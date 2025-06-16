Получите все материалы CNews по ключевому слову
Pantum Пантум
Pantum – международная компания, которая занимается исследованиями, разработками, проектированием, производством и продажей принтеров, расходных материалов и решений для печати по всему миру. С момента запуска первого принтера Pantum в 2010 году компания создала производственную цепочку, объединяющую компоненты, принтеры, услуги по управлению печатью, а также линейку продуктов, включающую в себя принтеры формата А4-А3, монохромные и цветные устройства, принтеры и МФУ, оборудование и решения для печати. В 2021 году сеть продаж охватывает более 80 стран и регионов по всему миру. Лазерные МФУ и принтеры Pantum (а также расходные материалы для них) сегодня продаются в КНР, России, США, Европе, Южной Африке, на Ближнем Востоке – всего более чем в 40 странах и регионах.
СОБЫТИЯ
|16.06.2025
|
«Ростелеком» и Pantum выводят контроль печати документов на новый уровень
«Ростелеком» в партнерстве с вендором офисного печатного оборудования Pantum расширил возможности собственного цифрового решения для управления печатью. Специалисты компаний разработали встроенный терминал, который дополнил программное обеспечение «Ростелеком. Се
|13.03.2025
|
Итоги продаж рынка печатных устройств за 2024 год
ультатам 2024 г. рынок принтеров и МФУ (многофункциональных устройств) вырос на 12% в выручке (c 50 до 56 млрд руб.) и на 42% в количестве (с 2,3 до 3,3 млн шт.). Об этом CNews сообщили представители Pantum. Такие данные приводит «М.Видео». В топ-3 по продажам всех печатных устройств, по количеству и выручке, входят бренды Pantum, Mi и Fujifilm. Pantum предлагает ассортимент л
|03.09.2024
|
«Айтеко» стала официальным партнером Pantum
ГК «Айтеко» сообщила о старте сотрудничества с компанией Pantum – быстрорастущего китайского производителя принтеров и многофункциональных устройств, и получении статуса сертифицированного партнера. Церемония вручения партнерских сертификатов состоял
|27.08.2024
|
«Инферит» (ГК Softline) и Pantum подтвердили совместимость ОС «МСВСфера» 9 с печатающими устройствами
Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) и компания Pantum, международный производитель печатающей техники, объявили о завершении испытаний на со
|03.06.2024
|
«Т1 Сервионика» станет первым стратегическим сервисным партнером Pantum для B2B
печати «Т1 Сервионики» уже расширяют свои компетенции и проходят обучение по установке оборудования Pantum и обработке гарантийных и сервисных запросов на всей территории России. Комплексные ре
|21.03.2024
|
Резидент «Сколково» заключил соглашение об установке ПО на принтеры китайского производителя
Компания Printum, резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), заключила соглашение о технологическом партнерстве с китайским производителем принтеров и МФУ — компанией Pantum. Благодаря сотрудничеству двух компаний на рынке появилось уникальное решение: официально поставляемое в Россию цветное МФУ с возможностью установки встроенного приложения для контроля п
|27.11.2023
|
X-Com – официальный дилер Pantum в России
Группа компаний X-Com подтвердила статус официального дилера продукции Pantum – международного производителя и поставщика копировально-печатной техники. Об этом CNews сообщили представители X-Com. Заказчикам X-Com доступен весь ассортимент монохромных и цветных пр
|25.02.2022
|
Лазерные цветные принтеры Pantum CP1100 и CM1100 поступили в продажу в России
Компания Pantum, специализирующаяся на разработке, производстве и продаже лазерных принтеров и картриджей, представила цветные лазерные принтеры серий VIBRANT 18 CP1100 (CP1100/CP1100DW) и CM1100 (CM110
|27.12.2021
|
Treolan начинает поставки печатных устройств Pantum российского производства
