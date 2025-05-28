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Цифровые решения НПП DS Integrity

Цифровые решения НПП - DS Integrity

Брокеры сетевых пакетов DS Integrity NG — решение нового поколения для подключения средств сетевой безопасности (NTA/NDR/XDR, IDS/IPS, COPM, DLP) к сетевой инфраструктуре крупных компаний, центров обработки данных и АСУ ТП, а также создания высокоскоростных кластеров NGFW (от 8 до 400 Гбит/с). Линейка устройств поддерживает интерфейсы 1/10/40/100G и осуществляет функции агрегации, оптимизации и балансировки трафика с пропускной способностью до 1,44 Тбит/с.

УПОМИНАНИЯ


28.05.2025 «Борлас» и «Цифровые решения» объединяют экспертизу в сфере информационной безопасности 1
12.08.2024 Bi.Zone завершила пилотный проект по построению отказоустойчивого кластера межсетевых экранов с повышенной производительностью  2
05.08.2024 «Цифровые решения» и «Кросс технолоджис» обеспечат бизнес российским оборудованием для информационной безопасности 2
24.05.2024 Российский разработчик выпустил новую версию NGFW 1
10.04.2023 НПП «Цифровые решения» и «Айдеко» протестировали совместное решения по защите корпоративной сети 3
24.01.2023 СКДПУ НТ интегрирован с UTM-решением компании «Код безопасности» 1
26.03.2021 Как COVID-19 изменил сферу информационной безопасности 1
24.02.2021 НПП «Цифровые решения» примет участие в онлайн-конференции CNews «Информационная безопасность 2021» 1

Публикаций - 8, упоминаний - 12

Цифровые решения НПП и организации, системы, технологии, персоны:

Код Безопасности 649 4
Fortinet 393 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5033 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1293 2
МегаФон 9279 1
Intel Corporation 12310 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1002 1
AMD - Advanced Micro Devices 4311 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 346 1
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 150 1
АйТи 1382 1
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 118 1
СКБ Контур - Atom Security - Атом Безопасность - ранее AtomPark Software - АтомПарк Софтваре 53 1
АйТи Бастион - IT Bastion 111 1
Ideco - Айдеко 83 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 165 1
R-Vision - Р-Вижн 174 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 215 1
Check Point Software Technologies 769 1
Crosstech - Cross Technologies - Кросс Технолоджис 63 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 474 1
Cisco Systems 5155 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 353 1
Eltex - Предприятие Элтекс 163 1
Palo Alto Networks 153 1
AVSoft Technologies - АВ Софт 10 1
Элтекс Коммуникации 21 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 48 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1688 1
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ - ThyssenKrupp Elevator AG - ТиссенКрупп Элеватор - ThyssenKrupp Indusrial Solutions - ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс - ThyssenKrupp Elevator Innovation Center - ThyssenKrupp Steel 47 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1133 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4390 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12038 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3071 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5062 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4962 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 204 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20640 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29016 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68037 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52791 5
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker 282 5
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 637 4
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2608 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3815 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1303 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24825 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11468 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4168 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5931 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16385 2
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2750 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12885 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30538 2
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 843 2
Кибербезопасность - UTM - Unified Threat Management - Сервис защиты от сетевых угроз - Шлюзы безопасности 259 2
Application Control - Контроль доступа к приложениям 169 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4182 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4058 2
NAT - Network Address Translation - преобразование сетевых IP-адресов 188 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5703 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16200 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8640 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11390 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7003 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2253 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 298 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21191 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3244 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10640 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14620 1
Кибербезопасность - UBA - User Behavior Analytics - User Behavior Analysis - Анализ поведения в сфере систем обеспечения безопасности 58 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2044 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3290 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5322 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12834 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1516 1
Код Безопасности - Континент WAF - Континент NGFW - Континент АПКШ - Континент ЦУС - Континент Центр управления сетью 116 3
HPE Integrity - серия серверов 134 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1760 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4698 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 277 1
DeviceLock DLP 81 1
АйТи Бастион - СКДПУ НТ - Система контроля действий привилегированных пользователей 74 1
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 68 1
Ideco UTM - Ideco ICS - Ideco Internet Control Server ПК МЭ - межсетевой экран (firewall) - шлюз безопасности 38 1
Fortinet FortiGuard Services 52 1
Цифровые решения НПП - Феникс-ДИОД 2 1
Цифровые решения НПП - DS Copper-TAP 2 1
Плотко Сергей 10 5
Путин Владимир 3240 1
Путин Сергей 63 1
Борисов Илья 27 1
Андрияшин Алексей 13 1
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Дбар Федор 39 1
Чернов Иван 33 1
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Фисенко Лев 40 1
Лебедев Дмитрий 21 1
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Россия - РФ - Российская федерация 148931 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52583 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44203 1
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4996 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49217 3
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 983 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9072 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5925 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3625 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24786 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 950 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7355 1
Энергетика - Energy - Energetically 5227 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 863 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2810 1
Аудит - аудиторский услуги 2813 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3514 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2065 1
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