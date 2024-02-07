Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия УФО ХМАО-Югра Нефтеюганский район Нефтеюганск
СОБЫТИЯ
|07.02.2024
|
В двух микрорайонах Нефтеюганска расширили сеть 4G
У жителей микрорайонов 11Б и 11В в Нефтеюганске появилась возможность еще активнее пользоваться мобильным интернетом, осваивать новые цифровые сервисы и повышать комфорт в своих домах, оснащая их умными устройствами. Современная
|05.07.2022
|
В Югре появились новые ИТ-стойбища
Ещё на двух стойбищах Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры появился доступ в интернет.
|22.08.2019
|
Оптика в каждый дом: еще три населённых пункта Нефтеюганского района ХМАО-Югры получили высокоскоростной интернет «Ростелекома»
«Ростелеком» завершил строительство инновационной оптической сети еще в трех населенных пунктах Нефтеюганского района: поселениях Каркатеевы, Лемпино и Салым. Почти две тысячи семей впервые
|19.10.2015
|
«Ростелеком» подключил к оптике 500 домов Нефтеюганска
Компания «Ростелеком» подключила к «оптике» 500-й многоквартирный жилой дом в Нефтеюганске. Благодаря чему на сегодняшний день почти 90% нефтеюганских семей обеспечены тех
|20.12.2013
|
«МегаФон» запускает 4G в Нижневартовске и Нефтеюганске
«МегаФон» запускает сеть 4G в Ханты-Мансийском автономном округе. Теперь в Нижневартовске и Нефтеюганске жителям доступен быстрый мобильный интернет на скорости до 50 Мбит/с. В настоящее время скоростной мобильный 4G-интернет «МегаФона» работает уже в семи городах укрупненного уральск
|24.10.2013
|
Нефтеюганск с помощью БФТ теперь формирует бюджет программно-целевым методом
елевой метод формирования бюджета и к программной структуре расходования бюджетных средств. Ранее в Нефтеюганске наблюдалась слабая связь бюджетного и стратегического планирования, кроме того,
|29.01.2013
|
В департаменте финансов администрации Нефтеюганска внедрена система планирования бюджета «АЦК-Планирование»
ю соответствует требованиям федерального закона № 83-ФЗ. Использование системы «АЦК-Планирование» в Нефтеюганске позволило учредителям (главным распорядителям бюджетных средств) доводить муници
|27.10.2008
|
«Комстар» обеспечил связью «Городскую библиотеку» в Нефтеюганске
компания «Комстар-ОТС» в Уральском федеральном округе, в октябре 2008 г. закончила строительство телекоммуникационной сети для муниципального учреждения культуры (МУК) «Городская библиотека» в городе Нефтеюганске. Нефтеюганский цех Приобского филиала ТНГС выиграл тендер Администрации Ханты-Мансийского округа и принял участие в реализации приоритетного нацпроекта «Образование». Оператор полн
|26.08.2008
|
«М.Видео» открыла гипермаркет в Нефтеюганске
Российская розничная сеть гипермаркетов электроники и бытовой техники «М.Видео» объявила об открытии первого гипермаркета в Нефтеюганске. Гипермаркет электроники «М.Видео» расположен в Торговом Центре "БУМ". Общая площадь гипермаркета составляет более 2 300 кв.м. Ассортимент насчитывает более 20 тыс. наименований бы
|23.02.2001
|
27 февраля в Нефтеюганске откроется региональный центр Федерации Интернет Образования
Восьмой по счету региональный центр Федерации Интернет Образования открывается 27 февраля. Центр будет действовать в г.Нефтеюганске Ханты-Мансийского Автономного округа. Открытие центра в Нефтеюганске - очередной этап реализации проекта "Поколение.ru", начатого в 2000 году по инициативе НК ЮКОС при подде
|11.10.2000
|
"СибИнтеК" запустила систему IP-телефонии в Нефтеюганске
Нефтеюганский филиал компании "СибИнтеК" запустил систему IP-телефонии. Пропускная способность имеющихся каналов позволяет поддерживать до 700 одновременных коммуникаций с Нефтеюганском и до 300 на других направлениях. В ближайшие пять лет пропускная способность системы вырастет в 10 раз. Общая стоимость проекта составляет $7 млн. Технология IP-телефонии может ис
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Лукошков Дмитрий 53 7
|Мелихов Дмитрий 54 5
|Комарова Наталья 16 4
|Белов Андрей 95 4
|Пфлаумер Евгений 29 3
|Торгашин Евгений 31 3
|Бояринов Андрей 17 2
|Кучин Роман 6 2
|Алаев Владимир 16 2
|Граник Михаил 11 2
|Пяк Василий 2 2
|Ципорин Павел 102 2
|Забозлаев Алексей 5 1
|Емельянов Станислав 67 1
|Король Андрей 5 1
|Белимов Александр 14 1
|Катаев Алексей 5 1
|Тихомиров Александр 2 1
|Шевцов Александр 2 1
|Ковалевич Александр 1 1
|Демидов Михаил 133 1
|Зенин Николай 8 1
|Мугалев Иван 8 1
|Кокорюкин Василий 4 1
|Малахов Марк 25 1
|Шашурин Сергей 9 1
|Владимиров Андрей 18 1
|Семушина Людмила 18 1
|Бутаков Алексей 10 1
|Катырин Сергей 14 1
|Малышев Денис 11 1
|Шадрин Олег 5 1
|Дегтярев Михаил 10 1
|Пичугин Иван 36 1
|Ситай Ольга 1 1
|Зимин Константин 83 1
|Монахов Дмитрий 22 1
|Владимиров-Крюков Андрей 2 1
|Чумаков Сергей 2 1
|Игнатов Максим 3 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11421 2
|Комсомольская правда ИД 74 1
|TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 308 1
|AppleInsider 398 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
|Needham & Company 36 1
|ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 130 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1413036, в очереди разбора - 730666.
Создано именных указателей - 188738.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.