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Axoft стал дистрибьютором «Аэродиск» на всей территории России

Компания «Аэродиск», российский разработчик и производитель систем хранения данных (СХД) и виртуализации, и центр экспертизы и дистрибуции информационных технологий Axoft объявляют о подписании дистрибьюторского соглашения.

Axoft усилит компетенции в области построения сложных проектов – компания предложит партнерам помощь квалифицированной проектной команды, в том числе в развертывании решений, обеспечит индивидуальный подход к каждому запросу заказчика. Об этом CNews сообщили представители Axoft.

Новый этап в многолетнем сотрудничестве двух компаний укрепляет партнерские отношения и расширяет возможности Axoft по дистрибуции инновационных продуктов «Аэродиск» по всей территории Рлссии. Дистрибьюторское соглашение позволит более эффективно работать с системными интеграторами, реализующими масштабные инфраструктурные проекты в сфере ИТ.

При выборе партнеров по дистрибьюторской программе «Аэродиска» в расчет принимается не только их опыт и портфель, но и бизнес-модель, возможности пресейла и генерации спроса, а также уровень экспертизы в предметных областях хранения данных и виртуализации. Axoft обладает компетенциями в области инфраструктуры, в компании выстроены понятные процессы работы с реселлерами и заказчиками.

Партнерский канал Axoft сможет расширить портфель импортозамещения. В рамках продолжения сотрудничества акцент будет сделан на всех флагманских продуктах «Аэродиска», включая актуальные линейки СХД и систему виртуализации «Аэродиск vAIR». Решения «Аэродиск» используются в проекте «Безопасный город Ростов-на-Дону», Федеральном казенном учреждении «Дороги России», Финансовом управлении Курганской области и многих других российских организациях.

«При разработке продуктов “Аэродиск” мы ставим в приоритет надежность, производительность, усовершенствованные функции защиты данных и оптимизацию стоимости владения. Нами постоянно ведется работа как по улучшению существующих продуктов, так и по разработке новых, которая особенно усилилась после приобретения доли “Аквариусом”. У нас стало больше возможностей по масштабированию выпуска продукции и реализации крупных интеграционных проектов. В этом контексте новое дистрибьюторское соглашение с сильным игроком российского ИТ-рынка для нас особенно ценно», – отметил генеральный директор «Аэродиск» Вячеслав Володкович.

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«Решения “Аэродиск” входят в топ отечественных систем хранения данных, подходят для компаний Enterprise-уровня, включая государственные учреждения и коммерческие предприятия, за счет их способности удовлетворять самые сложные требования по организации ИТ-ландшафта. Статус дистрибьютора открывает перед Axoft новые горизонты для расширения присутствия продуктов “Аэродиск” на российском рынке, предоставляет нашим партнерам и их заказчикам более широкий доступ к передовым отечественным технологиям. В рамках сотрудничества Axoft сосредоточится на построении комплексной экспертизы по направлению, техническом пресейле и проектировании в связке с российским программным обеспечением, включая предоставление партнерам демооборудования для тестирования», – сказал директор департамента аппаратных систем компании Axoft Олег Ким.

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Axoft — центр экспертизы и дистрибуции информационных технологий — работает на ИТ-рынке с 2004 г. Входит в топ-25 крупнейших поставщиков SaaS по оценке CNews. Компания обладает портфелем, который включает более 500 поставщиков software, hardware и облачных провайдеров, в том числе из реестра ПО отечественных производителей и из списка технологических лидеров.

«Аэродиск» — российский производитель систем хранения данных и систем виртуализации. Разработка систем хранения данных «Аэродиск» началась в 2011 г. Ведущими продуктами и решениями компании являются системы хранения данных «Аэродиск Engine», «Аэродиск «Восток», система виртуализации «Аэродиск vAIR». Программное обеспечение «Аэродиск» зарегистрировано в реестре отечественного ПО Минцифры, а программно-аппаратные комплексы находятся в реестре Минпромторга. В настоящее время компания также является резидентом «Сколково».

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