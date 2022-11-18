Сбер - СберЛогистика

«Сберлогистика» установила первый постамат в МФЦ Мурманска не всегда нужно брать талон в электронную очередь – забрать документ или справку можно в постамате «Сберлогистики». При оформлении заявки на сайте «Мои документы» нужно выбрать удобный способ п

Постаматами «Сберлогистики» оборудовали МФЦ Воронежа позволяет избежать ожидания в очереди и минимизировать контакты с другими людьми. Через постаматы «Сберлогистики» можно получить документы по 29 видам услуг, а у сотрудников освобождается боль

«Сберлогистика» запускает склад в Новосибирске под объемы продаж «Сбермегамаркета» ю использования складской инфраструктуры и сети пунктов выдачи главного логистического оператора — «Сберлогистики». На текущий момент оформить поставку товаров на фулфилмент можно также в Москв

Посетители салонов Tele2 смогут получать и отправлять посылки в постаматах «Сберлогистики» Tele2, оператор мобильной связи, и федеральная логистическая компания «Сберлогистика» начинают сотрудничество по развитию сети постаматов. Теперь посетители салонов связи Tele2 могут получать заказы из интернет-магазинов и отправлять посылки через постаматы логист

«Детский мир» запускает доставку через сервис «Сберлогистика» r.ru или в мобильном приложении «Детмир», можно будет получить в отделениях «Сбера» и в постаматах «Сберлогистики», расположенных в том числе в зонах 24/7. «Сберлогистика» обладает собственной

«Сберлогистика» открыла в столичном регионе новый центр для хранения продуктов Федеральный логистический оператор «Сберлогистика» объявил об открытии в Московской области распределительного центра, ориентированного на хранение и обработку продуктов питания и дальнейшую их отправку. Новый склад класса А площ

К «СберЛогистике» теперь можно подключиться через «Яндекс.кассу» запустили акцию для онлайн-бизнеса. Интернет-магазины теперь могут подключиться к сервису доставки «СберЛогистики» через личный кабинет «Яндекс.кассы» со скидкой 5%. Новая возможность доступна

«Сберлогистика» построила логистический контур на базе SAP P-системы позволят нам реализовать нашу стратегию», - отметил Сергей Малышев, генеральный директор «Сберлогистики». «Промышленная система управления складом – это «сердце» логистического бизнес

«Сберлогистика» построила логистический контур на базе SAP P-системы позволят нам реализовать нашу стратегию», – отметил Сергей Малышев, генеральный директор «Сберлогистики». «Промышленная система управления складом – это "сердце" логистического бизнес

«Сберлогистика» стала первым парнтером Wildberries по доставке заказов в постаматы ящее время закончена интеграция ИТ систем, прошли тестовые доставки, – сказал генеральный директор «Сберлогистики» Сергей Малышев. – В июне мы начали доставлять заказы клиентам Wildberries чере

AliExpress Россия и «Сберлогистика» вводят новые способы доставки заказов xpress по всей России превысит 16500 пунктов. Сначала продавцы AliExpress смогут подключить услугу «Сберкурьер» — доставку заказов курьером до двери получателя в 42 крупных российских городах и

«Сберлогистика» расширила географию присутствия до 42 регионов ы во всех регионах, мы откроем до конца года еще 40 подразделений», – отметил генеральный директор «Сберлогистики» Сергей Малышев.

В «Сбербанк бизнес онлайн» появились услуги «Сберлогистики» отправки корреспонденции и посылок пользователям «Сбербанк бизнес онлайн» доступны два продукта — «Сберкурьер» и «Сберпосылка». «Сберкурьер» — это доставка с курьером от двери до двери.

«Сберлогистика» запустила технологию бесконтактной доставки истика» возвращает продавцу на следующий день после доставки. Сергей Малышев, генеральный директор «Сберлогистики», сказал: «Сегодня услуги курьерской доставки стали одним из ключевых социально

Сервис доставки в мобильном приложении Сбербанка стал доступен в 22 регионах России . Отправить посылку пользователи «Сбербанк онлайн» могут, во-первых, с курьером с помощью продукта «Сберкурьер» по цене от 370 руб. При этом собственные курьерские службы «Сберлогистики» по все

Сбербанк и «Сберлогистика» запустили сервис доставки в мобильном приложении «Сбербанк онлайн» в приложении пользователи выбирают город назначения, доступный для этого города способ доставки — «Сберкурьер» или «Сберпосылка», — а также адрес и данные получателя. «Сберкурьер» — это

«Сберлогистика» и Hermes Russia договорились о сотрудничестве ничестве с федеральной сетью офисов доставки Hermes Russia. По соглашению между компаниями клиенты «Сберлогистики» уже с начала 2020 г. смогут получать свои посылки в любой из 1635 точек сети H

«Сберлогистика» обеспечит доставку заказов пользователям сервиса «Беру» . Доставкой со «Сберкурьером» смогут пользоваться клиенты «Беру» из 16 городов-миллионников. Услуга Сберпосылка будет доступна в сети пунктов выдачи заказов, которая состоит из шести тысяч точе