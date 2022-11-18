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Сбер СберЛогистика

Сбер - СберЛогистика


18.11.2022 «Сберлогистика» установила первый постамат в МФЦ Мурманска

не всегда нужно брать талон в электронную очередь – забрать документ или справку можно в постамате «Сберлогистики». При оформлении заявки на сайте «Мои документы» нужно выбрать удобный способ п
24.08.2022 Постаматами «Сберлогистики» оборудовали МФЦ Воронежа

позволяет избежать ожидания в очереди и минимизировать контакты с другими людьми. Через постаматы «Сберлогистики» можно получить документы по 29 видам услуг, а у сотрудников освобождается боль
17.05.2022 «Сберлогистика» запускает склад в Новосибирске под объемы продаж «Сбермегамаркета»

ю использования складской инфраструктуры и сети пунктов выдачи главного логистического оператора — «Сберлогистики». На текущий момент оформить поставку товаров на фулфилмент можно также в Москв
01.12.2021 Посетители салонов Tele2 смогут получать и отправлять посылки в постаматах «Сберлогистики»

Tele2, оператор мобильной связи, и федеральная логистическая компания «Сберлогистика» начинают сотрудничество по развитию сети постаматов. Теперь посетители салонов связи Tele2 могут получать заказы из интернет-магазинов и отправлять посылки через постаматы логист
25.03.2021 «Детский мир» запускает доставку через сервис «Сберлогистика»

r.ru или в мобильном приложении «Детмир», можно будет получить в отделениях «Сбера» и в постаматах «Сберлогистики», расположенных в том числе в зонах 24/7. «Сберлогистика» обладает собственной

23.03.2021 «Сберлогистика» открыла в столичном регионе новый центр для хранения продуктов

Федеральный логистический оператор «Сберлогистика» объявил об открытии в Московской области распределительного центра, ориентированного на хранение и обработку продуктов питания и дальнейшую их отправку. Новый склад класса А площ
12.08.2020 К «СберЛогистике» теперь можно подключиться через «Яндекс.кассу»

запустили акцию для онлайн-бизнеса. Интернет-магазины теперь могут подключиться к сервису доставки «СберЛогистики» через личный кабинет «Яндекс.кассы» со скидкой 5%. Новая возможность доступна

03.08.2020 «Сберлогистика» построила логистический контур на базе SAP

P-системы позволят нам реализовать нашу стратегию», - отметил Сергей Малышев, генеральный директор «Сберлогистики». «Промышленная система управления складом – это «сердце» логистического бизнес
03.08.2020 «Сберлогистика» построила логистический контур на базе SAP

P-системы позволят нам реализовать нашу стратегию», – отметил Сергей Малышев, генеральный директор «Сберлогистики». «Промышленная система управления складом – это "сердце" логистического бизнес
17.06.2020 «Сберлогистика» стала первым парнтером Wildberries по доставке заказов в постаматы

ящее время закончена интеграция ИТ систем, прошли тестовые доставки, – сказал генеральный директор «Сберлогистики» Сергей Малышев. – В июне мы начали доставлять заказы клиентам Wildberries чере
26.05.2020 AliExpress Россия и «Сберлогистика» вводят новые способы доставки заказов

xpress по всей России превысит 16500 пунктов. Сначала продавцы AliExpress смогут подключить услугу «Сберкурьер» — доставку заказов курьером до двери получателя в 42 крупных российских городах и
25.05.2020 «Сберлогистика» расширила географию присутствия до 42 регионов

ы во всех регионах, мы откроем до конца года еще 40 подразделений», – отметил генеральный директор «Сберлогистики» Сергей Малышев.
27.04.2020 В «Сбербанк бизнес онлайн» появились услуги «Сберлогистики»

отправки корреспонденции и посылок пользователям «Сбербанк бизнес онлайн» доступны два продукта — «Сберкурьер» и «Сберпосылка». «Сберкурьер» — это доставка с курьером от двери до двери.
10.04.2020 «Сберлогистика» запустила технологию бесконтактной доставки

