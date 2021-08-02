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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийск


02.08.2021 «Мегафон» предложил абонентам бесплатную годовую подписку на Apple Music 1
09.04.2021 Доступное «цифровое» образование в Югре 1
12.03.2021 Серверы на «Эльбрусах» для МВД подорожали на 200 миллионов 1
01.03.2021 Полиция Крыма, Чечни и Дагестана получит серверы на «Эльбрусах» в ходе миллиардной закупки 1
27.01.2021 Педагоги Югры ознакомились с новыми возможностями ЦОП «ГИС образование Югры» 2
10.12.2020 Tele2 запустил тариф для любителей кино 1
08.12.2020 «Ростелеком» установит более пятисот камер видеонаблюдения в городах арктического региона 1
25.05.2020 «Сберлогистика» расширила географию присутствия до 42 регионов 1
25.05.2020 Абоненты Tele2 могут заменить SIM-карту дистанционно 1
20.02.2020 Банк «Открытие» запустил «Кофебота» для неформального общения сотрудников 1
28.08.2019 «Ростелеком» модернизировал телеком-сети ХМАО 1
07.08.2019 Банк «Открытие» запустил онлайн-продажи продукта для дистанционных медконсультаций 1
14.03.2019 «Форс» перевел реестр госуслуг Югры с Oracle на PostgreSQL 1
12.12.2018 «Ростелеком» объединил в единую информационную сеть все образовательные учреждения столицы Югры 3
11.07.2018 Как объединяются банки: планы «Открытия» и Бинбанка 1
27.06.2018 «Ростелеком» включил «умное» освещение на спортивных аренах столицы Югры 2
08.06.2018 Минкомсвязи хочет перевести чиновников на смартфоны с российской ОС 1
05.06.2018 Softline примет участие в создании «Региона будущего» на Урале 1
14.09.2017 «Вокорд» и ISD представили решение для распознавания лиц в платежно-пропускных терминалах 1
05.07.2017 ФСБ поспорила с Минфином о правомерности создания новой ГИС министерства 1
23.06.2017 В Ханты-Мансийске показали новые возможности электронной регистратуры 2
18.01.2017 В Москве прошла Открытая олимпиада школьников по спортивному программированию 1
30.12.2016 МТС представил итоги работы в Ханты-Мансийском округе-Югре в 2016 году 2
20.09.2016 «Ростелеком» обеспечит видеонаблюдение на юношеском Чемпионате мира по шахматам 4
17.08.2016 Международный аэропорт Магадана «Сокол» внедрил спутниковый мониторинг транспорта Omnicomm Online 1
01.06.2016 На выставке «Информационные технологии для всех» в Ханты-Мансийске пройдут мероприятия в рамках «Года детства» 1
10.05.2016 В аэропорту Иркутска внедрен мониторинг транспорта Omnicomm Online 1
27.04.2016 Замгубернатора Югры Алексей Забозлаев об информатизации округа в деталях 5
21.04.2016 Около 18 тыс. уральских абонентов «Билайн» обратились к Президенту во время Прямой линии 2016 1
18.04.2016 МТС открыла новые салоны в 12 населенных пунктах ХМАО-Югры 1
14.04.2016 «Ростелеком» подвел итоги эксплуатации Северного оптического потока 1
31.03.2016 «Ростелеком» приступил к реализации плана 2016 г. по развитию сетей связи нового поколения в Югре 1
25.03.2016 «Акрос» перешел на облачные сервисы LanCloud 1
21.03.2016 Система распознавания лиц Vocord FaceControl обеспечила безопасность Кубка мира по биатлону в Югре 2
16.03.2016 «Ростелеком» продемонстрировал работу системы видеонаблюдения с идентификацией лиц в Югре 6
16.03.2016 В Ханты-Мансийске пройдёт Международный ИТ-форум с участием экспертов из стран БРИКС и ШОС 1
19.02.2016 В окружной клинической больнице Ханты-Мансийска развернута СЭД «Дело» 2
11.02.2016 «МегаФон» обеспечит Западно-Сибирский банк Сбербанка защищённой VPN-сетью 1
01.12.2015 ИВС вошла в состав «Ланита» 1
28.11.2015 Глава Комитета ИТ и связи Петербурга Иван Громов о приоритетах информатизации 1

Публикаций - 127, упоминаний - 159

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6981 25
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5756 15
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4936 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6841 7
Telenor 353 6
Альфа-Групп - Altimo 305 6
Ростелеком - Ханты-Мансийский филиал 16 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2009 3
Microsoft Corporation 12409 3
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 225 3
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 887 3
Softline - Софтлайн 1547 3
Telia Company 383 2
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 523 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 962 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2945 2
NEC 485 2
Cisco Systems 2298 2
Ростелеком Связьинвест 819 2
Vocord - Вокорд 116 2
ИВС - Информационно-вычислительные системы 18 2
Omnicomm - Омникомм 148 2
1С-Битрикс 359 2
Ланит ГК 1222 2
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 2
Ростелеком Уралсвязьинформ 247 2
Cisco IronPort 10 1
Ситроникс - Sitronics 654 1
ЦРТ Сервис 74 1
Google LLC 7931 1
Tibco Software 31 1
Beltel - Белтел 104 1
Эттон Груп - Etton 45 1
Constellation 3D Inc 1 1
Ниеншанц 47 1
Paragon Software Group - PSG 202 1
Позитроника - интернет-магазин электроники 54 1
Мотив - Екатеринбург-2000 111 1
LanCloud - ЛанКлауд 36 1
Leta Group 207 1
Открытие ФК 543 4
Альфа-Групп 371 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 705 3
ЮграМегаСпорт 2 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1363 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4380 2
Почта России ПАО 1631 2
IPOC 36 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 188 2
УЭК - Универсальная электронная карта 512 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 91 2
ТНК-ВР Холдинг 170 1
Газпром-Медиа Холдинг 124 1
РТС - Фондовая биржа 198 1
Deutsche Bank 142 1
РТУ МИРЭА - Альтаир - Детский технопарк 22 1
Citibank - Ситибанк 175 1
Сбербанк Западно-Сибирский банк 11 1
ИСК - Ижевская строительная компания 6 1
Национальное телемедицинское агентство НПО 7 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 257 1
