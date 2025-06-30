Демостенд Axoft пополнился оборудованием для оптимизации трафика от «Цифровых решений»

Центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft развивает лабораторную базу для пилотирования решений в области информационной безопасности. Демостенд компании пополнился брокерами сетевых пакетов DS Integrity и ответвителями трафика DS TAP от компании «Цифровые решения» – российского разработчика и производителя сетевого оборудования. Решение развернуто в смоделированной ИТ-инфраструктуре в связке с ИБ-системами. Об этом CNews сообщили представители Axoft.

Оборудование ориентировано на крупные компании и корпорации с разветвленной сетью филиалов, которые нуждаются в надежной защите сетевого трафика и построении доверенной инфраструктуры на базе российского оборудования. Данные решения применяются в разных секторах: банки и финансовые структуры, государственные учреждения, предприятия из промышленного, нефтегазового и энергетического сектора, а также транспортные и логистические операторы. На демостенде реализуется ряд сценариев – в зависимости от отраслевой специфики.

«Axoft обладает большим опытом и широкими возможностями по внедрению российских решений. Наличие нашего демо-оборудования и обученных специалистов существенно расширяет возможности по проработке пилотных проектов для помощи партнерам и заказчикам. Мы доверяем экспертизе Axoft и уверены в качественной реализации даже самых сложных решений», – отметил коммерческий директор компании «Цифровые решения» Сергей Плотко.

Теперь на демостенде могут быть воспроизведены реальные условия работы систем информационной безопасности: сбор сетевого трафика с коммутаторов Qtech 6900 и ответвителей DS TAP, его дальнейшая агрегация, оптимизация на брокере сетевых пакетов DS Integrity и передача на систему поведенческого анализа сетевого трафика для обнаружения скрытых кибератак PT Network Attack Discovery и систему комплексного мониторинга безопасности промышленных ИТ-инфраструктур PT ISIM от Positive Technologies, а также Kaspersky Anti Targeted Attack (KATA) и Kaspersky Industrial CyberSecurity (KICS) for Networks от «Лаборатории Касперского».

«Axoft активно развивает демопарк, внедряя современные российские решения. Для нас важно, чтобы партнеры могли протестировать различные сценарии использования продуктов вендора, а также их интеграции с решениями в области информационной безопасности. Это позволяет оценить реальное поведение технологий в рабочих инфраструктурах. Команда экспертов Axoft сопровождает партнеров на всех этапах тестирования, помогая подобрать оптимальные конфигурации и настройки. В демонстрационный фонд добавляются новые архитектурные решения, что расширяет возможности для выбора технологий, максимально отвечающих конкретным бизнес-задачам», – сказал директор департамента аппаратных систем Axoft Олег Ким.

Благодаря демонстрационному стенду, развернутому в лаборатории Axoft, можно наглядно оценить преимущества внедрения брокера сетевых пакетов DS Integrity. Решение обрабатывает зеркалированный трафик, снижая нагрузку на системы сетевого мониторинга и анализа (NTA/NDR) на 50–70% за счет встроенных механизмов интеллектуальной дедупликации и фильтрации. Также демонстрируется возможность одновременного подключения нескольких систем информационной безопасности к одному потоку данных благодаря функции репликации трафика.

Брокеры сетевых пакетов DS Integrity разрабатываются на базе собственной аппаратной платформы, что гарантирует длительный срок производства и технической поддержки. Все оборудование «Цифровых решений» соответствует критериям доверенного ПАК, поддерживает широкий диапазон интерфейсов (от 1G до 100G) и входит в реестр Минпромторга России.