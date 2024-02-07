Разделы

Россия УФО ХМАО-Югра Нефтеюганский район Нефтеюганск

Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нефтеюганский район - Нефтеюганск

СОБЫТИЯ


07.02.2024 В двух микрорайонах Нефтеюганска расширили сеть 4G

У жителей микрорайонов 11Б и 11В в Нефтеюганске появилась возможность еще активнее пользоваться мобильным интернетом, осваивать новые цифровые сервисы и повышать комфорт в своих домах, оснащая их умными устройствами. Современная
05.07.2022 В Югре появились новые ИТ-стойбища

Ещё на двух стойбищах Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры появился доступ в интернет.
22.08.2019 Оптика в каждый дом: еще три населённых пункта Нефтеюганского района ХМАО-Югры получили высокоскоростной интернет «Ростелекома»

«Ростелеком» завершил строительство инновационной оптической сети еще в трех населенных пунктах Нефтеюганского района: поселениях Каркатеевы, Лемпино и Салым. Почти две тысячи семей впервые
19.10.2015 «Ростелеком» подключил к оптике 500 домов Нефтеюганска

Компания «Ростелеком» подключила к «оптике» 500-й многоквартирный жилой дом в Нефтеюганске. Благодаря чему на сегодняшний день почти 90% нефтеюганских семей обеспечены тех
20.12.2013 «МегаФон» запускает 4G в Нижневартовске и Нефтеюганске

«МегаФон» запускает сеть 4G в Ханты-Мансийском автономном округе. Теперь в Нижневартовске и Нефтеюганске жителям доступен быстрый мобильный интернет на скорости до 50 Мбит/с. В настоящее время скоростной мобильный 4G-интернет «МегаФона» работает уже в семи городах укрупненного уральск
24.10.2013 Нефтеюганск с помощью БФТ теперь формирует бюджет программно-целевым методом

елевой метод формирования бюджета и к программной структуре расходования бюджетных средств. Ранее в Нефтеюганске наблюдалась слабая связь бюджетного и стратегического планирования, кроме того,

29.01.2013 В департаменте финансов администрации Нефтеюганска внедрена система планирования бюджета «АЦК-Планирование»

ю соответствует требованиям федерального закона № 83-ФЗ. Использование системы «АЦК-Планирование» в Нефтеюганске позволило учредителям (главным распорядителям бюджетных средств) доводить муници
27.10.2008 «Комстар» обеспечил связью «Городскую библиотеку» в Нефтеюганске

компания «Комстар-ОТС» в Уральском федеральном округе, в октябре 2008 г. закончила строительство телекоммуникационной сети для муниципального учреждения культуры (МУК) «Городская библиотека» в городе Нефтеюганске. Нефтеюганский цех Приобского филиала ТНГС выиграл тендер Администрации Ханты-Мансийского округа и принял участие в реализации приоритетного нацпроекта «Образование». Оператор полн
26.08.2008 «М.Видео» открыла гипермаркет в Нефтеюганске

Российская розничная сеть гипермаркетов электроники и бытовой техники «М.Видео» объявила об открытии первого гипермаркета в Нефтеюганске. Гипермаркет электроники «М.Видео» расположен в Торговом Центре "БУМ". Общая площадь гипермаркета составляет более 2 300 кв.м. Ассортимент насчитывает более 20 тыс. наименований бы
23.02.2001 27 февраля в Нефтеюганске откроется региональный центр Федерации Интернет Образования

Восьмой по счету региональный центр Федерации Интернет Образования открывается 27 февраля. Центр будет действовать в г.Нефтеюганске Ханты-Мансийского Автономного округа. Открытие центра в Нефтеюганске - очередной этап реализации проекта "Поколение.ru", начатого в 2000 году по инициативе НК ЮКОС при подде
11.10.2000 "СибИнтеК" запустила систему IP-телефонии в Нефтеюганске

Нефтеюганский филиал компании "СибИнтеК" запустил систему IP-телефонии. Пропускная способность имеющихся каналов позволяет поддерживать до 700 одновременных коммуникаций с Нефтеюганском и до 300 на других направлениях. В ближайшие пять лет пропускная способность системы вырастет в 10 раз. Общая стоимость проекта составляет $7 млн. Технология IP-телефонии может ис

