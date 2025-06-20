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Правительство Курганской области Губернатор Курганской области Курганская областная дума органы государственной власти
УПОМИНАНИЯ
Правительство Курганской области и организации, системы, технологии, персоны:
|Емельянов Станислав 67 2
|Шумков Вадим 5 2
|Белимов Александр 14 1
|Татаренко Алексей 1 1
|Чернышев Денис 7 1
|Камнев Михаил 3 1
|Брагин Виктор 2 1
|Дырмовский Дмитрий 140 1
|Дробыленко Сергей 1 1
|Гордеев Сергей 10 1
|Константинов Александр 19 1
|Лопатухин Дмитрий 19 1
|Устюжанин Павел 1 1
|Аленьков Вячеслав 13 1
|Вольфсон Игорь 16 1
|Краснов Дмитрий 6 1
|Мироненко Дмитрий 7 1
|Говоров Сергей 3 1
|Верещагин Сергей 5 1
|Князев Олег 5 1
|Вахрин Вячеслав 3 1
|Малахов Виталий 1 1
|Бочкарев Виктор 1 1
|Маков Юрий 2 1
|Черников Алексей 53 1
|Фахрутдинова Гульжан 7 1
|Сродных Михаил 75 1
|Jobs Steve - Джобс Стив 1015 1
|Дуров Павел 298 1
|Барвинский Владимир 31 1
|Хецко Владимир 1 1
|Ажгиревич Артем 6 1
|Куташи Оксана 1 1
|Фрейдин Игорь 4 1
|Володкович Вячеслав 99 1
|Ким Олег 13 1
|Исхизова Александра 89 1
|Черхигов Рамзан 6 1
|Москвин Сергей 2 1
|Малюкова Ольга 1 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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