(входит в группу ЛАНИТ) объявляет о начале поставок принтеров и многофункциональных устройств (МФУ) Pantum с печатью формата А4. Старт продаж связан с открытием в сентябре 2021 г. производствен
|30.09.2021
|
Линейка принтеров Pantum 4S Efficiency: надежный выбор для дома, малого и среднего бизнеса, а также крупных организаций
людьми без ущерба для эффективности работы стало одной из самых актуальных задач. Линейка принтеров Pantum 4S Efficiency, в которую входят серии P3010/3300, M6700, M7100, M6800/7200 и M7300, пр
|22.07.2021
|
Treolan стал официальным дистрибьютором Pantum
Treolan, российский ИТ-дистрибьютор (входит в группу «Ланит»), и Pantum, производитель лазерных многофункциональных устройств (МФУ), принтеров и тонер-картриджей, подписали соглашение о сотрудничестве. В статусе официального дистрибьютора компания Treolan бу
|30.04.2021
|
Pantum запускает новые лазерные принтеры серии Elite для быстрой и качественной печати
Компания Pantum, специализирующаяся на разработке, производстве и продаже лазерных принтеров и картрид
|29.04.2021
|
Оригинальные картриджи Pantum – оптимальный выбор для печати
Компания Pantum обслуживает российских клиентов с момента своего выхода на рынок в 2012 году. Постоянн
|12.10.2020
|
Asbis и Pantum объявили о начале глобального сотрудничества
Asbis и Pantum объявили о заключении глобального дистрибьюторского контракта. В рамках подписанного с
|31.08.2020
|
СЦ «Сеть компьютерных клиник» подписал соглашение о сотрудничестве с Pantum
Компания Pantum, которая разрабатывает, производит и продает лазерные принтеры и тонер-картриджи, изготовленные в Китае для пользователей по всему миру, авторизовала федеральную сеть сервисных центров «
|18.08.2020
|
Pantum предлагает надежные решения для построения эффективного документооборота
вания и сканирования документов и сделало бы работу с ними проще и удобнее. В ответ на такой запрос Pantum предлагает решения, максимально удовлетворяющие требования пользователей. МФУ серий M6
|30.06.2020
|
Принтеры Pantum P2500 победили в тендерах Минздрава России
Pantum объявила о том, что серия принтеров Pantum P2500 одержала победу в нескольких открытых тендерах Министерства здравоохранения РФ н
|26.05.2020
|
Pantum запустит две новые серии принтеров на российском рынке
поддержкой Wi-Fi и возможностью печати с цифровых носителей. Согласно отчету IDC, продажи компании Pantum выросли в 2019 г. на 41%. Во втором полугодии Pantum планирует запуск обновленн
|13.05.2020
|
Pantum стал одним из популярных брендов принтеров в России
112% в годовом исчислении. Государственные учреждения и организации также высоко оценили продукцию Pantum. Компания выиграла множество тендеров на поставку принтеров правительственным организа
|31.05.2013
|
Алекс Ли назначен гендиректором Pantum Europe S.A.
Компания Pantum International объявила о назначении Алекса Ли (Alex Li) генеральным директором (CEO) <
|23.05.2013
|
Pantum открыла представительство в Москве
Компания Pantum, китайский производитель принтеров и МФУ, объявила об открытии в Москве регионального
|23.04.2013
|
Pantum представил в России новую линейку лазерных принтеров для СМБ
Компания Pantum, китайский производитель принтеров и МФУ, объявила о выводе на российский рынок линейки офисных принтеров серии P3000. Новое семейство представляет собой монохромные лазерные модели с вы
|26.07.2012
|
Dell представила самые мощные мобильные рабочие станции: Precision M4700 и M6700
Компания Dell анонсировала новые модели мобильных рабочих станций: Dell Precision M4700 и M6700. В пресс-службе производителя утверждают, что данные модели на текущий день являются самыми мощными в мире в своем классе. Dell Precision M4700 и M6700 оснащаются процессорами Inte
|14.06.2012
|
Китайский производитель печатающей техники Seine Technology пришел в Россию
hnology, китайский производитель лазерных принтеров и многофункциональных устройств (торговая марка Pantum), сообщила о выводе своей продукции на российский рынок. Выход продукции на российский
