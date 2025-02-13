Цифровые решения НПП Феникс-ДИОД
Агрегирующий однонаправленный шлюз Феникс-ДИОД — устройство однонаправленной передачи данных из закрытых сегментов во внешние информационные системы. Проникновение внутрь изолированного сегмента заблокировано на аппаратном (физическом) уровне устройства. Помимо защиты сети, Феникс-ДИОД осуществляет агрегацию трафика с 24 точек сети, фильтрацию по заданным правилам и балансировку по двум однонаправленным портам на системы анализа и мониторинга.
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Цифровые решения НПП и организации, системы, технологии, персоны:
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|Фисенко Лев 28 1
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