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Ким Олег



10.02.2025 Axoft и OpenYard: технологическое партнерство для развития отечественной ИТ-инфраструктуры 1
25.11.2024 Axoft представляет ПАК «Алькор» на базе решений «Гравитон», «Группы Астра» и «Лаборатории Касперского» 1
20.06.2024 Производитель микроэлектроники GS Nanotech сменил гендиректора третий раз за два года 1
13.03.2024 Axoft начинает поставки отечественного оборудования «Ермак» 1
11.03.2024 Axoft стал дистрибьютором «Аэродиск» на всей территории России 2
22.02.2024 Axoft предложит российскому бизнесу телекоммуникационное и электрическое оборудование «АМЕ Телеком» 1
01.02.2024 Axoft стала официальным дистрибьютором «Норси-транс» 1
16.01.2024 На пути к «железному» импортозамещению: Axoft заключил дистрибуторский контракт с «Гравитон» 1
29.11.2023 Железное усиление: Axoft стал дистрибьютором российского оборудования RDW Computers 1
04.09.2023 Axoft пополнила «железный» портфель двухпроцессорным сервером «Иридиум» 1
09.11.2022 Axoft делает ставку на российское «железо»: контракт с «Полигоном» 1
27.06.2022 «Аэродиск» и Axoft развивают сотрудничество в сфере СХД и серверного оборудования 1
07.08.2020 Генеральным директором GS Nanotech назначен Олег Ким 2

Публикаций - 13, упоминаний - 15

Ким Олег и организации, системы, технологии, персоны:

Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 327 10
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 307 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1467 2
GS Nanotech - ДжиЭс-Нанотех 49 2
GS Group - Технополис GS Гусев 71 2
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 156 2
Intel Corporation 12209 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1904 2
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1262 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12690 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 34 1
Инзер ТВК 1 1
МТС - Система Телеком 235 1
BSTelecom - Бизнес система телеком - БСТ 23 1
Оптоган - Optogan - ЛЕД-Энергосервис 23 1
Полигон НПП 10 1
RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 83 1
Норси-Транс - НТ 108 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 852 1
Ростех - Автоматика Концерн 1641 1
Промобит - Bitblaze - Promobit 79 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 436 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4898 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2857 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11694 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5456 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3058 1
Правительство Курганской области - Губернатор Курганской области - Курганская областная дума - органы государственной власти 30 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19483 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29801 8
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SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15776 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13195 4
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Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2705 4
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ОС - Операционная система - OS - Operating system 25447 3
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Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4181 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10794 2
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Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 251 1
RDW Computers All-in-One 4 1
RDW - серия мониторов 2 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 936 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 668 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk Engine - A-Core - гибридная СХД 44 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk Восток СХД 50 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk vAIR 42 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 239 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон - Гелиус - Helius.Astra ПАК - Helius.КУБ 9 1
Axoft - Алькор ПАК 2 1
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 118 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 383 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Брест Виртуализация - Брест ПК СВ - Брест Средство виртуализации 41 1
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Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4022 1
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