Балтика - Пивоваренная компания 115 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 1
Газпромбанк - ГПБ 706 1
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 45 1
Уралкалий ПАО 63 1
Росгосстрах 192 1
ВТБ24 597 1
Бинбанк 184 1
СберЛогистика 42 1
Национальный банк Траст 98 1
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 69 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1707 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 47 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6008 9
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 736 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1270 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2013 3
Кванториум АНО - Детский технопарк 22 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 785 3
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 76 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1431 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 639 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 965 2
Верховный суд Российской Федерации 183 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 450 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 39 2
Администрация Президента РФ 277 2
Президент Российской Федерации 1460 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1430 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1677 2
Правительство РФ 2264 2
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 134 1
ОМСУ - Органы местного самоуправления 19 1
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 40 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 404 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 129 1
Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 69 1
World Bank Group - Всемирный банк 141 1
Международный арбитраж 12 1
Администрация Томской области 13 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 284 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 588 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 773 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1756 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 904 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 539 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1552 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 540 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 370 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 155 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2300 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 182 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 117 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 33 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 21 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 34 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10690 11
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4978 7
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3988 6
Безопасный город 353 6
3G - Стандарт мобильной связи 3920 5
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2177 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3033 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 716 3
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 601 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2261 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1145 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 505 3
Радиорелейная связь - Радиорелейные линии связи - РРЛ - Radio relay systems 15 2
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 146 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1456 2
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1239 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 586 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5703 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1822 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 468 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1725 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1265 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1239 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 793 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7664 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1469 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 590 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 809 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 648 1
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 480 1
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 249 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 306 1
Открытый регион 23 1
FTTH - Fiber To The Home 105 1
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 187 1
Мобильное приложение - Mobile app 33 1
ID-карты - Удостоверения личности - Цифровые удостоверения - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Цифровой паспорт 35 1
Google Android 10773 5
Apple iOS 5750 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 3
Microsoft SharePoint Products and Technologies 848 2
Vocord FaceControl 38 2
Microsoft Exchange Server 215 2
Linux OS 4553 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 507 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 490 2
Omnicomm Online 55 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 829 2
Тройка - транспортная карта 36 2
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 132 2
Ростелеком Северный оптический поток - опорная магистраль связи трех уральских регионов: Свердловской области, ХМАО-Югры и ЯНАО 4 2
АПК БГ - Безопасный город 42 2
Apache OpenOffice 296 1
Microsoft Windows Server 2008 211 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1140 1
Cisco Webex 112 1
OpenBSD - Свободная многоплатформенная операционная система 23 1
Microsoft Azure 1171 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
LanCloud Cloud Office 11 1
