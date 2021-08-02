Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
УФО
ХМАО-Югра
Ханты-Мансийск
Публикаций - 127, упоминаний - 159
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Лукошков Дмитрий 29 5
|Путин Владимир 1877 4
|Радченко Валерий 3 3
|Кочетков Владислав 156 3
|Богатов Антон 73 2
|Медведев Дмитрий 1459 2
|Кураш Антон 32 2
|Комарова Наталья 4 2
|Горшенин Максим 15 2
|Бородин Андрей 31 2
|Попов Алексей 322 2
|Фридман Михаил 59 2
|Емельянов Станислав 62 2
|Никифоров Николай 1127 2
|Ускова Ольга 134 2
|Колпаков Антон 46 2
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
|Задорнов Михаил 20 1
|Приданцев Сергей 104 1
|Тихомиров Александр 2 1
|Припачкин Юрий 40 1
|Белоусов Руслан 10 1
|Ворлев Алексей 1 1
|Плясенко Павел 9 1
|Дренин Алексей 1 1
|Золотарев Андрей 5 1
|Катаев Алексей 5 1
|Григорьев Игнат 1 1
|Романов Алексей 34 1
|Морозов Василий 6 1
|Коробов Максим 7 1
|Бондарев Максим 1 1
|Иванов Евгений 34 1
|Пчеляков Петр 1 1
|Панагушин Андрей 15 1
|Забозлаев Алексей 2 1
|Громов Иван 96 1
|Третьяк Константин 34 1
|Суслов Константин 19 1
|Векилов Тимур 28 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru