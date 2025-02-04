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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия УФО ХМАО-Югра Ханты-Мансийск

Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийск

СОБЫТИЯ


04.02.2025 Ханты-Мансийск вошел в топ городов по приросту количества командировок

удников в 2024 г. Исследование показало, что россияне совершили на 30% больше деловых путешествий по стране, чем годом ранее. Об этом CNews сообщили представители МТС. По данным аналитиков, в 2024 г. Ханты-Мансийск показал высокий темп прироста командированных гостей – плюс 41% по сравнению с 2023 г. По этому показателю столица округа вошла в топ городов наиболее популярных у бизнес-путешес
22.12.2023 В новостройках Ханты-Мансийска прописался быстрый интернет

«МегаФон» запустил связь в жилых комплексах «Югорская Ривьера-2», «Меркурий», «Набережный» и «Новый горизонт» в Ханты-Мансийске. Уверенный сигнал и быстрый мобильный интернет четвертого поколения теперь доступны жителям новостроек, а также посетителям любимого горожанами общественного пространства для от
03.11.2023 «Ростелеком» обеспечил интернетом площадку проведения хоккейного матча «Русская классика» в Ханты-Мансийске

оманды, а теперь и открытый стадион "Югра-атлетикс". Сотрудники компании следят за успехами клуба: смотрят онлайн-трансляции игр в интернете и видеосервисе Wink, а чаще всего семьями посещают матчи в Ханты-Мансийске. Желаем удачи хоккеистам в сезоне и победы в "Русской классике"!». Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале: «
08.02.2022 Big Data помогла лучше изучить гостей Югры

ти региона. Об этом CNews сообщили представители МТС. Ключевыми городами-«магнитами» ожидаемо стали Ханты-Мансийск и Сургут. Чаще всего путешественники приезжали из Свердловской, Тюменской обла
12.12.2018 «Ростелеком» объединил в единую информационную сеть все образовательные учреждения столицы Югры

Компания «Ростелеком» при поддержке Администрации города Ханты-Мансийска организовала виртуальную частную сеть (IP VPN) и подключила сервис «Виртуальн
23.06.2017 В Ханты-Мансийске показали новые возможности электронной регистратуры

уга на IX Международном IT-форуме показал новые возможности электронной регистратуры по записи на прием к врачу и резервированию талонов. За реализацию сервисов отвечает группа компаний «Хост».Жители Ханты-Мансийска записываются к врачу через личный кабинет пациента или колл-центр электронной регистратуры уже три года. В день записываются от 1300 до 2000 человек. Cкоро пациенты забудут и о

01.06.2016 На выставке «Информационные технологии для всех» в Ханты-Мансийске пройдут мероприятия в рамках «Года детства»

В Ханты-Мансийске в рамках Восьмого международного ИТ-Форума с участием представителей стран БРИКС и ШОС состоится выставка «Информационные технологии для всех». Поскольку 2016 г. в ХМАО-Югре объ
16.03.2016 «Ростелеком» продемонстрировал работу системы видеонаблюдения с идентификацией лиц в Югре

внований, в том числе Финального этапа Кубка мира по биатлону BMW IBU сезона 2015–2016 гг. в городе Ханты-Мансийске с целью обеспечения комплексной безопасности участников и зрителей. Презентац
16.03.2016 В Ханты-Мансийске пройдёт Международный ИТ-форум с участием экспертов из стран БРИКС и ШОС

8-9 июня 2016 г. в Ханты-Мансийске пройдёт VIII Международный ИТ-форум с участием экспертов из стран БРИКС и ШОС. Организаторы форума — Правительство Ханты-Мансийского автономного округа — Югры совместно с Админи
19.02.2016 В окружной клинической больнице Ханты-Мансийска развернута СЭД «Дело»

Окружная клиническая больница (ОКБ) города Ханты-Мансийска с начала 2016 г. полностью перешла на электронный документооборот. В настоящее время он развернут в учреждении на базе флагманского продукта компании ЭОС – СЭД «Дело» на 250 раб
10.06.2015 В Ханты-Мансийске пройдет специализированная выставка «Информационные технологии для всех»

