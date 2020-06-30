Принтеры Pantum P2500 победили в тендерах Минздрава России

Pantum объявила о том, что серия принтеров Pantum P2500 одержала победу в нескольких открытых тендерах Министерства здравоохранения РФ на поставку офисных принтеров.

Серия Pantum P2500 отличается высоким качеством, надежностью, экономичностью и доверием потребителей. После полугода использования принтеров в системе здравоохранения модель подтвердила высокую оценку качества печати.

Административная работа Министерства и его структурных подразделений требует регулярной печати больших объёмов документов. В связи с этим важную роль играют долговечность, надежность, экономичность и ценовая доступность печатного оборудования. Сотрудникам необходимо работать эффективно, имея возможность подключаться к принтеру с любого компьютера без длительного ожидания своей очереди. По этим критериям и были выбраны Pantum P2500.

Представители сектора здравоохранения дали позитивные отзывы относительно опыта использования устройств. Были высоко отмечены удобство эксплуатации принтеров Pantum, высокая скорость печати, которая позволяет сокращать время ожидания, возможность быстрой установки драйвера и поддержка печати через Wi-Fi. Частота сбоев в обеих моделях очень низкая, что помогает сокращать затраты на обслуживание и эксплуатацию.

Для работы были отобраны принтеры P2500W и P2500NW. Эти устройства отличаются стильным дизайном и компактным размером, благодаря чему не занимают много место на рабочем столе. Объем памяти устройств – 128 MB, что обеспечивает быструю работу принтера. Время выхода первой страницы – менее 7,8 секунд, а скорость печати составляет 20-22 страниц в минуту, что подходит для ежедневной эксплуатации. Кроме того, обе модели имеют металлический каркас и надёжный внутренний механизм. Таким образом, пользователям, для которых первостепенное значение имеет качество оборудования, не стоит беспокоиться о долговечности принтера и стабильности его работы.

Победившие в тендерах модели Pantum также удобны в использовании благодаря поддержке функции совместной печати. К одному принтеру могут быть подключены от 5 до 15 пользователей одновременно. Для повышения эффективности и удобства печати принтеры серии P2500 оснащены такими функциями, как возможность установки драйвера в один шаг и любых типов подключения – через USB, сеть или Wi-Fi – всего в один клик. Также они поддерживают беспроводную печать через Wi-Fi и с помощью цифровых носителей – смартфонов и планшетов (только для моделей с поддержкой Wi-Fi). Практичная «умная» функция позволяет дистанционно печатать документы различных форматов, включая Word, PPT, PDF.

Обладая доступной стоимостью, устройства серии P2500 позволяют экономить на расходных материалах. У них большая емкость стартового картриджа – до 1600 страниц. При большом среднемесячном объеме печати можно воспользоваться экономичными перезаправляемыми картриджами, что позволит снизить расходы на материалы в долгосрочной перспективе без ущерба качеству печати.

Помимо использования в системе здравоохранения принтеры серии Pantum P2500 подходят для дома, малых предприятий, а также предприятий среднего и крупного бизнеса. Модели просты в эксплуатации, отличаются дизайном, экономичностью, надежностью и эффективностью. Они обеспечивают быструю, интеллектуальную и низкозатратную печать, что отвечает ключевым ожиданиям российских пользователей в бюджетном сегменте монохромных лазерных принтеров.

В настоящее время компания Pantum создала в России интегрированную систему онлайн и офлайн-продаж, в которой доступны Pantum P2500. Сеть послепродажного обслуживания Pantum охватывает более 200 ключевых городов и включает в себя более 500 сервис-центров по всей стране.