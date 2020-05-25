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«Сберлогистика» расширила географию присутствия до 42 регионов

Ритейл Логистика

«Сберлогистика» продолжает расширять география своего присутствия в российских регионах. Сегодня подразделения компании работают в 42 крупных городах России и окружающих их населенных пунктах-сателлитах.

В мае 2020 г. «Сберлогистика» открыла 16 подразделений в Барнауле, Владимире, Ижевске, Липецке, Мурманске, Оренбурге, Петрозаводске, Рязани, Саратове, Смоленске, Ставрополе, Тамбове, Ханты-Мансийске, Чите, Южно-Сахалинске и Ярославле.

Региональные подразделения выполняют полный спектр логистических операций от первой до последней мили, включая курьерскую доставку в областных центрах и окружающих их населенных пунктах, а также развитие сети постаматов и пунктов выдачи посылок.

«Последние два месяца серьезно скорректировали наши планы по развитию инфраструктурной сети. В связи с кратным увеличением спроса на курьерскую доставку мы ускорили темп открытия подразделений в ключевых городах, чтобы предоставить нашим клиентам – и отправителям, и получателям – лучший сервис на рынке. Реализуя стратегию создания собственной инфраструктуры во всех регионах, мы откроем до конца года еще 40 подразделений», – отметил генеральный директор «Сберлогистики» Сергей Малышев.



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