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Ответвители сетевого трафика DS Copper-TAP — базовый элемент решения по снятию 100% копии трафика с любой точки сети и его зеркалирования на системы ИБ. TAP — это современная альтернатива SPAN-портов коммутатора.