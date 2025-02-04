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Россия УФО ХМАО-Югра Ханты-Мансийск
СОБЫТИЯ
|04.02.2025
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Ханты-Мансийск вошел в топ городов по приросту количества командировок
удников в 2024 г. Исследование показало, что россияне совершили на 30% больше деловых путешествий по стране, чем годом ранее. Об этом CNews сообщили представители МТС. По данным аналитиков, в 2024 г. Ханты-Мансийск показал высокий темп прироста командированных гостей – плюс 41% по сравнению с 2023 г. По этому показателю столица округа вошла в топ городов наиболее популярных у бизнес-путешес
|22.12.2023
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В новостройках Ханты-Мансийска прописался быстрый интернет
«МегаФон» запустил связь в жилых комплексах «Югорская Ривьера-2», «Меркурий», «Набережный» и «Новый горизонт» в Ханты-Мансийске. Уверенный сигнал и быстрый мобильный интернет четвертого поколения теперь доступны жителям новостроек, а также посетителям любимого горожанами общественного пространства для от
|03.11.2023
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«Ростелеком» обеспечил интернетом площадку проведения хоккейного матча «Русская классика» в Ханты-Мансийске
оманды, а теперь и открытый стадион "Югра-атлетикс". Сотрудники компании следят за успехами клуба: смотрят онлайн-трансляции игр в интернете и видеосервисе Wink, а чаще всего семьями посещают матчи в Ханты-Мансийске. Желаем удачи хоккеистам в сезоне и победы в "Русской классике"!». Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале: «
|08.02.2022
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Big Data помогла лучше изучить гостей Югры
ти региона. Об этом CNews сообщили представители МТС. Ключевыми городами-«магнитами» ожидаемо стали Ханты-Мансийск и Сургут. Чаще всего путешественники приезжали из Свердловской, Тюменской обла
|12.12.2018
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«Ростелеком» объединил в единую информационную сеть все образовательные учреждения столицы Югры
Компания «Ростелеком» при поддержке Администрации города Ханты-Мансийска организовала виртуальную частную сеть (IP VPN) и подключила сервис «Виртуальн
|23.06.2017
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В Ханты-Мансийске показали новые возможности электронной регистратуры
уга на IX Международном IT-форуме показал новые возможности электронной регистратуры по записи на прием к врачу и резервированию талонов. За реализацию сервисов отвечает группа компаний «Хост».Жители Ханты-Мансийска записываются к врачу через личный кабинет пациента или колл-центр электронной регистратуры уже три года. В день записываются от 1300 до 2000 человек. Cкоро пациенты забудут и о
|01.06.2016
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На выставке «Информационные технологии для всех» в Ханты-Мансийске пройдут мероприятия в рамках «Года детства»
В Ханты-Мансийске в рамках Восьмого международного ИТ-Форума с участием представителей стран БРИКС и ШОС состоится выставка «Информационные технологии для всех». Поскольку 2016 г. в ХМАО-Югре объ
|16.03.2016
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«Ростелеком» продемонстрировал работу системы видеонаблюдения с идентификацией лиц в Югре
внований, в том числе Финального этапа Кубка мира по биатлону BMW IBU сезона 2015–2016 гг. в городе Ханты-Мансийске с целью обеспечения комплексной безопасности участников и зрителей. Презентац
|16.03.2016
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В Ханты-Мансийске пройдёт Международный ИТ-форум с участием экспертов из стран БРИКС и ШОС
8-9 июня 2016 г. в Ханты-Мансийске пройдёт VIII Международный ИТ-форум с участием экспертов из стран БРИКС и ШОС. Организаторы форума — Правительство Ханты-Мансийского автономного округа — Югры совместно с Админи
|19.02.2016
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В окружной клинической больнице Ханты-Мансийска развернута СЭД «Дело»
Окружная клиническая больница (ОКБ) города Ханты-Мансийска с начала 2016 г. полностью перешла на электронный документооборот. В настоящее время он развернут в учреждении на базе флагманского продукта компании ЭОС – СЭД «Дело» на 250 раб
|10.06.2015
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В Ханты-Мансийске пройдет специализированная выставка «Информационные технологии для всех»
6-7 июля в Ханты-Мансийске состоится специализированная выставка «Информационные технологии для всех». В рамках VII Международного ИТ-форума, который пройдёт в эти же числа в окружном центре, участники и
|02.04.2014
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В Ханты-Мансийске пройдет Шестой международный ИТ-форум с участием представителей стран БРИКС
С 4 по 5 июня 2014 г. в Ханты-Мансийске состоится Шестой международный ИТ-форум, целью которого является создание условий для развития и внедрения передовых практик использования информационно-коммуникационных техноло
|20.05.2013
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4 июня в Ханты-Мансийске начнет работу выставка «Технологии электронного государства»
