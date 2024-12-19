Printum Принтум
Printum – мультивендорная система мониторинга и управления печатью. Развернуть решение можно на различных версиях операционных систем семейства Linux, как на зарубежных Ubuntu или Red Hat, так и на российских Astra Linux или Ред ОС. Платформа может быть интегрирована на уровне встроенных терминалов с большинством присутствующих на рынке принтеров и МФУ.
Printum и организации, системы, технологии, персоны:
|ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 2
|Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
|Рапид Био 101 1
|Whoosh - ВУШ Холдинг 93 1
|Двойников Дмитрий 6 6
|Андриянова Ольга 7 2
|Шелобков Алексей 32 1
|Волков Михаил 61 1
|Козак Николай 161 1
|Бориславский Даниил 12 1
|Бирюков Игорь 8 1
|Паутов Евгений 17 1
|Гавриленко Александр 16 1
|Крепышев Алексей 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144219 6
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 2
|Китай - Тайвань 3984 1
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