истика» возвращает продавцу на следующий день после доставки. Сергей Малышев, генеральный директор «Сберлогистики», сказал: «Сегодня услуги курьерской доставки стали одним из ключевых социально
01.04.2020 Сервис доставки в мобильном приложении Сбербанка стал доступен в 22 регионах России

. Отправить посылку пользователи «Сбербанк онлайн» могут, во-первых, с курьером с помощью продукта «Сберкурьер» по цене от 370 руб. При этом собственные курьерские службы «Сберлогистики» по все
30.01.2020 Сбербанк и «Сберлогистика» запустили сервис доставки в мобильном приложении «Сбербанк онлайн»

в приложении пользователи выбирают город назначения, доступный для этого города способ доставки — «Сберкурьер» или «Сберпосылка», — а также адрес и данные получателя. «Сберкурьер» — это
16.12.2019 «Сберлогистика» и Hermes Russia договорились о сотрудничестве

ничестве с федеральной сетью офисов доставки Hermes Russia. По соглашению между компаниями клиенты «Сберлогистики» уже с начала 2020 г. смогут получать свои посылки в любой из 1635 точек сети H
28.11.2019 «Сберлогистика» обеспечит доставку заказов пользователям сервиса «Беру»

. Доставкой со «Сберкурьером» смогут пользоваться клиенты «Беру» из 16 городов-миллионников. Услуга Сберпосылка будет доступна в сети пунктов выдачи заказов, которая состоит из шести тысяч точе
15.11.2019 «Сберлогистика» переходит на онлайн-подпись документов в Legium.io

кументов, 1 000 документов и 5 000 документов соответственно. Сергей Малышев, генеральный директор «Сберлогистики», отметил: «Стратегия «Сберлогистики» подразумевает высокую динамику нар