6-7 июля в Ханты-Мансийске состоится специализированная выставка «Информационные технологии для всех». В рамках VII Международного ИТ-форума, который пройдёт в эти же числа в окружном центре, участники и

02.04.2014 В Ханты-Мансийске пройдет Шестой международный ИТ-форум с участием представителей стран БРИКС

С 4 по 5 июня 2014 г. в Ханты-Мансийске состоится Шестой международный ИТ-форум, целью которого является создание условий для развития и внедрения передовых практик использования информационно-коммуникационных техноло
20.05.2013 4 июня в Ханты-Мансийске начнет работу выставка «Технологии электронного государства»

С 4 по 5 июня 2013 г. в Ханты-Мансийске в рамках Международного ИТ-форума пройдет специализированная выставка «Технологии электронного государства». Организаторами мероприятия выступают Правительство Ханты-Мансийского
14.05.2013 В Ханты-Мансийске пройдет V Международный ИТ-форум

4 и 5 июня 2013 года в г. Ханты-Мансийске состоится V Международный ИТ-форум «Информационное общество для всех: превращение целей в действия». Форум проводится Правительством Ханты-Мансийского автономного округа — Югры,
14.05.2013 4 июня в Ханты-Мансийске начнет работу выставка «Технологии электронного государства»

С 4 по 5 июня 2013 г. в Ханты-Мансийске в рамках Международного ИТ-форума пройдет специализированная выставка «Технологии электронного государства». Организаторами мероприятия выступают Правительство Ханты-Мансийского
02.06.2010 9 июня в Ханты-Мансийске откроется девятая специализированная выставка «Информационные технологии XXI века»

обытием в этом направлении является ежегодный Международный IT-форум, который в этом году пройдет в Ханты-Мансийске с 9 по 12 июня. Организаторами форума выступают администрация губернатора и п
04.06.2009 Администрация Ханты-Мансийска защитилась от спама с помощью Cisco IronPort

по созданию системы фильтрации электронной почты на базе решения IronPort для Администрации города Ханты-Мансийск. Администрация Ханты-Мансийска является государственным учреждением, непосредс
23.10.2008 Drive Backup 8.51 внедрят в региональных администрациях Ханты-Мансийска

ечных точках инфраструктуры. Следующим этапом в общем проекте по обеспечению районных администраций Ханты-Мансийска системным ПО станет внедрение и интеграция систем резервного копирования и во
25.06.2008 «Ростелеком» обеспечит интернетом саммит «Россия-Евросоюз» в Ханты-Мансийске

ставила ресурсы своей сети для проведения саммита Россия - Евросоюз, который состоится 26-27 июня в Ханты-Мансийске. На время проведения саммита компания организовала высокоскоростной цифровой

23.04.2008 В больнице Ханты-Мансийска построена сетевая инфраструктура

ила о завершении построения комплексной сетевой инфраструктуры Окружной клинической больницы города Ханты-Мансийск. В ходе проекта в больнице была создана единая структурированная кабельная сис
18.06.2007 В Ханты-Мансийске открыт памятник исследователю Севера

В Ханты-Мансийске открыт памятник исследователю Севера и Западной Сибири Александру Дунину-Горкавичу, сообщает «УралПолит.Ru». Александр Дунин-Горкавич (1854–1927 гг.) проводил комплексные исслед
01.06.2007 Ханты-Мансийск: пират торговал DVD с пиратской Vista

В Ханты-Мансийске возбуждено уголовное дело против местного предпринимателя, продававшего на рынке DVD с пиратской Windows Vista. Как сообщил Regnum.ru, изъяты 10 дисков; ущерб для Microsoft сост
01.03.2007 IPOC отозвал иск о спорных акциях "Мегафона" из суда Ханты-Мансийска

Бермудский офшорный фонд IPOC International Growth Fund отозвал из суда г. Ханты-Мансийска свой иск о признании права собственности на 25,1% акций компании «Мегафон» в связи с тем, что в данный момент Московская прокуратура уже возбудила уголовное дело по этому спору,
12.09.2006 "Техношок" пришёл в Череповец и Ханты-Мансийск

