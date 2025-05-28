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Цифровые решения НПП DS Copper-TAP
Ответвители сетевого трафика DS Copper-TAP — базовый элемент решения по снятию 100% копии трафика с любой точки сети и его зеркалирования на системы ИБ. TAP — это современная альтернатива SPAN-портов коммутатора.
УПОМИНАНИЯ
|28.05.2025
|«Борлас» и «Цифровые решения» объединяют экспертизу в сфере информационной безопасности 1
|05.08.2024
|«Цифровые решения» и «Кросс технолоджис» обеспечат бизнес российским оборудованием для информационной безопасности 1
Цифровые решения НПП и организации, системы, технологии, персоны:
|Плотко Сергей 10 1
|Фисенко Лев 40 1
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