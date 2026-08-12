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Голубков Антон

СОБЫТИЯ


12.08.2026 «ICL Системные Технологии» усиливает федеральное присутствие: Антон Голубков возглавил московский офис компании 2
12.08.2024 Bi.Zone завершила пилотный проект по построению отказоустойчивого кластера межсетевых экранов с повышенной производительностью  1

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Голубков Антон и организации, системы, технологии, персоны:

ICL Системные Технологии - ICL СТ - АйСиЭл СТ - АйСиЭл Системные Технологии 36 1
ST - Системные технологии 75 1
Элтекс Коммуникации 28 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 608 1
Eltex - Предприятие Элтекс 274 1
Код Безопасности 814 1
ICL ГК - ICL Group 483 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5701 1
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25830 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5647 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464286, в очереди разбора - 724462.
Создано именных указателей - 199446.
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