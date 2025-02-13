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Цифровые решения НПП Феникс-ДИОД


Агрегирующий однонаправленный шлюз Феникс-ДИОД — устройство однонаправленной передачи данных из закрытых сегментов во внешние информационные системы. Проникновение внутрь изолированного сегмента заблокировано на аппаратном (физическом) уровне устройства. Помимо защиты сети, Феникс-ДИОД осуществляет агрегацию трафика с 24 точек сети, фильтрацию по заданным правилам и балансировку по двум однонаправленным портам на системы анализа и мониторинга.


13.02.2025 ICL Services и «Цифровые решения» стали партнерами 1
05.08.2024 «Цифровые решения» и «Кросс технолоджис» обеспечат бизнес российским оборудованием для информационной безопасности 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Цифровые решения НПП и организации, системы, технологии, персоны:

Crosstech - Cross Technologies - Кросс Технолоджис 48 1
Код Безопасности 621 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 449 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1197 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4904 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1340262, в очереди разбора - 769410.
Создано именных указателей - 168408.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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