С 4 по 5 июня 2013 г. в Ханты-Мансийске в рамках Международного ИТ-форума пройдет специализированная выставка «Технологии электронного государства». Организаторами мероприятия выступают Правительство Ханты-Мансийского
|14.05.2013
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В Ханты-Мансийске пройдет V Международный ИТ-форум
4 и 5 июня 2013 года в г. Ханты-Мансийске состоится V Международный ИТ-форум «Информационное общество для всех: превращение целей в действия». Форум проводится Правительством Ханты-Мансийского автономного округа — Югры,
|14.05.2013
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4 июня в Ханты-Мансийске начнет работу выставка «Технологии электронного государства»
С 4 по 5 июня 2013 г. в Ханты-Мансийске в рамках Международного ИТ-форума пройдет специализированная выставка «Технологии электронного государства». Организаторами мероприятия выступают Правительство Ханты-Мансийского
|02.06.2010
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9 июня в Ханты-Мансийске откроется девятая специализированная выставка «Информационные технологии XXI века»
обытием в этом направлении является ежегодный Международный IT-форум, который в этом году пройдет в Ханты-Мансийске с 9 по 12 июня. Организаторами форума выступают администрация губернатора и п
|04.06.2009
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Администрация Ханты-Мансийска защитилась от спама с помощью Cisco IronPort
по созданию системы фильтрации электронной почты на базе решения IronPort для Администрации города Ханты-Мансийск. Администрация Ханты-Мансийска является государственным учреждением, непосредс
|23.10.2008
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Drive Backup 8.51 внедрят в региональных администрациях Ханты-Мансийска
ечных точках инфраструктуры. Следующим этапом в общем проекте по обеспечению районных администраций Ханты-Мансийска системным ПО станет внедрение и интеграция систем резервного копирования и во
|25.06.2008
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«Ростелеком» обеспечит интернетом саммит «Россия-Евросоюз» в Ханты-Мансийске
ставила ресурсы своей сети для проведения саммита Россия - Евросоюз, который состоится 26-27 июня в Ханты-Мансийске. На время проведения саммита компания организовала высокоскоростной цифровой
|23.04.2008
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В больнице Ханты-Мансийска построена сетевая инфраструктура
ила о завершении построения комплексной сетевой инфраструктуры Окружной клинической больницы города Ханты-Мансийск. В ходе проекта в больнице была создана единая структурированная кабельная сис
|18.06.2007
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В Ханты-Мансийске открыт памятник исследователю Севера
В Ханты-Мансийске открыт памятник исследователю Севера и Западной Сибири Александру Дунину-Горкавичу, сообщает «УралПолит.Ru». Александр Дунин-Горкавич (1854–1927 гг.) проводил комплексные исслед
|01.06.2007
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Ханты-Мансийск: пират торговал DVD с пиратской Vista
В Ханты-Мансийске возбуждено уголовное дело против местного предпринимателя, продававшего на рынке DVD с пиратской Windows Vista. Как сообщил Regnum.ru, изъяты 10 дисков; ущерб для Microsoft сост
|01.03.2007
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IPOC отозвал иск о спорных акциях "Мегафона" из суда Ханты-Мансийска
Бермудский офшорный фонд IPOC International Growth Fund отозвал из суда г. Ханты-Мансийска свой иск о признании права собственности на 25,1% акций компании «Мегафон» в связи с тем, что в данный момент Московская прокуратура уже возбудила уголовное дело по этому спору,
|12.09.2006
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"Техношок" пришёл в Череповец и Ханты-Мансийск
Петербургская сеть магазинов бытовой техники и электроники "Техношок" открыла магазины в Череповце и Ханты-Мансийске. Общий размер инвестиций составил 2.8 млн долларов. Площадь гипермаркета "Техношок" в Череповце составляет 1500 кв. м, размер инвестиций - 1.2 млн. долларов. Площь гипермаркета
|30.09.2003
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В Ханты-Мансийске выведена из эксплуатации последняя проводная внутрирайонная линия связи
я внутрирайонная линия связи, сообщила пресс-служба филиала. В начале прошлого века были построены междугородные линии связи, соединившие губернский г.Тобольск с городами Самаровым, Обдорском (ныне - Ханты-Мансийск и Салехард соответственно) и Сургутом. Линии представляли собой один провод, подвешенный на столбы. Их протяженность на территории современного ХМАО превышала 1,2 тыс. км. Накану
|20.08.2003
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В Ханты-Мансийске интеллект-карты вытесняют СТК
Примерно год назад, наряду с сервисными таксофонными картами (СТК), в Ханты-Мансийске была введена интеллект-карта, работающая на интеллектуальной платформе Telspe
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Лукошков Дмитрий 61 9
|Комарова Наталья 16 7
|Путин Владимир 3454 5
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