Петербургская сеть магазинов бытовой техники и электроники "Техношок" открыла магазины в Череповце и Ханты-Мансийске. Общий размер инвестиций составил 2.8 млн долларов. Площадь гипермаркета "Техношок" в Череповце составляет 1500 кв. м, размер инвестиций - 1.2 млн. долларов. Площь гипермаркета

30.09.2003 В Ханты-Мансийске выведена из эксплуатации последняя проводная внутрирайонная линия связи

я внутрирайонная линия связи, сообщила пресс-служба филиала. В начале прошлого века были построены междугородные линии связи, соединившие губернский г.Тобольск с городами Самаровым, Обдорском (ныне - Ханты-Мансийск и Салехард соответственно) и Сургутом. Линии представляли собой один провод, подвешенный на столбы. Их протяженность на территории современного ХМАО превышала 1,2 тыс. км. Накану
20.08.2003 В Ханты-Мансийске интеллект-карты вытесняют СТК

Примерно год назад, наряду с сервисными таксофонными картами (СТК), в Ханты-Мансийске была введена интеллект-карта, работающая на интеллектуальной платформе Telspe

Публикаций - 219, упоминаний - 245

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 39
МегаФон 10742 23
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 23
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 21
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 278 15
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 15
Югрател - Югрателеком 11 7
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 6
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 6
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 6
ЦТ-Мобайл - CT Mobile 136 5
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 5
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 5
Cisco Systems 5372 5
Veon - VimpelCom - ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 201 4
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ - Ермак RMS 36 4
Microsoft Corporation 25775 4
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 4
Т2 - Т2 Мобайл - НСС - Нижегородская сотовая связь - Нижегородский сотовый телефон 161 3
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ - Хантымансийскокртелеком - Сургуттелекомсеть 19 3
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 3
Softline - Софтлайн 3743 3
Oracle Corporation 7074 3
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 3
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 149 3
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 3
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 634 2
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 2
Электросвязь 268 2
CBOSS - СИБОСС - Fujitsu Services Oy 131 2
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 2
Sochi Digital Valley - Цифровая долина Сочи (ЦДС) 14 2
Питерская группа связистов 441 2
ИВС - Информационно-вычислительные системы 41 2
Polar - Полар 116 2
МТС - Кубань GSM 118 2
Incap - Инкап 7 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 2
9594 2
Альфа-Групп 745 7
Farimex - Фэримекс 30 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 6
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 5
ЮграМегаСпорт 4 4
Farimex Products 11 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 3
LV Finance Group - ЛВ Финанс - Transcontinental Mobile Investment Ltd, TMI - Трансконтиненшиал Мобайл Инвестмент 64 3
ВТБ - Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 3
ТНГС - Тюменнефтегазсвязь - Тюменьнефтегазсвязь 24 3
Биатлонный центр Ханты-Мансийска - Центр зимних видов спорта имени А.В. Филипенко 3 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 3
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 3
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка - Всероссийское музейное объединение ФГБУК 83 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Газпром трансгаз 157 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 71 2
Омнибэнд Групп 22 2
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 2
Арена Омск - Многофункциональный спортивный комплекс 7 2
Почта России ПАО 2370 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
BMW Group 482 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 2
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 2
Ростелеком Розничные Системы - РРС 39 1
LEGO 260 1
Citi - Citibank 158 1
Сбер - Сбербанк Западно-Сибирский банк 25 1
Сбер - Сбербанк Сибирский банк 59 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 105 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 138 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 16
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Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 84 11
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 9
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Microsoft Windows 2000 8678 3
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Омникомм - Omnicomm Online 58 2
Vocord FaceControl 39 2
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CBOSS udr 2 2
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SuperCom - Alvarion - BreezeMAX - BreezeACCESS - BreezLINK - BreezNET 39 2
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Google YouTube - Видеохостинг 3002 2
Linux OS 11533 2
Microsoft Windows 16882 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 2
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Путин Владимир 3454 5
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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