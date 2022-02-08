Big Data помогла лучше изучить гостей Югры

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов и Администрация города Ханты-Мансийска с помощью Big Data проанализировали туристический поток в городах Югры. Это позволило составить цифровой портрет гостей округа, выявить основные точки притяжения и спланировать дальнейшее развитие туристической привлекательности региона. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Ключевыми городами-«магнитами» ожидаемо стали Ханты-Мансийск и Сургут. Чаще всего путешественники приезжали из Свердловской, Тюменской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа, причем столицу ХМАО чаще посещали мужчины из Тюмени, а Сургут – женщины из Екатеринбурга. Самыми «пиковыми» месяцами по количеству иногородних в Югре стали январь и май.

По данным аналитиков МТС, в Ханты-Мансийск и Сургут приезжали работать и отдыхать люди среднего возраста преимущественно от 35 до 45 лет, большинство из них автомобилисты и приверженцы здорового образа жизни. Две трети из них имеют постоянную работу, и столько же приезжающих не являются родителями. Около 80 процентов туристов приезжали в столицу Югры и Сургут всего на 1-2 дня, для многих города являлись «транзитными» при поездках в близлежащие районы и вахтовые поселки ХМАО.

«С помощью Big Data мы посмотрели, что именно туристов привлекало в столице Югры в январские праздники, чтобы проверить свои предположения по наиболее популярным местам притяжения в городе, понять ожидания людей. И закономерно, например, площадкой для проведения самых креативных проектов стал Археопарк, где в этом году мы собрали аншлаг. Кроме того, анализ больших данных позволил нам целенаправленно развивать бренд “Ханты-Мансийск – новогодняя столица Сибири”, с учетом географии участников и их возрастных особенностей. Всего в этом году в зимние каникулы к нам приезжало более 18 тыс. иногородних гостей», – сказала директор Управления по развитию туризма и внешних связей г. Ханты-Мансийска Анна Линкер.

«Анализ обезличенных больших данных может быть интересен не только органам власти, туризму, но и ритейлу, рестораторам, гостиничному бизнесу. К примеру, понимая, на каком виде транспорта, когда и в каком количестве к нам приезжают туристы, можно грамотно, в соответствии с реальными, а не предполагаемыми потребностями спланировать инфраструктуру вблизи университетов, в микрорайонах плотной застройки – построить магазины и гостиницы там, где это действительно необходимо», – отметил директор департамента по работе с бизнес-рынком МТС в ХМАО-Югре Артем Ладьянов.

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Об МТС

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания в России и странах СНГ по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Беларуси и Армении услугами мобильной связи Группы МТС пользуются более 86 млн абонентов. Компания располагает в России розничной сетью из 5330 салонов связи по обслуживанию клиентов, продаже мобильных устройств и предоставлению финансовых услуг. Крупнейшим акционером МТС является ПАО АФК «Система».