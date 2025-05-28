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Цифровые решения НПП DS Copper-TAP


Ответвители сетевого трафика DS Copper-TAP — базовый элемент решения по снятию 100% копии трафика с любой точки сети и его зеркалирования на системы ИБ. TAP — это современная альтернатива SPAN-портов коммутатора.

УПОМИНАНИЯ


28.05.2025 «Борлас» и «Цифровые решения» объединяют экспертизу в сфере информационной безопасности 1
05.08.2024 «Цифровые решения» и «Кросс технолоджис» обеспечат бизнес российским оборудованием для информационной безопасности 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Цифровые решения НПП и организации, системы, технологии, персоны:

Код Безопасности 649 1
Crosstech - Cross Technologies - Кросс Технолоджис 63 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 474 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1293 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5033 1
ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры - Аттестация информационных систем - Technical audit - Технический аудит 317 1
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker 282 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20640 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2750 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52791 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1303 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68037 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29016 1
Цифровые решения НПП - Феникс-ДИОД 2 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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