могут, во-первых, с курьером с помощью продукта «Сберкурьер» по цене от 370 руб. При этом собственные курьерские службы «Сберлогистики» по все
|30.01.2020
|
Сбербанк и «Сберлогистика» запустили сервис доставки в мобильном приложении «Сбербанк онлайн»
в приложении пользователи выбирают город назначения, доступный для этого города способ доставки — «Сберкурьер» или «Сберпосылка», — а также адрес и данные получателя. «Сберкурьер» — это
|16.12.2019
|
«Сберлогистика» и Hermes Russia договорились о сотрудничестве
ничестве с федеральной сетью офисов доставки Hermes Russia. По соглашению между компаниями клиенты «Сберлогистики» уже с начала 2020 г. смогут получать свои посылки в любой из 1635 точек сети H
|28.11.2019
|
«Сберлогистика» обеспечит доставку заказов пользователям сервиса «Беру»
. Доставкой со «Сберкурьером» смогут пользоваться клиенты «Беру» из 16 городов-миллионников. Услуга Сберпосылка будет доступна в сети пунктов выдачи заказов, которая состоит из шести тысяч точе
|15.11.2019
|
«Сберлогистика» переходит на онлайн-подпись документов в Legium.io
кументов, 1 000 документов и 5 000 документов соответственно. Сергей Малышев, генеральный директор «Сберлогистики», отметил: «Стратегия «Сберлогистики» подразумевает высокую динамику нар
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 124 1
|РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 48 1
|Малышев Сергей 83 16
|Хасис Лев 105 9
|Греф Герман 419 6
|Зайцева Мария 6 5
|Путин Владимир 3171 3
|Сысоев Александр 41 3
|Тынкован Александр 51 3
|Кунин Соломон 9 3
|Горяйнов Андрей 50 2
|Круглов Алексей 29 2
|Круглов Константин 28 2
|Богуславский Леонид 37 2
|Шкипин Виктор 13 2
|Малько Павел 3 2
|Буздалин Антон 6 2
|Трапезников Александр 2 2
|Ведяхин Александр 131 2
|Лысенко Эдуард 308 2
|Щербаков Иван 29 2
|Семенов Павел 28 2
|Шулев Алексей 1 1
|Лоевская Анна 49 1
|Иващенко Вячеслав 14 1
|Волож Аркадий 251 1
|Гришаков Максим 31 1
|Петрухин Дмитрий 17 1
|Варламов Кирилл 40 1
|Крейнин Владислав 10 1
|Трифонов Александр 1 1
|Сатановская Ольга 4 1
|Бедарев Виталий 17 1
|Якушкин Евгений 4 1
|Хаустов Иван 9 1
|Михайлов Иван 10 1
|Магидей Наталья 1 1
|Зарубинский Игорь 12 1
|Жигалова-Озкан Марина 7 1
|Шаповалов Вадим 2 1
|Курмангужин Асан 5 1
|Шадаев Максут 1008 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.