Публикаций - 104, упоминаний - 123

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14406 20
Ростелеком 10367 16
МегаФон 9988 14
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 249 7
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1361 5
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 618 4
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ - Ермак RMS 36 3
Softline - Софтлайн 3304 3
9054 3
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 515 2
Роснефть - РН-Информ - РН-Технологии 51 2
Ultra Connect - федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники 16 2
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ - Хантымансийскокртелеком - Сургуттелекомсеть 19 2
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ - Тюменьтелеком 12 2
МТС - Экосистема МТС - Erion - Эрион 106 2
Ростех - Автоматика Концерн 1747 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3137 2
Microsoft Corporation 25288 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 883 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2537 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2089 2
Directum - Директум 1176 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1540 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1767 2
ФОРС - Центр разработки 680 2
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 373 2
Роснефть НК - Сибинтек ИК - Сибирская интернет компания 116 2
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 522 2
АТОЛЛис - ОТ-Ойл 17 1
Caravan - Караван 89 1
Softline - R.Partner - Хабэко-Партнер - Безопасные дороги ЕАО - Ланит-Партнёр 46 1
М2М телематика - НИС М2М 232 1
МТС - Комстар ОТС Регионы 165 1
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM - Уральский Джи Эс Ем 163 1
Rolsen Electronics 79 1
ЕТС - Единые торговые системы - eTradeCommunity 44 1
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 234 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Урал макрорегион 1 1
Matrix Computers - Матрикс Компьютерс 1 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Санкт-Петербургские таксофоны, СПТ - Национальная таксофонная сеть 24 1
Роснефть НК - нефтяная компания 531 5
Роснефть - РН-Юганскнефтегаз 13 4
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 163 4
ТНГС - Тюменнефтегазсвязь - Тюменьнефтегазсвязь 24 3
Связной ГК 1384 3
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 74 2
РЖД - Российские железные дороги 2010 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8254 2
Газпром ПАО 1423 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 2
ССК - Сибирская Сервисная Компания 23 1
ЮграМегаСпорт 4 1
Газпром добыча Астрахань 15 1
Groupe SEB - Tefal 99 1
ВТБ - Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 1
ТПП РФ - муниципальные и региональные торгово-промышленные палаты 41 1
Сургутнефтегаз - СНГБ - Сургутнефтегазбанк - Нефтегазбанк 22 1
Газпром - Севернефтегазпром 14 1
Татэнерго - Казанская теплосетевая компания (КТК) 2 1
БТА-Казань - Волжско-Камский акционерный банк 2 1
Роснефть - РН-Удмуртнефть имени В.И. Кудинова - Удмуртнефтепродукт - УННК - Удмуртская Нефтяная Национальная Компания 11 1
Роснефть - РН-Ванкор - Ванкорнефть 10 1
Менатеп - Menatep 39 1
Петровка АКБ 1 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 182 1
Технопарка высоких технологий Югры 2 1
АРПБ - Агрорыбпромбанк 1 1
КамАЗ - НЕФАЗ - Нефтекамский автозавод - Нефтекамский автомобильный завод 12 1
ОКАбанк - Объединенный капитал 1 1
Мир БРИКС - Центр компетенции и аккредитации 1 1
Араратбанк - Армянский банк развития 2 1
ХМДС - Ханты-Мансийскдорстрой 1 1
Роснефть НК - Отрадненский ГПЗ - Отрадненский газоперерабатывающий завод 4 1
РМБ - Русский Международный Банк 4 1
Роснефть - РН-Бурение 9 1
Кранбанк АКБ 1 1
ОбъедКредитАльянс КБ - Объединенный кредитный альянс КБ 2 1
Олимпийский КБ 7 1
Почта России ПАО 2255 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3010 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 5
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 82 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12942 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3115 3
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 69 3
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 189 2
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 159 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3389 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3470 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4975 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6316 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 337 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1678 2
Кванториум АНО - Детский технопарк 86 2
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 160 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 596 2
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 231 1
Правительство Курганской области - Губернатор Курганской области - Курганская областная дума - органы государственной власти 31 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 213 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 205 1
Администрация города Сургут 8 1
Администрация города Нефтеюганск 1 1
Федеральное правительство Германии - Министерство иностранных дел Германии - МИД Германии - Auswärtiges Amt 9 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3132 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2941 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 233 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1472 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 390 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2821 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5268 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2186 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2262 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1454 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 335 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 281 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 436 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 297 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 388 3
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 2
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 71 1
СРП - Союз Российских Писателей 6 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 179 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 42 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 36
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73549 35
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 26
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9393 19
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 18
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17142 17
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11190 13
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8801 13
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4848 11
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25554 10
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8462 10
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13372 10
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8931 10
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 10
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2211 9
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 7
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11593 7
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4062 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34040 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9391 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25684 5
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5888 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5677 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12724 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23040 5
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8181 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 5
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10530 4
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3078 4
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9513 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18420 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6171 4
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2970 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23211 4
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2065 4
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4366 4
