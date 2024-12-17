Бориславский Даниил
Бориславский Даниил и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Сергей 63 2
|Гусейнов Тимур 6 2
|Чернов Иван 28 2
|Борисов Илья 27 2
|Скородумов Анатолий 65 2
|Плотко Сергей 7 2
|Путин Владимир 3171 1
|Севостьянов Александр 15 1
|Курбатов Владимир 35 1
|Мельников Максим 31 1
|Воробьев Артем 26 1
|Демидов Сергей 127 1
|Нуйкин Андрей 47 1
|Мусич Роман 28 1
|Александров Антон 11 1
|Попов Роман 1 1
|Сычев Артем 73 1
|Суровец Дмитрий 76 1
|Цыганов Вячеслав 66 1
|Гущин Александр 15 1
|Трояновский Владимир 62 1
|Калинкин Алексей 16 1
|Контемиров Юрий 32 1
|Андрияшин Алексей 13 1
|Варназов Лев 10 1
|Маслов Олег 12 1
|Чурсов Сергей 1 1
|Сергиенко Эдуард 2 1
|Кильдюшев Артем 1 1
|Комягин Артем 1 1
|Сяглов Максим 1 1
|Казанцев Николай 4 1
|Осипов Юрий 42 1
|Рустамов Рустам 412 1
|Бирюков Игорь 8 1
|Двойников Дмитрий 6 1
|Залманова Александра 8 1
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