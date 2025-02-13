ICL Services и «Цифровые решения» стали партнерами

Продуктово-сервисная компания ICL Services и российский разработчик и производитель сетевого оборудования для информационной безопасности «Цифровые решения» стали партнерами. ICL Services будет использовать продукты «Цифровых решений» в своих проектах, предлагая заказчикам инструменты для защиты данных и построения инфокоммуникационной инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители ICL Services.

Выпускаемое «Цифровыми решениями» «железо» позволяет масштабировать производительность межсетевых экранов российских вендоров, преодолевая ограничения по пропускной способности. Также у компании есть линейка оборудования для зеркалирования трафика и подключения систем NTA/XDR к сетевой инфраструктуре, в том числе решение для подключения индустриальных NTA в АСУ ТП. Данный функционал, реализованный на собственных аппаратных платформах, открывает новые возможности для защиты российских информационных систем.

Сегодня компании уже прорабатывают потенциальные проекты, в которых продукты «Цифровых решений» будут использоваться для повышения защищенности и надежности ИТ-инфраструктур российского бизнеса.

«Цифровые решения» производят оборудование, которое обеспечивает одностороннюю передачу данных между технологическими сетями и интернетом, а также другие решения для сетевой безопасности. Это особенно важно для наших проектов в области защиты и автоматизации промышленных объектов, где риски, связанные с кибератаками, особенно высоки», – сказал руководитель отдела сетевых технологий ICL Services Олег Цыганов. – Новое партнерство расширит наш портфель в сфере ИБ и позволит предлагать более комплексные и высокоэффективные технологии».

«Опыт и высокие компетенции ICL Services в реализации комплексных проектов позволят расширить применение нашего оборудования в рамках построения инфраструктуры сетевой безопасности государственных органов и крупного бизнеса. В портфеле ICL Services появятся линейки всех флагманских решений: пакетные брокеры DS Integrity EVO, ответвители сетевого трафика DS TAP, однонаправленный шлюз «Феникс-ДИОД», а также новинка на российском рынке - аппаратный балансировщик нагрузки DS Proxima. Продукты «Цифровых решений» включены в реестр Минпромторга и являются надежными решениями для обеспечения безопасности и масштабирования сетевой инфраструктуры», – отметил коммерческий директор компании «Цифровые решения» Сергей Плотко.