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2059 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5881 7
Apple iOS 8287 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1534 3
Linux - Debian GNU 539 2
Ростелеком - БФТ-Холдинг - АЦК-Планирование 44 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 989 2
Google Android 14751 2
Linux OS 10964 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1655 2
Microsoft Windows 16387 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2896 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 641 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 583 2
IBM System Z - IBM eServer zSeries 206 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 2
Directum СЭД - ECM-система 297 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2060 2
Ростелеком - БФТ-Холдинг - АЦК-Финансы 73 2
Яндекс Помощь рядом 34 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 264 1
Apple iPhone 13 175 1
Cognitive Technologies - Евфрат-Документооборот 161 1
Softline Direct - Софтлайн Директ 47 1
МегаФон Модем - МегаФон Роутер 28 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 274 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Шахматная планета - ChessPlanet 4 1
АТОЛЛис - ОТ-Ойл АТОЛЛ Платформа 9 1
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 96 1
Paragon Drive Backup - Paragon Adaptive Restore - Paragon Drive Copy 32 1
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель - Штурвал - платформа управления контейнерами на базе Kubernetes 65 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 180 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - Серенити сайбер секьюрити - Serenity Cyber Security 111 1
Профессионалитет - Федеральный проект 14 1
Unify OpenStage 6 1
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 82 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 879 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7389 1
Apple iPad 3943 1
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 277 1
Лукошков Дмитрий 53 7
Мелихов Дмитрий 54 5
Комарова Наталья 16 4
Белов Андрей 95 4
Пфлаумер Евгений 29 3
Торгашин Евгений 31 3
Бояринов Андрей 17 2
Кучин Роман 6 2
Алаев Владимир 16 2
Граник Михаил 11 2
Пяк Василий 2 2
Ципорин Павел 102 2
Забозлаев Алексей 5 1
Емельянов Станислав 67 1
Король Андрей 5 1
Белимов Александр 14 1
Катаев Алексей 5 1
Тихомиров Александр 2 1
Шевцов Александр 2 1
Ковалевич Александр 1 1
Демидов Михаил 133 1
Зенин Николай 8 1
Мугалев Иван 8 1
Кокорюкин Василий 4 1
Малахов Марк 25 1
Шашурин Сергей 9 1
Владимиров Андрей 18 1
Семушина Людмила 18 1
Бутаков Алексей 10 1
Катырин Сергей 14 1
Малышев Денис 11 1
Шадрин Олег 5 1
Дегтярев Михаил 10 1
Пичугин Иван 36 1
Ситай Ольга 1 1
Зимин Константин 83 1
Монахов Дмитрий 22 1
Владимиров-Крюков Андрей 2 1
Чумаков Сергей 2 1
Игнатов Максим 3 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1321 74
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 353 53
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовский район - Нижневартовск 253 51
Россия - РФ - Российская федерация 157702 48
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийск 214 31
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3196 18
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район 68 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45940 16
Россия - УФО - Тюменская область 1268 16
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нягань 50 15
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Мегион 26 15
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Когалым 43 14
Россия - УФО - Екатеринбург 4305 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18705 11
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 960 11
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Югорск 25 10
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Белоярский 42 9
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 953 9
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2687 8
Россия - УФО - ЯНАО - Новый Уренгой 166 8
Россия - УФО - ЯНАО - Ноябрьск 117 8
Россия - УФО - Свердловская область 1769 7
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1659 7
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3053 6
Россия - СФО - Новосибирск 4680 6
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1604 6
Россия - СФО - Томская область - Томск 1002 6
Россия - УФО - ЯНАО - Салехард 163 6
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовский район - Излучинск 9 5
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3291 5
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1827 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2926 5
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1715 5
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1705 5
Россия - УФО - Челябинская область 1405 5
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1644 4
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1629 4
Россия - УФО - Курганская область 585 4
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 998 4
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1440 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 24
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55059 17
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 11
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 8
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 8
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51312 7
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6132 7
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 7
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2665 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4258 6
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5314 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 5
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6786 5
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11440 3
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 744 3
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 3
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1406 3
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 263 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10376 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6266 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11779 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4419 3
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1328 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 3
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1161 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15196 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7294 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4914 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 2
Аренда 2583 2
Зоология - наука о животных 2792 2
Спорт - Шахматы - Chess 255 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3239 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11421 2
Комсомольская правда ИД 74 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 308 1
AppleInsider 398 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
Needham & Company 36 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 130 1
ЮГУ - Югорский государственный университет 23 3
РАМН СО - Томский НИМЦ - Томский НИИ медицинской генетики - Генетическая клиника НИИ медицинской генетики СО РАМН - НИИ кардиологии ТНЦ - Тюменский кардиологический научный центр 11 1
Югорская шахматная академия АУ 2 1
ЦНИИчермет им. И.П.Бардина - Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии им. И.П. Бардина - Черметавтоматика НПО 6 1
СИМЭБ - Сургутский институт мировой экономики и бизнеса 1 1
СурГУ - Сургутский государственный университет 5 1
РАНХиГС - Дальневосточный институт управления - Дальневосточная государственная академия экономики и управления 8 1
ТИУ - Тюменский индустриальный университет - Тюменский государственный нефтегазовый университет - Тюменский государственный архитектурно-строительный университет 23 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 606 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 286 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 424 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 984 1
ТГУ - Томский государственный университет 214 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 47 1
ГИТИС - Российский институт театрального искусства 33 1
МТС - Поколение М - Поколение Маугли - творческий благотворительный проект 80 1
ICGA WCCC - World Computer Chess Championship - Чемпионат мира по шахматам среди компьютерных программ 2 1
Битва роботов 13 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 115 1
