Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166239
ИКТ 12984
Организации 10188
Ведомства 1440
Ассоциации 967
Технологии 3379
Системы 24915
Персоны 70411
География 2713
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 841

Бориславский Даниил



17.12.2024 «Газинформсервис» и Staffcop укрепляют сотрудничество: итоги 2024 года 1
12.12.2024 Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера» с системой расследования инцидентов Staffcop Enterprise 1
29.11.2024 НТЦ ИТ «Роса» и Staffcop подтвердили совместимость решений для импортозамещения 1
05.11.2024 Резиденты «Сколково» подтвердили совместимость системы расследования инцидентов Staffcop и решения для управления печатью Printum 1
31.10.2024 ОС «Альт» совместима с агентом безопасности Staffcop Enterprise 1
22.10.2024 В новой версии Staffcop появился рейтинг уровня угроз и контроль командной строки 1
01.10.2024 Система расследований инцидентов Staffcop и операционная система «Ред ОС» подтвердили свою совместимость 1
29.08.2024 Подтверждена совместимость системы расследования инцидентов Staffcop Enterprise и СУБД Jatoba 1
29.08.2024 В системе расследований инцидентов Staffcop появилась интеграция с SGRC Securitm 1
08.11.2021 Новая версия StaffCop 4.10 c защитой от деактивации, уведомлениями в Telegram и новыми блокировками 1
26.03.2021 Как COVID-19 изменил сферу информационной безопасности 2
16.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1

Публикаций - 12, упоминаний - 13

Бориславский Даниил и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Atom Security - Атом Безопасность - ранее AtomPark Software - АтомПарк Софтваре 51 11
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1039 5
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 310 2
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 150 2
Газинформсервис - ГИС 272 2
Intel Corporation 12197 1
Telegram Group 1983 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
МегаФон 8805 1
Fortinet 387 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 919 1
Илимский ЛТУС - ИЛТУС 3 1
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 203 1
SECURITM - СЕКЪЮРИТМ 3 1
Ред Софт - Red Soft 701 1
Базальт СПО - BaseALT 655 1
Printum - Принтум 7 1
Softline - Софтлайн 2811 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 317 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 2
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 114 2
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ - ThyssenKrupp Elevator AG - ТиссенКрупп Элеватор - ThyssenKrupp Indusrial Solutions - ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс - ThyssenKrupp Elevator Innovation Center - ThyssenKrupp Steel 47 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
Bayer AG - Байер 83 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 157 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1151 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 47 1
РСХБ Страхование жизни 12 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 1
НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
Донстрой - Дон-Строй Инвест 29 1
ФосАгро 126 1
Зетта Страхование - Zetta Insurance - СК Цюрих - Zurich Insurance 31 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2737 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 47 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 77 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 6
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6645 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 6
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9982 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10965 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12741 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11349 3
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1271 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21136 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 2
Кибербезопасность - SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству 194 2
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1484 2
Оповещение и уведомление - Notification 4608 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 2
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 535 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4977 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20792 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2709 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовая почта - voicemail 538 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12515 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3685 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8459 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1899 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10160 1
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 57 11
Linux OS 9937 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 2
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 182 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 261 1
DeviceLock DLP 81 1
Fortinet FortiGuard Services 52 1
HPE Integrity - серия серверов 134 1
Цифровые решения НПП - DS Integrity 7 1
Microsoft Windows 15657 1
Газинформсервис - Jatoba СУБД 61 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 917 1
Linux KDE Plasma 225 1
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 209 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 193 1
НТЦ ИТ Роса - Хром 118 1
Softline - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 99 1
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 230 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 484 1
Путин Сергей 63 2
Гусейнов Тимур 6 2
Чернов Иван 28 2
Борисов Илья 27 2
Скородумов Анатолий 65 2
Плотко Сергей 7 2
Путин Владимир 3171 1
Севостьянов Александр 15 1
Курбатов Владимир 35 1
Мельников Максим 31 1
Воробьев Артем 26 1
Демидов Сергей 127 1
Нуйкин Андрей 47 1
Мусич Роман 28 1
Александров Антон 11 1
Попов Роман 1 1
Сычев Артем 73 1
Суровец Дмитрий 76 1
Цыганов Вячеслав 66 1
Гущин Александр 15 1
Трояновский Владимир 62 1
Калинкин Алексей 16 1
Контемиров Юрий 32 1
Андрияшин Алексей 13 1
Варназов Лев 10 1
Маслов Олег 12 1
Чурсов Сергей 1 1
Сергиенко Эдуард 2 1
Кильдюшев Артем 1 1
Комягин Артем 1 1
Сяглов Максим 1 1
Казанцев Николай 4 1
Осипов Юрий 42 1
Рустамов Рустам 412 1
Бирюков Игорь 8 1
Двойников Дмитрий 6 1
Залманова Александра 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 680 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6961 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2286 1
Энергетика - Energy - Energetically 5085 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 944 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 724 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 867 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 813 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
Аудит - аудиторский услуги 2660 1
Слепые зоны 109 1
Blacklist - Чёрный список 617 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18459 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
Gartner - Гартнер 3556 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335654, в очереди разбора - 773242.
Создано именных указателей - 166239.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще