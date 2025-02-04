Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийск

Ханты-Мансийск вошел в топ городов по приросту количества командировок удников в 2024 г. Исследование показало, что россияне совершили на 30% больше деловых путешествий по стране, чем годом ранее. Об этом CNews сообщили представители МТС. По данным аналитиков, в 2024 г. Ханты-Мансийск показал высокий темп прироста командированных гостей – плюс 41% по сравнению с 2023 г. По этому показателю столица округа вошла в топ городов наиболее популярных у бизнес-путешес

В новостройках Ханты-Мансийска прописался быстрый интернет «МегаФон» запустил связь в жилых комплексах «Югорская Ривьера-2», «Меркурий», «Набережный» и «Новый горизонт» в Ханты-Мансийске. Уверенный сигнал и быстрый мобильный интернет четвертого поколения теперь доступны жителям новостроек, а также посетителям любимого горожанами общественного пространства для от

«Ростелеком» обеспечил интернетом площадку проведения хоккейного матча «Русская классика» в Ханты-Мансийске оманды, а теперь и открытый стадион "Югра-атлетикс". Сотрудники компании следят за успехами клуба: смотрят онлайн-трансляции игр в интернете и видеосервисе Wink, а чаще всего семьями посещают матчи в Ханты-Мансийске. Желаем удачи хоккеистам в сезоне и победы в "Русской классике"!». Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале: «

Big Data помогла лучше изучить гостей Югры ти региона. Об этом CNews сообщили представители МТС. Ключевыми городами-«магнитами» ожидаемо стали Ханты-Мансийск и Сургут. Чаще всего путешественники приезжали из Свердловской, Тюменской обла

«Ростелеком» объединил в единую информационную сеть все образовательные учреждения столицы Югры Компания «Ростелеком» при поддержке Администрации города Ханты-Мансийска организовала виртуальную частную сеть (IP VPN) и подключила сервис «Виртуальн

В Ханты-Мансийске показали новые возможности электронной регистратуры уга на IX Международном IT-форуме показал новые возможности электронной регистратуры по записи на прием к врачу и резервированию талонов. За реализацию сервисов отвечает группа компаний «Хост».Жители Ханты-Мансийска записываются к врачу через личный кабинет пациента или колл-центр электронной регистратуры уже три года. В день записываются от 1300 до 2000 человек. Cкоро пациенты забудут и о

На выставке «Информационные технологии для всех» в Ханты-Мансийске пройдут мероприятия в рамках «Года детства» В Ханты-Мансийске в рамках Восьмого международного ИТ-Форума с участием представителей стран БРИКС и ШОС состоится выставка «Информационные технологии для всех». Поскольку 2016 г. в ХМАО-Югре объ

«Ростелеком» продемонстрировал работу системы видеонаблюдения с идентификацией лиц в Югре внований, в том числе Финального этапа Кубка мира по биатлону BMW IBU сезона 2015–2016 гг. в городе Ханты-Мансийске с целью обеспечения комплексной безопасности участников и зрителей. Презентац

В Ханты-Мансийске пройдёт Международный ИТ-форум с участием экспертов из стран БРИКС и ШОС 8-9 июня 2016 г. в Ханты-Мансийске пройдёт VIII Международный ИТ-форум с участием экспертов из стран БРИКС и ШОС. Организаторы форума — Правительство Ханты-Мансийского автономного округа — Югры совместно с Админи

В окружной клинической больнице Ханты-Мансийска развернута СЭД «Дело» Окружная клиническая больница (ОКБ) города Ханты-Мансийска с начала 2016 г. полностью перешла на электронный документооборот. В настоящее время он развернут в учреждении на базе флагманского продукта компании ЭОС – СЭД «Дело» на 250 раб

В Ханты-Мансийске пройдет специализированная выставка «Информационные технологии для всех» 6-7 июля в Ханты-Мансийске состоится специализированная выставка «Информационные технологии для всех». В рамках VII Международного ИТ-форума, который пройдёт в эти же числа в окружном центре, участники и

В Ханты-Мансийске пройдет Шестой международный ИТ-форум с участием представителей стран БРИКС С 4 по 5 июня 2014 г. в Ханты-Мансийске состоится Шестой международный ИТ-форум, целью которого является создание условий для развития и внедрения передовых практик использования информационно-коммуникационных техноло

4 июня в Ханты-Мансийске начнет работу выставка «Технологии электронного государства» С 4 по 5 июня 2013 г. в Ханты-Мансийске в рамках Международного ИТ-форума пройдет специализированная выставка «Технологии электронного государства». Организаторами мероприятия выступают Правительство Ханты-Мансийского

В Ханты-Мансийске пройдет V Международный ИТ-форум 4 и 5 июня 2013 года в г. Ханты-Мансийске состоится V Международный ИТ-форум «Информационное общество для всех: превращение целей в действия». Форум проводится Правительством Ханты-Мансийского автономного округа — Югры,

4 июня в Ханты-Мансийске начнет работу выставка «Технологии электронного государства» С 4 по 5 июня 2013 г. в Ханты-Мансийске в рамках Международного ИТ-форума пройдет специализированная выставка «Технологии электронного государства». Организаторами мероприятия выступают Правительство Ханты-Мансийского

9 июня в Ханты-Мансийске откроется девятая специализированная выставка «Информационные технологии XXI века» обытием в этом направлении является ежегодный Международный IT-форум, который в этом году пройдет в Ханты-Мансийске с 9 по 12 июня. Организаторами форума выступают администрация губернатора и п

Администрация Ханты-Мансийска защитилась от спама с помощью Cisco IronPort по созданию системы фильтрации электронной почты на базе решения IronPort для Администрации города Ханты-Мансийск. Администрация Ханты-Мансийска является государственным учреждением, непосредс

Drive Backup 8.51 внедрят в региональных администрациях Ханты-Мансийска ечных точках инфраструктуры. Следующим этапом в общем проекте по обеспечению районных администраций Ханты-Мансийска системным ПО станет внедрение и интеграция систем резервного копирования и во

«Ростелеком» обеспечит интернетом саммит «Россия-Евросоюз» в Ханты-Мансийске ставила ресурсы своей сети для проведения саммита Россия - Евросоюз, который состоится 26-27 июня в Ханты-Мансийске. На время проведения саммита компания организовала высокоскоростной цифровой

В больнице Ханты-Мансийска построена сетевая инфраструктура ила о завершении построения комплексной сетевой инфраструктуры Окружной клинической больницы города Ханты-Мансийск. В ходе проекта в больнице была создана единая структурированная кабельная сис

В Ханты-Мансийске открыт памятник исследователю Севера В Ханты-Мансийске открыт памятник исследователю Севера и Западной Сибири Александру Дунину-Горкавичу, сообщает «УралПолит.Ru». Александр Дунин-Горкавич (1854–1927 гг.) проводил комплексные исслед

Ханты-Мансийск: пират торговал DVD с пиратской Vista В Ханты-Мансийске возбуждено уголовное дело против местного предпринимателя, продававшего на рынке DVD с пиратской Windows Vista. Как сообщил Regnum.ru, изъяты 10 дисков; ущерб для Microsoft сост

IPOC отозвал иск о спорных акциях "Мегафона" из суда Ханты-Мансийска Бермудский офшорный фонд IPOC International Growth Fund отозвал из суда г. Ханты-Мансийска свой иск о признании права собственности на 25,1% акций компании «Мегафон» в связи с тем, что в данный момент Московская прокуратура уже возбудила уголовное дело по этому спору,

"Техношок" пришёл в Череповец и Ханты-Мансийск Петербургская сеть магазинов бытовой техники и электроники "Техношок" открыла магазины в Череповце и Ханты-Мансийске. Общий размер инвестиций составил 2.8 млн долларов. Площадь гипермаркета "Техношок" в Череповце составляет 1500 кв. м, размер инвестиций - 1.2 млн. долларов. Площь гипермаркета

В Ханты-Мансийске выведена из эксплуатации последняя проводная внутрирайонная линия связи я внутрирайонная линия связи, сообщила пресс-служба филиала. В начале прошлого века были построены междугородные линии связи, соединившие губернский г.Тобольск с городами Самаровым, Обдорском (ныне - Ханты-Мансийск и Салехард соответственно) и Сургутом. Линии представляли собой один провод, подвешенный на столбы. Их протяженность на территории современного ХМАО превышала 1,2 тыс. км. Накану