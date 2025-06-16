Pantum - Пантум

«Ростелеком» и Pantum выводят контроль печати документов на новый уровень «Ростелеком» в партнерстве с вендором офисного печатного оборудования Pantum расширил возможности собственного цифрового решения для управления печатью. Специалисты компаний разработали встроенный терминал, который дополнил программное обеспечение «Ростелеком. Се

Итоги продаж рынка печатных устройств за 2024 год ультатам 2024 г. рынок принтеров и МФУ (многофункциональных устройств) вырос на 12% в выручке (c 50 до 56 млрд руб.) и на 42% в количестве (с 2,3 до 3,3 млн шт.). Об этом CNews сообщили представители Pantum. Такие данные приводит «М.Видео». В топ-3 по продажам всех печатных устройств, по количеству и выручке, входят бренды Pantum, Mi и Fujifilm. Pantum предлагает ассортимент л

«Айтеко» стала официальным партнером Pantum ГК «Айтеко» сообщила о старте сотрудничества с компанией Pantum – быстрорастущего китайского производителя принтеров и многофункциональных устройств, и получении статуса сертифицированного партнера. Церемония вручения партнерских сертификатов состоял

«Инферит» (ГК Softline) и Pantum подтвердили совместимость ОС «МСВСфера» 9 с печатающими устройствами Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) и компания Pantum, международный производитель печатающей техники, объявили о завершении испытаний на со

«Т1 Сервионика» станет первым стратегическим сервисным партнером Pantum для B2B печати «Т1 Сервионики» уже расширяют свои компетенции и проходят обучение по установке оборудования Pantum и обработке гарантийных и сервисных запросов на всей территории России. Комплексные ре

Резидент «Сколково» заключил соглашение об установке ПО на принтеры китайского производителя Компания Printum, резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), заключила соглашение о технологическом партнерстве с китайским производителем принтеров и МФУ — компанией Pantum. Благодаря сотрудничеству двух компаний на рынке появилось уникальное решение: официально поставляемое в Россию цветное МФУ с возможностью установки встроенного приложения для контроля п

X-Com – официальный дилер Pantum в России Группа компаний X-Com подтвердила статус официального дилера продукции Pantum – международного производителя и поставщика копировально-печатной техники. Об этом CNews сообщили представители X-Com. Заказчикам X-Com доступен весь ассортимент монохромных и цветных пр

Лазерные цветные принтеры Pantum CP1100 и CM1100 поступили в продажу в России Компания Pantum, специализирующаяся на разработке, производстве и продаже лазерных принтеров и картриджей, представила цветные лазерные принтеры серий VIBRANT 18 CP1100 (CP1100/CP1100DW) и CM1100 (CM110

Treolan начинает поставки печатных устройств Pantum российского производства (входит в группу ЛАНИТ) объявляет о начале поставок принтеров и многофункциональных устройств (МФУ) Pantum с печатью формата А4. Старт продаж связан с открытием в сентябре 2021 г. производствен

Линейка принтеров Pantum 4S Efficiency: надежный выбор для дома, малого и среднего бизнеса, а также крупных организаций людьми без ущерба для эффективности работы стало одной из самых актуальных задач. Линейка принтеров Pantum 4S Efficiency, в которую входят серии P3010/3300, M6700, M7100, M6800/7200 и M7300, пр

Treolan стал официальным дистрибьютором Pantum Treolan, российский ИТ-дистрибьютор (входит в группу «Ланит»), и Pantum, производитель лазерных многофункциональных устройств (МФУ), принтеров и тонер-картриджей, подписали соглашение о сотрудничестве. В статусе официального дистрибьютора компания Treolan бу

Pantum запускает новые лазерные принтеры серии Elite для быстрой и качественной печати Компания Pantum, специализирующаяся на разработке, производстве и продаже лазерных принтеров и картрид

Оригинальные картриджи Pantum – оптимальный выбор для печати Компания Pantum обслуживает российских клиентов с момента своего выхода на рынок в 2012 году. Постоянн

Asbis и Pantum объявили о начале глобального сотрудничества Asbis и Pantum объявили о заключении глобального дистрибьюторского контракта. В рамках подписанного с

СЦ «Сеть компьютерных клиник» подписал соглашение о сотрудничестве с Pantum Компания Pantum, которая разрабатывает, производит и продает лазерные принтеры и тонер-картриджи, изготовленные в Китае для пользователей по всему миру, авторизовала федеральную сеть сервисных центров «

Pantum предлагает надежные решения для построения эффективного документооборота вания и сканирования документов и сделало бы работу с ними проще и удобнее. В ответ на такой запрос Pantum предлагает решения, максимально удовлетворяющие требования пользователей. МФУ серий M6

Принтеры Pantum P2500 победили в тендерах Минздрава России Pantum объявила о том, что серия принтеров Pantum P2500 одержала победу в нескольких открытых тендерах Министерства здравоохранения РФ н

Pantum запустит две новые серии принтеров на российском рынке поддержкой Wi-Fi и возможностью печати с цифровых носителей. Согласно отчету IDC, продажи компании Pantum выросли в 2019 г. на 41%. Во втором полугодии Pantum планирует запуск обновленн

Pantum стал одним из популярных брендов принтеров в России 112% в годовом исчислении. Государственные учреждения и организации также высоко оценили продукцию Pantum. Компания выиграла множество тендеров на поставку принтеров правительственным организа

Алекс Ли назначен гендиректором Pantum Europe S.A. Компания Pantum International объявила о назначении Алекса Ли (Alex Li) генеральным директором (CEO) <

Pantum открыла представительство в Москве Компания Pantum, китайский производитель принтеров и МФУ, объявила об открытии в Москве регионального

Pantum представил в России новую линейку лазерных принтеров для СМБ Компания Pantum, китайский производитель принтеров и МФУ, объявила о выводе на российский рынок линейки офисных принтеров серии P3000. Новое семейство представляет собой монохромные лазерные модели с вы

Dell представила самые мощные мобильные рабочие станции: Precision M4700 и M6700 Компания Dell анонсировала новые модели мобильных рабочих станций: Dell Precision M4700 и M6700. В пресс-службе производителя утверждают, что данные модели на текущий день являются самыми мощными в мире в своем классе. Dell Precision M4700 и M6700 оснащаются процессорами Inte