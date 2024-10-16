«Онланта» и Printum заключили партнерское соглашение

«Онланта» получила статус сертифицированного партнера Printum – российского разработчика мультивендорной системы мониторинга и управления корпоративной печатью. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

Printum – система управления печатью, которая полноценно интегрируется с принтерами и многофункциональными устройствами HP, Brother, Konica Minolta, Ricoh, Xerox, Fplus, Avision, Pantum, «Гравитон» и другими представленными в России марками. Решение работает как на зарубежных, так и на российских операционных системах: Astra Linux, «Ред ОС» и ALT Linux. Система входит в реестр отечественного ПО.

Партнерство позволяет заказчикам «Онланты» получить решение для контролируемой печати. Система Printum объединяет функционал технического мониторинга печатного оборудования и возможность управления печатью с авторизацией пользователей по пин-коду или с помощью магнитных карт. Это особенно важно компаниям, которые уделяют внимание безопасности печати.

«Онланта» занимается установкой, настройкой и круглосуточной поддержкой системы Printum по всей России. Решение для контролируемой безопасной печати помогает специалистам «Онланты» следить за состоянием парка МФУ, получать информацию о нештатных ситуациях и превентивно реагировать на инциденты.

Дмитрий Двойников, генеральный директор компании Printum: «Благодаря тесной работе с основными печатными вендорами нам удалось обеспечить совместимость решения с большинством популярных моделей на уровне встроенного приложения, что является привычным вариантом реализации для многих российских компаний. С «Онлантой» нас связывает не один проект, и мы рады новому этапу нашего взаимодействия, который позволит еще большему числу компаний использовать современное решение для управления печатью».

Алексей Крепышев, руководитель направления аутсорсинга сервиса печати «Онланты»: «У “Онланты” значительный опыт как в сфере сервиса печати, так и в управлении ИТ-инфраструктурой. Партнерство открывает новые возможности для пользователей системы Printum ‒ мы предоставляем не только качественное внедрение и обслуживание системы, но и комплексное сопровождение проектов. Это гарантирует нашим заказчикам максимальную эффективность, надежность и оптимизацию процессов печати».