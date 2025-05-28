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Цифровые решения НПП DS Integrity
Брокеры сетевых пакетов DS Integrity NG — решение нового поколения для подключения средств сетевой безопасности (NTA/NDR/XDR, IDS/IPS, COPM, DLP) к сетевой инфраструктуре крупных компаний, центров обработки данных и АСУ ТП, а также создания высокоскоростных кластеров NGFW (от 8 до 400 Гбит/с). Линейка устройств поддерживает интерфейсы 1/10/40/100G и осуществляет функции агрегации, оптимизации и балансировки трафика с пропускной способностью до 1,44 Тбит/с.
УПОМИНАНИЯ
Цифровые решения НПП и организации, системы, технологии, персоны:
|Плотко Сергей 10 5
|Путин Владимир 3240 1
|Путин Сергей 63 1
|Борисов Илья 27 1
|Андрияшин Алексей 13 1
|Скородумов Анатолий 65 1
|Александров Антон 11 1
|Михеев Дмитрий 40 1
|Хомутов Дмитрий 38 1
|Дбар Федор 39 1
|Чернов Иван 33 1
|Сергиенко Эдуард 2 1
|Бориславский Даниил 16 1
|Гусейнов Тимур 6 1
|Кильдюшев Артем 1 1
|Комягин Артем 1 1
|Листаров Алексей 1 1
|Коростелев Павел 32 1
|Фисенко Лев 40 1
|Лебедев Дмитрий 21 1
|Голубков Антон 1 1
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