АСУДД - Автоматизированная система управления дорожным движением 17 1
Oracle APEX - Oracle Application Express 27 1
Tele2 TV 13 1
Way4 - платформа электронного процессинга платежных карт 41 1
Microsoft Exchange 719 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 185 1
IBM System p - IBM eServer pSeries 10 1
Microsoft Office 365 Business 3 1
Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга - Наш Санкт-Петербург 6 1
Сберзвук - Zvooq.ru (Звук) 38 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 1
Wink Трансформер 4 1
ЭЛАР ПланСкан 83 1
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 53 1
ЭЛАР ПауэрСкан 12 1
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 1
Лукошков Дмитрий 29 5
Путин Владимир 1877 4
Радченко Валерий 3 3
Кочетков Владислав 156 3
Богатов Антон 73 2
Медведев Дмитрий 1459 2
Кураш Антон 32 2
Комарова Наталья 4 2
Горшенин Максим 15 2
Бородин Андрей 31 2
Попов Алексей 322 2
Фридман Михаил 59 2
Емельянов Станислав 62 2
Никифоров Николай 1127 2
Ускова Ольга 134 2
Колпаков Антон 46 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Задорнов Михаил 20 1
Приданцев Сергей 104 1
Тихомиров Александр 2 1
Припачкин Юрий 40 1
Белоусов Руслан 10 1
Ворлев Алексей 1 1
Плясенко Павел 9 1
Дренин Алексей 1 1
Золотарев Андрей 5 1
Катаев Алексей 5 1
Григорьев Игнат 1 1
Романов Алексей 34 1
Морозов Василий 6 1
Коробов Максим 7 1
Бондарев Максим 1 1
Иванов Евгений 34 1
Пчеляков Петр 1 1
Панагушин Андрей 15 1
Забозлаев Алексей 2 1
Громов Иван 96 1
Третьяк Константин 34 1
Суслов Константин 19 1
Векилов Тимур 28 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 662 62
Россия - Российская федерация - РФ 61456 61
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут 205 37
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 18913 35
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 530 24
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовск 117 23
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8214 22
Россия - УФО - Екатеринбург 2223 18
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1239 16
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 190 14
Россия - СФО - Новосибирск 2140 11
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 843 11
Россия - УФО - ЯНАО - Салехард 90 11
Россия - Нефтеюганск 34 10
Россия - УФО - Свердловская область 845 10
Россия - УФО - Тюменская область 616 10
Россия - СФО - Омская область - Омск 670 10
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 910 9
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1123 9
Россия - ПФО - Казань 1596 9
Россия - Ноябрьск 65 8
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 425 8
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 445 8
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 655 8
Украина 3765 6
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 683 6
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 248 6
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 503 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1386 6
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 919 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1577 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 15698 6
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 799 6
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1427 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 968 5
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 755 5
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 738 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край 977 5
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Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 149 5
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3048 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1583 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4217 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3429 2
КАД - Кольцевая автомобильная дорога 14 2
ФЦП - Федеральная целевая программа 77 1
Информационное общество - Государственная программа 283 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 136 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 73 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 862 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 871 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 585 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 974 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 152 1
ЖК РФ - Жилищный кодекс Российской Федерации 21 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 540 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 3363 1
РИА Новости 697 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 246 1
НТВ - Телекомпания 172 1
Коммерсантъ - Издательский дом 485 1
Россия 24 - телеканал 86 1
Вести FM - Вести ФМ 12 1
Радио России - радиостанция 34 1
Россия Культура - телеканал 9 1
TelecomDaily ИАА 112 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 620 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 121 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 179 1
ТГУ - Томский государственный университет 72 1
СУНЦ МГУ - Специализированный учебно-научный центр-школа-интернат имени А. Н. Колмогорова Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 6 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 3
Олимпийские игры - Olympic Games 323 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 661 1
CNews AWARDS 303 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 55 1
Cisco Expo 9 1
РИФ - Российский Интернет Форум 24 1
The Megaface Benchmark - мировой чемпионат по распознаванию лиц 18 1
Паралимпиада - Паралимпийские игры - Paralympic Games 7 1
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 38 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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