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Правительство Курганской области Губернатор Курганской области Курганская областная дума органы государственной власти

Правительство Курганской области - Губернатор Курганской области - Курганская областная дума - органы государственной власти

УПОМИНАНИЯ


20.06.2025 В Курганской области будут готовить высококвалифицированных цифровых инженеров 1
13.12.2024 «Ред Софт» и правительство Курганской области подписали соглашение о сотрудничестве 2
13.12.2024 «СКБ Контур» и правительство Курганской области договорились цифровизировать госуправление в регионе 1
19.04.2024 «Ростелеком» в Зауралье организовал систему видеонаблюдения за паводком 1
11.03.2024 Axoft стал дистрибьютором «Аэродиск» на всей территории России 1
27.09.2023 В 2023 г. «Ростелеком» охватил оптической инфраструктурой более 3000 домохозяйств Курганской области   1
19.04.2023 Сергей Москвин: Просто занимаясь тем, что мне интересно, я могу делать проще и комфортнее жизни миллионов людей 1
28.12.2022 Региональные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг CNews 1
05.07.2022 «СКБ Контур» подписал соглашение о сотрудничестве в области ИТ с правительством Пермского края 1
07.12.2020 Медучреждения Курганской области внедряют систему голосового заполнения протоколов группы ЦРТ 1
08.11.2016 Школьные автобусы Курганской области оборудованы системой спутникового мониторинга транспорта от Omnicomm 1
06.04.2016 Datum Group наращивает функционал Курганской ГИС АПК 1
23.03.2016 МТС обеспечит связью государственные структуры Урала 1
18.02.2016 Datum Group модернизировал ГИС в Департаменте АПК Курганской области 1
21.01.2016 Tele2 инвестирует 1,5 млрд руб. в сетевую инфраструктуру Курганской области 1
02.10.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за сентябрь 2015 года 2
13.07.2015 ТТК выиграл аукцион Правительства Курганской области на предоставление услуг связи 2
27.02.2015 МТС подключила к телеком-сервисам более 1,7 тыс. чиновников Курганской области 3
14.01.2015 В Курганской области автоматизировали управление кадрами госслужбы с помощью системы «Парус» 3
13.03.2014 «АйТи. Ведомственные системы» создадут в Курганской области единую систему оказания госуслуг и поддержки МФЦ 3
20.01.2014 500 школьных автобусов в Курганской области оборудованы системой мониторинга Omnicomm 1
19.12.2013 МТС обеспечит связью депутатов и членов правительства Курганской области 4
10.04.2013 Правительство Курганской области утвердило порядок выдачи и замены УЭК 1
16.10.2012 Библиотеки Зауралья подключили к интернету 1
10.07.2012 «Ростелеком» организует видеоконференцсвязь для системы образования Курганской области 1
15.02.2012 МТС обеспечит услугами связи правительства всех крупнейших регионов УрФО 1
13.12.2011 «Ростелеком» приступил к созданию инфраструктуры «электронного правительства» в Курганской области 1
29.09.2010 В Курганской областной Думе внедрена система электронного документооборота «Дело» 4
27.01.2010 «ТТК-Южный Урал» выиграл открытые аукционы в Кургане 1
15.06.2009 Курганская областная Дума закупила дополнительные АРМ СЭД «Дело» 4
25.12.2008 «ТТК-Южный Урал» обеспечит связью органы власти в Кургане 3

Публикаций - 31, упоминаний - 51

Правительство Курганской области и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9984 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13324 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2059 3
Омникомм - Omnicomm 164 2
ТТК Урал макрорегион - ТТК Южурал - Южуралтранстелеком 47 2
ЭОС - Электронные офисные системы 1183 2
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 243 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1136 2
Системы документооборота 501 2
АйТи 1388 1
Парус Корпорация 199 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 468 1
Google LLC 11983 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2978 1
HTC Corporation 1501 1
БизнесТехнологии 2 1
Бизнес Технологии 31 1
Тахограф-Сервис 1 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4189 1
Microsoft Corporation 24889 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 171 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 349 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 911 1
Ред Софт - Red Soft 825 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7703 2
Datum Group - Датум Групп - DATUM Soft - ДАТУМ Софт - ДАТУМ ЦР 12 2
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 181 2
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 35 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
BMW Group 459 1
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 65 1
Toyota - Lexus 81 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 270 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 476 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 259 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 219 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 57 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6103 2
Правительство КБР - Администрация Кабардино-Балкарской Республики - Администрация Главы КБР - Парламент КБР 48 2
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 159 2
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 152 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5080 2
Правительство Тверской области - Губернатор Тверской области - органы государственной власти 51 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 590 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4644 2
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 156 2
Администрация Екатеринбурга - Екатеринбургская городская Дума - органы государственной власти 50 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 348 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 174 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2598 1
Администрация Смоленской области - органы государственной власти Смоленской области 29 1
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 94 1
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 112 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 78 1
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 57 1
Правительство Республики Марий Эл - Государственное Собрание Республики Марий Эл - органы государственной власти 17 1
Федеральное казначейство России 1821 1
Правительство Челябинской области 69 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1421 1
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 67 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 179 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 262 1
Правительство Астраханской области - Губернатор Астраханской области - органы государственной власти 47 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 299 1
Правительство Магаданской области - органы государственной власти Магаданской области 26 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3437 1
Архивный фонд РФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 116 1
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 57 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 78 1
Администрация города Сургут 8 1
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 88 1
Администрация Челябинска - Челябинская городская Дума - органы государственной власти 19 1
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 87 1
Минтранс РФ - Ространсмодернизация ФКУ - Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры 9 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 227 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1381 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6311 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 257 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68726 11
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11937 5
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Торговля оптовая - Wholesale trade 1201 1
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Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9146 1
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Гражданство - Citizenship - правовая связь человека и государства - Гражданское право 218 1
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Минтранс РФ - Росжелдор - УрГУПС - Уральский государственный университет путей сообщения 13 1
РАМН СО - Томский НИМЦ - Томский НИИ медицинской генетики - Генетическая клиника НИИ медицинской генетики СО РАМН - НИИ кардиологии ТНЦ - Тюменский кардиологический научный центр 10 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 169 1
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2497 1
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