Публикаций - 63, упоминаний - 108

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7339 12
VK - Mail.ru Group 3455 8
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 6
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 4
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 4
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 290 3
ParaType - ПараТайп 9 3
Superdesigners 3 3
Media.Work 3 3
Merlion - Мерлион 793 3
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 3
8213 3
SAP SE 5276 2
Amazon Inc - Amazon.com 2998 2
SAP CIS - САП СНГ 854 2
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 2
TeamIdea - Тимидея Групп 23 2
Цифровые активы 118 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 2
Telegram Group 1983 2
Desnol soft - Деснол софт - Деснол Бизнес Решения 51 2
Amlogic 35 2
Alibaba Group 422 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 324 1
Google LLC 11775 1
PIM Solutions - PimPay - ПИМ - Помощь Интернет-Магазинам 10 1
Сбер - Сбербанк Деловая среда 93 1
Microsoft Corporation 24623 1
Apple Inc 12099 1
Intel Corporation 12197 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 1
Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 78 1
UCS Foodplex - Фудплекс - Цифровая платформа для ресторанного рынка 19 1
Merlion - Позитроника - федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники 82 1
Расчетные решения АО 24 1
Merlion - Сеть компьютерных клиник 38 1
Shenzhen SEI Robotics 1 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 48
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 160 10
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2342 9
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 9
Ситимобил - Служба такси 158 9
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 8
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 88 6
Сбер - Еаптека 33 6
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 641 5
Hermes - PickPoint - Сеть автоматизированных пунктов выдачи - сеть постаматов 48 5
Почта России ПАО 2112 4
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 121 4
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 210 4
О2О Холдинг 56 4
Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 48 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 3
Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 79 3
Альфа-Банк 1769 3
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 155 3
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 140 3
Shiptor - Экспресс Парсел Сервис 6 3
RTP Global 10 3
Сбер - СберАвто 30 3
Щука - дизайн-студия 23 3
Landor&Fitch 3 3
Сбер - Кухня на районе - Локалкитчен 39 3
Деловые Линии ГК 66 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 2
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 233 2
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 46 2
Р-Фарм ГК - R-Pharm Group 27 2
Сбер - Сбербанк Уральский территориальный банк 33 2
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 51 2
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 62 2
НСПК - Национальная система платежных карт 813 2
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 193 2
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 84 1
Pony Express - Фрейт линк 67 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 126 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 2
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 429 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 124 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 48 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 40
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 18
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 17
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2231 17
Почтомат - постамат - Автоматизированная почтовая станция - Postmats - Automated postal station 112 12
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 10
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MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 7
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 6
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HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3817 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 2
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3462 2
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 182 18
Яндекс.Маркет 937 11
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 164 9
Сбер - СберФуд - SberFood 18 8
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 825 7
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 763 7
Сбер - СберПрайм 45 6
Сбер - Сбер ID - Сбербанк ID - Sber ID - Sberbank ID - СберБизнес ID 74 5
Сбер - Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка - СберБизнес Спасибо 113 5
Apple iPhone 6 4862 4
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 110 3
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 309 3
Сбер - СберЗвук - Zvooq.ru (Звук) - Muzlab - Музлаб 88 3
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 3
Сбер - SberX Экосистема 19 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 560 2
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 61 2
SAP TMS - SAP Transportation Management and Logistics System 32 2
Сбер - SberBox - ТВ-приставка-медиаплеер 61 2
Сбер - Сбердиск 13 2
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 407 2
Apple Maps 34 2
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 497 2
Яндекс.Радар 29 2
Сбер - Сбербанк Вместе 11 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1047 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 2
Яндекс.Навигатор 101 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 2
Desnol Service Desk Itilium - Итилиум - 1С:ITILIUM 41 2
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 286 2
DLBI - Data Leakage & Breach Intelligence - сервис поиска утечек и мониторинга даркнета - Мониторинг закрытых площадок в DarkNet на предмет утечек баз данных 43 2
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 584 2
Сбер - Сберправо - юридический онлайн-сервис 7 2
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
Google Android 13994 1
Apple iOS 7809 1
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
Apple - App Store 2890 1
Малышев Сергей 83 16
Хасис Лев 105 9
Греф Герман 419 6
Зайцева Мария 6 5
Путин Владимир 3171 3
Сысоев Александр 41 3
Тынкован Александр 51 3
Кунин Соломон 9 3
Горяйнов Андрей 50 2
Круглов Алексей 29 2
Круглов Константин 28 2
Богуславский Леонид 37 2
Шкипин Виктор 13 2
Малько Павел 3 2
Буздалин Антон 6 2
Трапезников Александр 2 2
Ведяхин Александр 131 2
Лысенко Эдуард 308 2
Щербаков Иван 29 2
Семенов Павел 28 2
Шулев Алексей 1 1
Лоевская Анна 49 1
Иващенко Вячеслав 14 1
Волож Аркадий 251 1
Гришаков Максим 31 1
Петрухин Дмитрий 17 1
Варламов Кирилл 40 1
Крейнин Владислав 10 1
Трифонов Александр 1 1
Сатановская Ольга 4 1
Бедарев Виталий 17 1
Якушкин Евгений 4 1
Хаустов Иван 9 1
Михайлов Иван 10 1
Магидей Наталья 1 1
Зарубинский Игорь 12 1
Жигалова-Озкан Марина 7 1
Шаповалов Вадим 2 1
Курмангужин Асан 5 1
Шадаев Максут 1008 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 50
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 21
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 11
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 7
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 6
Россия - СФО - Новосибирск 4290 6
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 4
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1493 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7420 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2413 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1137 3
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 704 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1657 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1647 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1110 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1003 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1951 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1471 2
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 441 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1536 2
Кипр - Республика 550 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1152 2
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 639 2
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 910 2
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 590 2
Германия - Федеративная Республика 12681 2
Турция - Турецкая республика 2351 2
Казахстан - Республика 5525 2
Япония 13282 2
Беларусь - Белоруссия 5637 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 2
Россия - СЗФО - Мурманская область 668 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 36
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 31
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 21
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1187 16
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 11
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 10
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 654 10
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления 1562 9
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 236 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 8
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 7
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