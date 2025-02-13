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Плотко Сергей



13.02.2025 ICL Services и «Цифровые решения» стали партнерами 1
12.08.2024 Bi.Zone завершила пилотный проект по построению отказоустойчивого кластера межсетевых экранов с повышенной производительностью  1
05.08.2024 «Цифровые решения» и «Кросс технолоджис» обеспечат бизнес российским оборудованием для информационной безопасности 1
10.04.2023 НПП «Цифровые решения» и «Айдеко» протестировали совместное решения по защите корпоративной сети 1
29.07.2021 «Информзащита» и НПП «Цифровые решения» договорились о сотрудничестве 1
26.03.2021 Как COVID-19 изменил сферу информационной безопасности 1
24.02.2021 НПП «Цифровые решения» примет участие в онлайн-конференции CNews «Информационная безопасность 2021» 1
16.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Плотко Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 315 2
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 150 2
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 114 2
СКБ Контур - Atom Security - Атом Безопасность - ранее AtomPark Software - АтомПарк Софтваре 51 2
Код Безопасности 621 2
МегаФон 8915 1
Intel Corporation 12212 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 929 1
AMD - Advanced Micro Devices 4242 1
Информзащита 762 1
Fortinet 390 1
Цифровые решения НПП 4 1
Илимский ЛТУС - ИЛТУС 3 1
Ideco - Айдеко 72 1
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 203 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4904 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1197 1
Crosstech - Cross Technologies - Кросс Технолоджис 48 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 449 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 315 1
Eltex - Предприятие Элтекс 154 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1637 2
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ - ThyssenKrupp Elevator AG - ТиссенКрупп Элеватор - ThyssenKrupp Indusrial Solutions - ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс - ThyssenKrupp Elevator Innovation Center - ThyssenKrupp Steel 47 2
НСПК - Национальная система платежных карт 817 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1183 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 465 1
ФосАгро 126 1
Зетта Страхование - Zetta Insurance - СК Цюрих - Zurich Insurance 31 1
Донстрой - Дон-Строй Инвест 29 1
Bayer AG - Байер 85 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 157 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 143 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 48 1
РСХБ Страхование жизни 12 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2864 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11701 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2756 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 77 1
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 47 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4770 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4986 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4138 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 55 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50808 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19511 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66485 5
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker 252 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27657 4
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2488 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3763 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1242 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15780 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12580 2
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2718 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24227 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21225 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11039 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3832 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12795 2
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 571 2
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 279 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3117 1
Кибербезопасность - UBA - User Behavior Analytics - User Behavior Analysis - Анализ поведения в сфере систем обеспечения безопасности 54 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1324 1
Кибербезопасность - SASE - Secure Access Service Edge - Комплексная платформа пограничных сервисов защищенного доступа (технология веб-изоляции) 49 1
MSISDN - Mobile Subscriber Integrated Services Digital Number - Mobile Station International Subscriber Directory Number - Номер мобильного абонента цифровой сети с интеграцией служб для связи 14 1
SFTP - Secure FTP – Безопасный протокол передачи файлов 59 1
SPAN - Switch Port Analyzer - RSPAN - Remote Switch Port Analyzer - Зеркалирование трафика, дублирование пакетов одного порта сетевого коммутатора (или VPN) на другом 29 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1743 1
Caller ID number - Caller identification 56 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 942 1
Кибербезопасность - SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству 195 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3938 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20851 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7034 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14424 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8490 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5388 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7439 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11097 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20702 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24540 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3223 1
Цифровые решения НПП - DS Integrity 7 5
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1590 3
HPE Integrity - серия серверов 134 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 262 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 182 1
Fortinet FortiGuard Services 52 1
DeviceLock DLP 81 1
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 58 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4491 1
Ideco UTM - Ideco ICS - Ideco Internet Control Server ПК МЭ - межсетевой экран (firewall) - шлюз безопасности 37 1
Код Безопасности - Континент WAF - Континент NGFW - Континент АПКШ - Континент ЦУС - Континент Центр управления сетью 107 1
Цифровые решения НПП - DS Copper-TAP 1 1
Цифровые решения НПП - Феникс-ДИОД 2 1
Путин Сергей 63 2
Борисов Илья 27 2
Скородумов Анатолий 65 2
Чернов Иван 30 2
Гусейнов Тимур 6 2
Бориславский Даниил 13 2
Суровец Дмитрий 77 1
Демидов Сергей 127 1
Нуйкин Андрей 47 1
Цыганов Вячеслав 66 1
Гущин Александр 16 1
Мусич Роман 28 1
Курбатов Владимир 35 1
Трояновский Владимир 62 1
Сычев Артем 73 1
Калинкин Алексей 16 1
Контемиров Юрий 32 1
Андрияшин Алексей 13 1
Александров Антон 11 1
Мельников Максим 33 1
Варназов Лев 10 1
Воробьев Артем 26 1
Севостьянов Александр 15 1
Маслов Олег 12 1
Путин Владимир 3186 1
Попов Роман 1 1
Сергиенко Эдуард 2 1
Кильдюшев Артем 1 1
Комягин Артем 1 1
Чурсов Сергей 1 1
Хомутов Дмитрий 31 1
Сяглов Максим 1 1
Листаров Алексей 1 1
Голубков Антон 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145023 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17450 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14136 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52184 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43344 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14426 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48189 4
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 951 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8500 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5781 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4840 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7012 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3668 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2370 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 717 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 880 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29215 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3661 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2196 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24200 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51284 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3569 1
Энергетика - Energy - Energetically 5103 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 727 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2740 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 820 1
Аудит - аудиторский услуги 2678 1
Gartner - Гартнер 3560 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8143 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2012 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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