Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нефтеюганский район - Нефтеюганск

В двух микрорайонах Нефтеюганска расширили сеть 4G У жителей микрорайонов 11Б и 11В в Нефтеюганске появилась возможность еще активнее пользоваться мобильным интернетом, осваивать новые цифровые сервисы и повышать комфорт в своих домах, оснащая их умными устройствами. Современная

В Югре появились новые ИТ-стойбища Ещё на двух стойбищах Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры появился доступ в интернет.

Оптика в каждый дом: еще три населённых пункта Нефтеюганского района ХМАО-Югры получили высокоскоростной интернет «Ростелекома» «Ростелеком» завершил строительство инновационной оптической сети еще в трех населенных пунктах Нефтеюганского района: поселениях Каркатеевы, Лемпино и Салым. Почти две тысячи семей впервые

«Ростелеком» подключил к оптике 500 домов Нефтеюганска Компания «Ростелеком» подключила к «оптике» 500-й многоквартирный жилой дом в Нефтеюганске. Благодаря чему на сегодняшний день почти 90% нефтеюганских семей обеспечены тех

«МегаФон» запускает 4G в Нижневартовске и Нефтеюганске «МегаФон» запускает сеть 4G в Ханты-Мансийском автономном округе. Теперь в Нижневартовске и Нефтеюганске жителям доступен быстрый мобильный интернет на скорости до 50 Мбит/с. В настоящее время скоростной мобильный 4G-интернет «МегаФона» работает уже в семи городах укрупненного уральск

Нефтеюганск с помощью БФТ теперь формирует бюджет программно-целевым методом елевой метод формирования бюджета и к программной структуре расходования бюджетных средств. Ранее в Нефтеюганске наблюдалась слабая связь бюджетного и стратегического планирования, кроме того,

В департаменте финансов администрации Нефтеюганска внедрена система планирования бюджета «АЦК-Планирование» ю соответствует требованиям федерального закона № 83-ФЗ. Использование системы «АЦК-Планирование» в Нефтеюганске позволило учредителям (главным распорядителям бюджетных средств) доводить муници

«Комстар» обеспечил связью «Городскую библиотеку» в Нефтеюганске компания «Комстар-ОТС» в Уральском федеральном округе, в октябре 2008 г. закончила строительство телекоммуникационной сети для муниципального учреждения культуры (МУК) «Городская библиотека» в городе Нефтеюганске. Нефтеюганский цех Приобского филиала ТНГС выиграл тендер Администрации Ханты-Мансийского округа и принял участие в реализации приоритетного нацпроекта «Образование». Оператор полн

«М.Видео» открыла гипермаркет в Нефтеюганске Российская розничная сеть гипермаркетов электроники и бытовой техники «М.Видео» объявила об открытии первого гипермаркета в Нефтеюганске. Гипермаркет электроники «М.Видео» расположен в Торговом Центре "БУМ". Общая площадь гипермаркета составляет более 2 300 кв.м. Ассортимент насчитывает более 20 тыс. наименований бы

27 февраля в Нефтеюганске откроется региональный центр Федерации Интернет Образования Восьмой по счету региональный центр Федерации Интернет Образования открывается 27 февраля. Центр будет действовать в г.Нефтеюганске Ханты-Мансийского Автономного округа. Открытие центра в Нефтеюганске - очередной этап реализации проекта "Поколение.ru", начатого в 2000 году по инициативе НК ЮКОС при подде